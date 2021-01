Final Fantasy VII Remake, Ghost ot Tsushima et Demon’s Souls nous confrontent à des rivaux que nous n’oublierons jamais.

Les grandes histoires se caractérisent généralement par la pose la énième bataille entre le bien et le mal. Généralement, le joueur assume le rôle de héros, tandis que les méchants sont les ennemis que nous affrontons mille fois. Il est facile d’identifier le coupable dans des titres comme Resident Evil 3 ou Final Fantasy VII Remake, mais pas tellement dans d’autres jeux qui vont plus loin.

Par exemple, The Last of Us: Part 2 tente d’approfondir ce concept que nous avons tous de la bataille entre le bien et le mal. Parce que l’ennemi ne doit pas toujours être une figure à laquelle nous sommes confrontés sur le champ de bataille; cela peut aussi être symbolique. Comme vous le verrez ci-dessous, en 2020, il y a eu beaucoup de variété en termes de grands ennemis que nous avons combattus, avec des classiques et des emblématiques comme lui. Bowser, que nous avons vu dans Super Mario 3D All-Star, la collection à succès de jeux Super Mario qui a été publiée sur Nintendo Switch pour commémorer le 35e anniversaire du plombier moustachu.

Il y en a beaucoup à choisir, mais ce sont les nôtres les 7 méchants préférés que nous avons vus en 2020. Maintenant, vous savez, nous espérons également connaître votre propre liste.

Nemesis (Resident Evil 3) Il nous a persécutés sans relâche il y a plus de 20 ans. Et il semble qu’il garde encore rancune contre nous; est la grande revendication du remake de Resident Evil 3. Son apparence et ses capacités ont changé, mais son objectif reste le même: éliminer les STARS

Sefirot (Remake de Final Fantasy VII) Il ferait partie des meilleurs méchants de tous les temps, donc sa nouvelle version ne pouvait pas manquer de la liste. Dans Final Fantasy VII Remake, Sefirot prend une nouvelle dimension et sa présence est plus énigmatique que jamais. Indubitable.

Khotun Khan (Fantôme de Tsushima) L’histoire de Jin Sakai est marquée par deux objectifs très clairs: maintenir son honneur et consommer sa vengeance. Khotun Khan est le grand méchant dès les premières mesures du titre, et les duels contre lui sont un vrai spectacle.

Le concept de méchant (Le dernier d’entre nous: partie 2) Sans entrer dans les spoilers, le travail de Naughty Dog aborde le concept de héros et de méchants d’une manière très différente de tout autre jeu vidéo. Le voyage entrepris en 2013 a plus de sens que jamais et nous fait aller au-delà du bien et du mal.

Ancien roi Allant (Âmes de démon) Il est un personnage très important dans le remake de Demon’s Souls, et il est également l’un des boss les plus compliqués à la fois dans le jeu et dans la saga Fromsoftware. Un de ces matchs dont chaque joueur se souvient pour toujours.

Bowser (Super Mario 3D All-Star) Nous combattons le roi Koopa depuis des décennies, et cette année nous l’avons fait trois fois encore. La compilation comprend Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Bien sûr, Bowser est le grand méchant de tous.

Tom Nook (Animal Crossing: Nouveaux horizons) Nous avons dû faire la blague. Vous n’avez pas à vous battre jusqu’aux batailles à mort pour que Tom Nook soit le méchant qui nous tient éveillés: celui qui insiste sans relâche pour que nous fassions face à l’hypothèque. Le cauchemar de toute personne.

