Jouer au tennis depuis votre mobile est possible (et très amusant) grâce aux meilleurs jeux de tennis pour Android que vous pouvez télécharger.

Écrit par Christian Collado

Il y a une vie au-delà des jeux de football et de basket-ball pour mobile.

Si vous faites partie de ceux qui préfèrent le tennis, nous avons aujourd’hui une sélection spécialement conçue pour vous.

Eh bien, parcourez la section de jeux de sport google play, nous avons sélectionné le meilleurs jeux de tennis pour Android que vous pouvez télécharger sur votre mobile ou votre tablette en 2020.

Savoir plus: Les 48 meilleurs jeux Android gratuits à jouer en 2020

Meilleurs jeux de tennis pour Android

Tennis ultime

Le premier membre de notre liste a bons graphismes et mécanique réaliste. Avec quelques boutons simples qui apparaîtront sur le côté droit de l’écran, vous pouvez facilement contrôler votre lecteur et le déplacer sur la piste.

Vous aurez la possibilité de personnaliser votre joueur, ainsi que de former votre propre équipe et de concourir à travers le monde dans le World Tour.

Aussi vous pouvez jouer en ligne contre d’autres utilisateurs en temps réel et appréciez les différentes manières de jouer les personnages.

Défi de tennis Virtua

Saviez-vous que vous pouvez profiter du légendaire Sega Virtua Tennis sur votre mobile? C’est, sans aucun doute l’un des meilleurs jeux de ce sport que vous pouvez télécharger sur Google Play, avec de bons graphismes et surtout, une très bonne fluidité et jouabilité.

Vous pouvez créer votre propre joueur, vous entraîner avec des mini-jeux et même vous lancer dans votre carrière professionnelle en jouant toutes sortes de tournois sur différentes surfaces.

Virtua Tennis Challenge a des publicités, mais elles ne sont pas trop intrusives et vous pouvez les supprimer en achetant l’application pour seulement 2,29 euros.

Monde du tennis rugissant des années 20

Nous parlons d’un jeu de tennis quelque peu différent, puisque comme son nom l’indique, il se déroule dans les années 20.

Profitez de jouer sur des courts en herbe et en terre battue avec des raquettes vintage et un look dans le plus pur style de Wimbledon.

Vous pourrez choisir votre club dans différentes villes du monde et commencer à travailler avec votre coach. Dirigez la balle en glissant votre doigt dessus matchs très fluides avec des mouvements réalistes.

Vous pouvez également personnaliser votre joueur avec toutes sortes de vêtements classiques et de raquettes en bois.

Tennis de bâton

Dans ce cas, nous trouvons des graphismes beaucoup plus simples, car l’important à propos de Stick Tennis réside dans la fluidité du jeu et la vitesse que vous pouvez donner au ballon.

Vous pourrez affronter la version «bâton» de toutes sortes de joueurs professionnels.

La difficulté varie beaucoup et le jeu deviendra plus compliqué au fur et à mesure que vous progresserez dans les tours jusqu’à ce qu’il vous demande le plus. Il est l’application parfaite pour jouer en voyageant en transports en commun ou attendez-vous des amis, rapides, simples et amusants.

Tennis Clash 3D

Avec des graphismes de style cartoon et pas aussi “réalistes” que dans d’autres jeux, Tennis Clash 3D est un jeu de tennis pour Android qui peut être téléchargé gratuitement avec un mode de jeu en ligne dans lequel vous pouvez rivaliser avec des joueurs du monde entier, ainsi qu’avec vos amis et votre famille.

Ce jeu nous propose jeux en temps réel avec des graphismes 3D, des commandes intuitives et la possibilité de participer à des tournois et des ligues avec d’autres personnes du monde entier.

Ainsi, il sera possible d’aller débloquer des joueurs de tennis, des baskets, des raquettes et d’autres objets de meilleure qualité pour finir par être invincible.

Champion de tennis 3D

Probablement le meilleur jeu de tennis pour Android si vous voulez jouer avec d’autres personnes localement et sur le même mobile.

Et est-ce que Tennis Champion 3D est l’un des rares titres qui offrent la possibilité de jouer en écran partagé, afin que deux personnes puissent se concurrencer.

En plus de cela, le jeu propose également multijoueur en ligne, avec des graphismes 3D, des commandes intuitives et une physique réaliste.

Tennis 3D

Savoir plus: Les 10 jeux Android avec les meilleurs graphismes du moment

Le tennis 3D en est un autre jeu de tennis pour téléphones et tablettes Android qui parie sur le réalisme, avec certains Graphiques 3D attention aux détails, y compris à la fois l’apparence du jeu et la physique et la mécanique.

Il offre des commandes fluides, et pour jouer, il suffit faites glisser votre doigt sur l’écran et frappez ainsi la balle avec la raquette.

De plus, nous pouvons réaliser jeux “occasionnels” grâce au mode de jeu rapide, ou entrez dans le mode carrière jusqu’à ce que nous atteignions le sommet avec notre joueur.