Nous avons choisi pour vous sept smartwatches d’un excellent rapport qualité-prix. Pour avoir des notifications mobiles sur votre poignet, parfait pour enregistrer le pouls ou l’activitéIls peuvent même être transportés en complément de séances sportives. Le tout sans épuiser votre budget.

Les montres intelligentes sont un excellent complément au smartphone. Ils travaillent même de manière indépendante lorsqu’ils font du sport, par exemple; Tant que ces montres ont un GPS pour enregistrer l’itinéraire, bien sûr. Alors cherchez-vous un montre intelligente de haute qualité qui ne cassera pas votre budget? Eh bien, nous avons choisi sept modèles pour vous: de 55 euros à 169 euros.

Montre Huawei GT

C’est l’une des meilleures smartwatches que nous recherchons, avec le meilleur rapport qualité-prix. Sur Amazon, il est généralement d’environ 90 euros, encore moins cher selon les offres. Et il a tout pour ceux qui n’ont pas besoin d’une smartwatch spécialisée dans le sport.

La Huawei Watch GT a Écran AMOLED de 1,39 pouces, 420 mAh, est compatible avec Android et iOS, offre un design sportif et enregistre automatiquement l’activité, y compris le sommeil.

Montre Huawei GT2

Il est quelque peu supérieur au modèle précédent, il est également plus moderne; en plus de plus cher, comme il est évident. Même comme ça, son coût a diminué jusqu’à ce qu’il atteigne 120 euros, un prix parfait pour obtenir une montre très équilibrée. Et attrayant pour les yeux, qui doit toujours être pris en compte.

La Huawei Watch GT 2 propose un écran AMOLED rond de 1,39 pouce avec une résolution de 454 x 454 pixels. Comprend un Batterie 455 mAh, dossier sportif et de santé, propose des notifications mobiles au poignet et ne se dispense pas de personnalisation car il dispose de différents cadrans au choix.

Mobvoi TicWatch S2

Ce n’est pas la smartwatch la plus puissante de Mobvoi, mais elle est suffisante et plus que suffisante pour plaire à presque tout le monde. Son design est quelque peu agressif (et un peu gros, aussi encombrant), mais maintient un matériel plus que décent pour déplacer facilement Wear OS.

Les offres Mobvoi TicWatch S2 Écran AMOLED 400 x 400 pixels, Snapdragon Wear 2100, comprend une batterie de 415 mAh, une lecture de la fréquence cardiaque et vous pouvez installer des applications compatibles pour les montres Google Play.

Montre Samsung Galaxy

Selon nous, Les montres Samsung avec Tizen sont le meilleur choix lorsque vous recherchez une excellente montre intelligente. Maintenant, ils ne sont pas exactement les moins chers même si leurs spécifications sont les meilleures. Et, avec le minimum d’avance que le matériel de la famille a subi, la réduction de la Samsung Galaxy Watch fait grimper ce modèle sur le podium du meilleur rapport qualité-prix.

La Samsung Galaxy Watch propose des versions de 42 ou 46 mm, dispose d’un écran rond de 1,2 ou 1,3 pouces avec une résolution de 360 ​​x 360 pixels, maintient une batterie de 270 ou 472 mAh (selon le modèle), offre un record sportif et le sommeil, ainsi que la surveillance de la fréquence cardiaque. ET permet l’installation d’applications depuis le Galaxy Store.

Amazfit GTS

Une autre des montres qui conserve une certaine inspiration avec l’Apple Watch; et qui est distribué à un prix beaucoup plus abordable tout en maintient la compatibilité avec Android et iOS. L’Amazfit GTS offre un bon rapport qualité / prix, surtout lorsqu’il peut être acheté pour moins de 100 euros.

L’Amazfit GTS dispose d’un écran AMOLED de 1,54 pouces, a une batterie de 220 mAh, offre un enregistrement de l’activité et du sommeil, permet la surveillance de la fréquence cardiaque et comprend une multitude d’options de personnalisation.

Montre Huawei Fit

La troisième smartwatch Huawei de notre liste Montres intelligentes GPS C’est une montre intelligente qui passe d’un écran rond à un écran rectangulaire: la Huawei Watch Fit a une certaine retraite d’Apple Watch dans une construction agréable qui maintient le style sportif.

En plus du GPS pertinent, obligatoire sur notre liste, la Huawei Watch Fit propose un écran de 1,64 pouces, fréquence cardiaque et lecture de la SpO2, journal des sports et du sommeil, conserve les notifications habituelles du téléphone et dispose d’une multitude d’options pour personnaliser le cadran.

Amazfit Bip S

C’est la moins chère de notre recommandation sans perdre des avantages excessifs en cours de route. Leurs matériaux ne véhiculent pas une qualité “ premium ”, mais c’est toujours une très bonne smartwatch. Surtout s’il est acheté pour moins de 60 euros.

L’Amazfit Bip S a un Écran toujours allumé de 1,28 pouces, offre une autonomie d’un mois avec une charge, dispose d’un journal d’activité, surveille la fréquence cardiaque, garde les notifications habituelles au poignet et inclut la compatibilité avec Android et iPhone.

