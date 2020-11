Si vous envisagez d’offrir un mobile ce Noël, ne manquez pas notre liste des meilleurs smartphones à moins de 200 euros.

Offrez un mobile ce Noël Cela peut être une idée fantastique si vous voulez devenir le roi de ces fêtes. Et le meilleur de tous, vous n’avez pas besoin de dépenser trop d’argent pour obtenir un bon terminal que de pouvoir donner à un ou plusieurs de vos proches.

Si vous pensez à offrez un mobile ce Noël et vous ne voulez pas y dépenser trop d’argent, aujourd’hui nous allons vous aider à choisir le meilleurs modèles que vous pouvez acheter pour bien faire votre cadeau, quels que soient vos besoins ou ceux de la personne qui recevra le cadeau.

POCO X3 NFC

Acheter sur AliExpress: POCO X3

le POCO X3 NFC Ce sera l’un des cadeaux les plus populaires de Noël, et ce n’est pas étonnant.

Aucun autre mobile ne peut offrir une fiche technique aussi volumineuse que celle de ce smartphone Xiaomi, avec un écran fantastique avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, un processeur Snapdragon 732G et une grande batterie, le tout à un prix inférieur à 200 euros.

POCO X3, points plus et moins Avantages Le 120 Hz fait la différence dans sa gamme de prix Performances du solvant grâce au Snapdragon 732G La batterie supporte avec une force surprenante son taux de rafraîchissement élevé Inconvénients Les résultats photographiques avec les capteurs supplémentaires ne se démarquent pas. MIUI est toujours MIUI, et cela peut ne pas plaire à tout le monde.

Samsung Galaxy A41

Savoir plus: Samsung Galaxy A41

C’est l’un des téléphones de milieu de gamme les plus abordables de Samsung, mais il n’est pas moins intéressant que les autres modèles concurrents.

En fait, le Galaxy A41 C’est un appareil fantastique qui se distingue par son écran Super AMOLED infinity U, avec une diagonale de 6,1 pouces et une résolution Full HD +, et une batterie de 3500 mAh avec une charge rapide de 15 W.

Samsung Galaxy A41, point pour et contre En faveur Un très bon écran AMOLED Bonnes performances Côté photographique polyvalent et puissant Contre L’autonomie est un peu courte.

Motorola Moto G Pro

Savoir plus: Motorola Moto G Pro

Probablement, le modèle pas cher le plus intéressant de Motorola.

Le Moto G Pro est spécial en raison du fait qu’il a un stylet optique qui vous permet d’utiliser l’écran de l’appareil, à un prix bien inférieur à celui d’autres modèles avec cet accessoire comme le Samsung Galaxy Note20 Ultra.

En plus de cela, nous avons trouvé un Batterie d’une capacité de 4000 mAh, Processeur Snapdragon 665 et triple caméra arrière dirigée par un capteur de résolution de 48 mégapixels.

Motorola Moto G Pro, avantages et inconvénients Le stylet est un ajout bienvenu.Bon rapport spécifications-prix.Grande batterie.ContreLes 4 Go de RAM peuvent être un peu courts.

Redmi Note 9 Pro

Savoir plus: Redmi Note 9 Pro

Vous ne pouvez pas manquer l’un des meilleurs téléphones Xiaomi lancés en 2020. Le Redmi Note 9 Pro propose une fiche technique volumineuse à un prix inférieur à 200 euros, dont le Snapdragon 720 utilisé comme processeur, ajouté à un écran de 6,67 pouces de diagonale avec une résolution Full HD + et une gigantesque batterie de 5000 mAh.

Redmi Note 9 Pro, avantages et inconvénients Peu de mobiles offrent une fiche technique aussi volumineuse pour si peu d’argent L’un des meilleurs appareils photo vus dans un mobile de ce prix Excellente autonomie, avec une charge rapide très rapide compte tenu de la capacité de sa batterie Bon Contre la conception et la construction L’expérience MIUI peut être frustrante. Le logiciel a des problèmes qui ne sont pas dignes d’un mobile de ce niveau.Les caméras macro et de profondeur n’ajoutent pas de valeur à l’expérience photographique. Un «téléobjectif» aurait été une meilleure option Les performances de la caméra grand angle laisse à désirer

OPPO A9

Savoir plus: OPPO A9

Ce Noël peut être l’occasion idéale de donner un mobile de OPPO. Et parmi tous, l’OPPO A9 est l’un des meilleurs que vous puissiez choisir en dessous de la barre des 200 euros.

Dans son analyse, il nous a surtout surpris par son fantastique autonomie, soutenu par une grande batterie d’une capacité de 5000 mAh, ainsi qu’un système de caméra très performant, vous permettant de capturer des photos de grande qualité dans presque toutes les situations.

OPPO A9, avantages et inconvénients Il est bien fait et confortable. Oubliez complètement le chargeur. Vous obtiendrez de bonnes photos dans presque toutes les situations. Inconvénients La qualité de votre écran n’est pas à la hauteur. Les couleurs sont trop lourdes et la couche surchargée .

realme 7

Savoir plus: realme 7

Vous ne pouviez pas manquer l’un des derniers modèles de la marque de mode. Le realme 7 est probablement le meilleur mobile que vous puissiez offrir à Noël pour moins de 200 euros si ce que vous recherchez est un terminal pour le jeu.

Et est-ce son affichage fluide à 90 Hz il offre une expérience de jeu fantastique, qui complète parfaitement le puissant processeur Helio G95 de MediaTek et 6 Go de RAM.

realme 7, avantages et inconvénients Un design confortable et agréable Un écran immersif et fluide De bonnes performances et une autonomie exceptionnelle Au contraire, realme UI avance mais doit être amélioré.

Samsung Galaxy A21s

Savoir plus: Samsung Galaxy A21s

Nous concluons cette sélection de meilleurs mobiles à moins de 200 euros à offrir à Noël avec un modèle un peu moins cher que les précédents, mais pas moins intéressant pour ça.

C’est lui Samsung Galaxy A21, l’un des mobiles Samsung les moins chers qui existent aujourd’hui, qui se distingue par un autonomie impressionnante grâce à sa batterie de 5 000 mAh et à son écran “basse” résolution.

Comme si cela ne suffisait pas, il a un design moderne très agréable à la main, et cela donne l’impression d’être un mobile beaucoup plus cher qu’il ne l’est en réalité.

Samsung Galaxy A21s, points plus et moins Avantages Design agréable et moderne avec une bonne qualité de construction Excellente autonomie, l’un des meilleurs de sa catégorie Inconvénients Les performances laissent beaucoup à désirer par rapport à des modèles de prix similaires.