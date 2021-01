Apprenez à parler français depuis votre Android avec l’une de ces 7 applications.

Grâce aux merveilles de la technologie, des millions de personnes dans le monde utilisent leurs applications Android pour apprendre n’importe quelle langue. Cependant, tous les outils ne sont pas capables de vous aider à comprendre une nouvelle langue à partir de zéro. Pour cette même raison, aujourd’hui nous allons vous dire ce qu’ils sont les 7 meilleures applications pour apprendre à parler français.

Souhaitez-vous apprendre le français dans le confort de votre smartphone? Alors vous êtes venu au bon endroit. Toutes les applications que vous verrez dans cette liste ont ce qu’il faut pour que vous appreniez cette langue. A vous d’installer celui que vous aimez le plus et de commencer à apprendre le français le plus rapidement possible.

Les 7 meilleures applications pour apprendre le français sur Android

Duolingo

Pas d’exagération, Duolingo est peut-être la meilleure application pour apprendre les langues de votre Android. En plus de vous apprendre à lire, écrire et parler français, il vous aide également à apprendre un grand nombre de langues.

Nous parlons d’une application qui se distingue par son design et ses fonctionnalités. Duolingo a un système avec lequel vous apprendrez le français en passant du temps avec des jeux amusants. Autrement dit, vous apprendrez la langue tout en vous amusant à jouer depuis votre smartphone.

Le Monde

Le Monde, l’un des journaux les plus populaires en France, propose un cours de français très complet pour Android. Cela montre un contenu personnalisé dans lequel vous pouvez recevoir une leçon quotidienne pour apprendre constamment de nouveaux sujets. L’outil utilise un système de 15 minutes par jour pour montrer la leçon, plus qu’assez de temps pour apprendre le français sans aucune pression.

Apprends le français

Contrairement à presque toutes les applications d’apprentissage des langues, Apprendre le français n’a pas de cours mais fonctionne avec une traduction directe d’expressions françaises. Tous sont dans des catégories, affichant un sous-menu avec tous les mots associés. Vous les verrez d’abord en espagnol, mais lorsque vous cliquez dessus, ils passeront en français. La meilleure chose à propos de Learn French est que vous n’avez pas besoin d’une connexion Internet, car tout est stocké.

TV5MONDE

TV5MONDE, La chaîne de télévision dédiée à la francophonie, j’ai conçu cette application intéressante pour apprendre le français à plusieurs niveaux. Relevez le défi avec des leçons de base jusqu’au quiz de niveau B2, l’un des plus avancés. Comme si cela ne suffisait pas, il est également accompagné de vidéos explicatives sur différents sujets, avec des éléments qui aident à les comprendre.

Busuu

Busuu est une application pour apprendre le français avec du bon matériel, des corrections de bogues, divers niveaux, des exercices et une communauté d’utilisateurs avec laquelle vous pouvez interagir. En plus du français, il propose également un large éventail de langues à étudier depuis votre smartphone. Bien que vous puissiez télécharger cette application gratuitement, vous devez payer pour la version premium pour accéder à toutes ses fonctionnalités. Cependant, vous n’avez pas besoin de payer un centime pour commencer à apprendre le français avec Busuu.

Mindsnacks

Grâce à ses cours pratiques, avec Mindsnacks vous pouvez apprendre le français sans vous en rendre compte. L’application a 1000 mots et phrases, 50 leçons du monde réel, écouter et lire, écrire et parler.

Oui tu le veux apprendre le français de manière simple et amusante, alors cette application sera parfaite pour vous. Installez-le et commencez vos cours dès que possible!

Le bon mot

Le bon mot est une application conçue par des spécialistes de l’Université de la Sorbonne à Paris pour optimiser le processus d’apprentissage du français à travers des contenus sur la culture française. L’application est livrée avec 300 phrases, des explications simples et claires sur la grammaire, un grand vocabulaire et peut être utilisée sans accès à Internet.

