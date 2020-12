Si vous êtes passionné d’échecs et de dames, jetez un œil à ces jeux disponibles sur Android.

Les jeux mobiles sont un marché en pleine croissance et il en existe aujourd’hui différents types. En attendant, il y a aussi de la place pour certains classiques, tels que jeux d’échecs et de dames que vous pouvez télécharger et profiter sur votre appareil Android.

Dans la liste, vous pouvez trouver d’autres jeu d’échecs gratuit en espagnol, même les dames aussi. Ce sont deux jeux de société classiques, même l’un d’entre eux (échecs) est considéré comme un sport mondial.

Jeux d’échecs pour Android: le meilleur que vous pouvez télécharger

Si vous êtes amateur de ces jeux, n’hésitez pas à jeter un œil à les 7 meilleurs jeux d’échecs et de dames que vous pouvez télécharger sur votre Android. Il faut également noter que certains de ces jeux peuvent également être téléchargés sur les appareils avec le système d’exploitation iOS. Ci-dessous vous avez la liste complète des jeux d’échecs et de dames que vous devez essayer sur votre mobile.

Échecs

Échecs est l’un des jeux d’échecs gratuits les plus populaires pour Android. Il se distingue par un conception 3D réaliste pour profiter des jeux de ce jeu de plateau de stratégie, 10 niveaux de jeu qui s’adaptent à tous les utilisateurs, des astuces, des statistiques, 6 plateaux et pièces différents, et un mode pour deux joueurs, entre autres détails.

Échecs

Il Échecs est l’un des plus anciens jeux de stratégie au monde dans lequel deux joueurs doivent développer des stratégies, des tactiques et une mémoire visuelle pour gagner les parties. Avec ce titre, qui se distingue également pour avoir 10 niveaux de difficulté et sites différents thèmes, vous pouvez profiter de ces jeux quel que soit le niveau d’expérience que vous avez dans ce beau sport.

Échecs (échecs gratuits)

Échecs (échecs gratuits) est l’un des meilleurs jeux d’échecs gratuits pour Android et l’un des mieux notés. Parmi ses caractéristiques, il se distingue par 12 niveaux de jeu -qui vont du mode débutant à expert-, occasionnel et pro et pour offrir un tuteur d’échecs, une option qui montre les pièces qu’il est recommandé de déplacer dans chaque jeu, entre autres fonctions.

Échecs – Jouer et apprendre

Jouer aux échecs et apprendre compte plus de 38 millions de joueurs dans le monde. Un titre qui offre jeux d’échecs gratuits de manière illimitée pour améliorer vos compétences. En outre, il possède également plus de 50000 puzzles tactiques, des leçons interactives, des vidéos et un ordinateur puissant avec lequel vous pouvez jouer.

Dames

Dames est un jeu gratuit pour Android en espagnol qui vous permet de profiter de ce jeu de société populaire directement depuis votre téléphone mobile. Un titre qui vous permet de profiter de jeux contre un ordinateur (ce qui augmente le défi) ou contre d’autres personnes réelles dans un Mode hors ligne à 2 joueurs.

Jeu de dames

Jeu de dames est un jeu de dames gratuit pour Android dans lequel les utilisateurs peuvent profiter jusqu’à 5 niveaux de difficulté, un mode pour 1 ou 2 joueurs, 5 règles différentes et règles personnalisées. Un jeu qui propose également 8 designs de plateau et qui vous permet de jouer à la maison avec ou sans connexion Internet.

Checkers gratuit

Jeu de dames gratuit est un jeu de dames que vous pouvez installer et télécharger gratuitement sur votre smartphone Android qui vous permet de profiter de ce jeu de société depuis n’importe où depuis votre appareil mobile. Si vous êtes amateur de ce jeu de société, n’hésitez pas à essayer ce titre avec un adversaire avancé de l’intelligence artificielle, une interface intuitive qui offre des astuces pour gagner des jeux, entre autres fonctionnalités.