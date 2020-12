Nous vous recommandons les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez offrir à Noël, un succès assuré si vous voulez surprendre un être cher.

Le catalogue mobile de Xiaomi est composé de dizaines de téléphones différents, une abondance qui Il nous est parfois difficile de faire la distinction entre un modèle et un autre.

Cette question est particulièrement importante lorsque la période de Noël approche et que vous voulez donner un téléphone de marque à un être cher. Vaut-il la peine de dépenser de l’argent sur le Xiaomi Mi 10 Pro? Les mobiles POCO sont-ils également Xiaomi? Et si vous cherchez quelque chose de plus abordable pour votre poche?

Nous vous aidons à choisir le meilleur modèle de l’entreprise avec cette liste dans laquelle nous vous recommandons Les meilleurs téléphones Xiaomi à offrir à Noël. Ne vous laissez pas influencer par les mythes qui entourent l’entreprise, un mobile Xiaomi peut être le cadeau parfait ce Noël.

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi est connu pour être un fabricant de téléphones portables bon marché. Cependant, la stratégie de l’entreprise n’est plus aussi centrée sur ces terminaux à bas prix, et aussi a des mobiles haut de gamme qui nécessitent un investissement financier important.

L’un d’eux est le Xiaomi Mi 10 Pro, un mobile avec une liste spectaculaire de spécifications qui vous donne tout ce dont vous avez besoin si vous recherchez un téléphone avancé. Ces caractéristiques comprennent son écran AMOLED de 6,67 pouces à 90 Hz, le puissant Processeur Snapdragon 865, 8 ou 12 Go de mémoire et une caméra arrière avec Capteur principal de 108 MP.

On ne peut pas laisser de côté l’autonomie, avec une batterie de 4500 mAh avec un charge rapide qui vole grâce au 50W, en plus de la charge sans fil 30W et de la marche arrière 10W. En bref, ce Xiaomi Mi 10 Pro est une bête en ce qui concerne les spécifications, et cela se reflète dans son prix.

Xiaomi Mi 10

Bien que certaines de ces spécifications soient inférieures à celles de son frère aîné, le Mi 10 Pro qui vient d’être mentionné, le Xiaomi Mi 10 a également beaucoup à vous offrir en tant que téléphone mobile, et pour un prix inférieur.

Pour environ 540 euros, vous pouvez obtenir un mobile Xiaomi avec un processeur Qualcomm Snapdragon 865, Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Full HD + et taux de rafraîchissement de 90 Hz, Appareil photo 108 MP et une batterie de 4780 mAh avec une charge rapide de 30 W, une charge sans fil de 30 W et une marche arrière de 10 W.

Il y a quelques mois nous avons pu analyser le Xiaomi Mi 10 et nous avons précisé que, malgré quelques inconvénients tels que son poids, ce terminal en vaut la peine pour ses finitions de qualité, un affichage remarquable et sa puissance d’alésage.

Savoir plus: Xiaomi Mi 10

POCO F2 Pro

Un autre haut de gamme lancé par Xiaomi, ou plutôt par sa sous-marque POCO, est le POCO F2 Pro. Bien que son nom ne soit pas si connu, ce mobile est l’un des meilleurs que vous puissiez offrir ce Noël, et nous vous le faisons donc savoir dans la liste des meilleurs mobiles haut de gamme de 2020.

Parmi ses grandes qualités, un écran AMOLED de 6,67 pouces, le Corning Gorilla Glass 5, Processeur Snapdragon 865 avec 6/8 Go de RAM, 4 caméras à l’arrière dirigées par un capteur principal de 64 MP et une batterie de 4700 mAh avec une charge rapide de 30 W.

Comme nous le disons, bien que son nom ne vous semble pas familier, il vaut la peine de donner une chance à la sous-marque POCO avec ce POCO F2 Pro, que vous pouvez acheter pour environ 700 euros.

Xiaomi Mi 10T Pro

Une autre variante du Xiaomi Mi 10 est le Xiaomi Mi 10T Pro -oui, nous savons que cela peut être un gâchis-, un autre mobile signature que vous pouvez donner ce Noël pour être le vrai roi des cadeaux.

Ce Xiaomi haut de gamme dispose d’un écran IPS de 6,67 pouces et Taux de rafraîchissement de 144 Hz, processeur Qualcomm Snapdragon 865 et 8 Go de RAM, MIUI 12 basé sur Android 10, trois caméras à l’arrière dirigées par un capteur de 108 MP et une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33W, l’autonomie ne sera donc pas un problème.

PETIT X3

L’un des mobiles qui nous a laissé les meilleures sensations en 2020 a été le POCO X3, avec un rapport qualité / prix difficile à battre pour ses rivaux qui le fait entrer dans notre liste des meilleurs téléphones milieu de gamme du moment.

Pour mieux comprendre ce que signifie ce POCO X3, il faut d’abord connaître son prix, un peu plus de 200 euros. Pour ce montant, vous pouvez acheter un mobile avec un écran fluide grâce au Taux de rafraîchissement de 120 Hz et des performances solvables grâce au processeur Snapdragon 732G

Quant à la batterie, vous n’avez pas à vous soucier de 120 Hz, car sa Batterie de 5160 mAh avec charge rapide de 33 W résiste bien toute la journée d’utilisation. Comme nous l’avons dit, ce terminal complet est disponible pour un peu plus de 200 euros. Bonne agréable et pas cher.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Nous sommes toujours dans le milieu de gamme Xiaomi pour vous parler de l’un des téléphones les plus recommandés de l’année, le Redmi Note 9 Pro, que nous avons également pu analyser.

Peu de mobiles proposent tout ce que propose ce Redmi Note 9 Pro pour un prix inférieur à 300 euros. Parmi ses principales caractéristiques, nous mentionnons le processeur Qualcomm Snapdragon 720G, accompagné de 4 ou 6 Go de RAM et d’une batterie de 5 020 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Ses quatre caméras arrière avec capteur principal de 48 MP, qui composent l’un des meilleurs systèmes de photographie mobile de ce prix.

PETIT M3

Enfin, si ce que vous recherchez est un Xiaomi pas cher sans renoncer à de bonnes spécifications, il faut porter une attention particulière à ce POCO M3 qui est commercialisé pour 149 euros dans sa version avec 64 Go de stockage interne.

Les points clés de ce POCO M3 sont sa conception, avec un version jaune accrocheuse dès le début; son processeur Qualcomm Snapdragon 662 et son énorme batterie de 6000 mAh avec une charge rapide de 18W.

Quant aux caméras, le POCO M3 possède trois capteurs à l’arrière (48 MP + Ultra Wide 8 MP + Macro 2 MP) et une caméra frontale de 8 MP logée dans l’encoche de l’écran. Encore une fois, Xiaomi nous revient offrir un bon mobile, agréable et pas cher car, nous le répétons, vous pouvez acheter ce LITTLE M3 pour seulement 149 euros.

