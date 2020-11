Les 7 SSD les plus rapides pour votre PC que vous pouvez acheter à un prix raisonnable

Nous expliquons les raisons qui nous ont conduit à choisir chacun de ces modèles recommandés.

En raison du fonctionnement de la gestion des informations stockées dans nos appareils, un lecteur SSD ne rendra pas notre ordinateur plus performant dans pratiquement n’importe quel contexte, mais il y parviendra. mieux performer; surtout si l’on compare cette productivité à celle offerte par un ordinateur avec des disques mécaniques comme stockage principal. Avec les consoles utilisant ces appareils pour la première fois, on s’attend à ce que, dans l’industrie du jeu vidéo, nous commencions à voir des applications encore un peu plus intensives pour ces appareils, capables de réduire un peu plus leurs capacités que nous le faisons maintenant avec eux; un scénario dont nous avons déjà parlé avec intérêt.

Il y a quelque temps, ces disques SSD étaient un luxe accessible à quelques-uns; Au fil des ans, ils ont commencé à être une option viable en tant que disque de démarrage ou similaire. Actuellement, à la fois en raison de l’énorme offre existante et des prix que nous y trouvons, l’utilisation d’unités SSD comme stockage unique a cessé d’être quelque chose d’étrange pour être une option viable, bien que pas nécessairement simple en raison de l’offre susmentionnée dans ces appareils; C’est pourquoi nous avons préparé cette liste, avec les disques SSD les plus rapides que nous pouvons acheter à un prix intéressant. Si vous cherchez à élargir votre espace d’équipe, nous vous invitons à voir ce que nous avons à dire à ce sujet.

Que faut-il garder à l’esprit lors de l’achat d’un SSD?

Comme nous le faisons habituellement, avant de parcourir la liste elle-même et les modèles sélectionnés, nous allons parler un peu de ce que nous devons prendre en compte lors du choix d’un lecteur SSD pour notre équipe; ainsi que ce qui fait de chacun d’eux une proposition intéressante, notamment dans un environnement de jeu.

Dans les jeux vidéo, la vitesse de lecture aléatoire est plus importante que la vitesse séquentielleCompte tenu du fait que, dans les conditions actuelles, l’impact d’un SSD sur les performances de l’ordinateur est relativement limité, les raisons qui motivent l’achat d’un de ces appareils devraient principalement répondre à des raisons de compatibilité. Tous les SSD du marché ne sont pas forcément compatibles avec tous les équipements actifs; Ceux qui ont un ordinateur vétéran peuvent ne pas avoir une connexion M.2 pour brancher une unité de ce format, tandis que ceux qui l’ont, ils n’ont pas besoin d’avoir assez de lignes pour profiter de toute la vitesse de ces appareils; donc, avant d’acheter quoi que ce soit, il est essentiel que nous regardions la liste de compatibilité de notre carte mère.

Une fois vérifié, nous pouvons choisir le modèle que nous voulons; de préférence celui avec un vitesse de lecture et d’écriture plus rapide à un prix raisonnable dans une interface de connexion compatible, avec une bonne durabilité, et une fabrication testée et adéquate. Enfin, puisqu’il s’agit d’une page dédiée au monde des jeux vidéo et à ses tenants et aboutissants, si l’on veut faire fabriquer un SSD “pour jouer” il faut savoir que dans les jeux vidéo prime plus vitesse de lecture aléatoire que séquentielle, en raison de la manière dont notre équipe obtient les informations pertinentes. Après avoir mentionné tout cela, nous pouvons nommer les modèles choisis.

Ce sont nos SSD préférés

La plupart des modèles de cette liste, puisqu’elle est dédiée aux modèles rapides, sont des SSD NVMe – ceux qui ont la forme d’une tablette allongée – par opposition aux SSD SATA III plus flatteurs au format 2,5 ”; car ceux-ci ont généralement des vitesses similaires, et c’est généralement leur durabilité ou leur prix qui détermine l’achat de l’un de ces modèles par rapport à l’autre. Cependant, nous avons inclus un modèle dans ce format pour ceux qui n’ont pas les ressources ou l’équipement pour ajouter l’un des autres modèles à leur kit.

ADATA XPG SX8200 Pro

Excellentes performances à un prix raisonnable



Lorsque nous examinons ce qui nous intéresse dans un lecteur SSD afin de faire partie de notre liste de favoris, ce modèle ADATA se classe bien dans chacune de ces facettes; Quelque chose qui surprend vu que son prix de marché habituel est inférieur à celui des marques mieux positionnées, mais dont les modèles haut de gamme ce module a peu à envier. Entrant dans la matière, le XPG SX8200 est fabriqué avec les derniers modules TLC NAND 64 couches de Micron et dispose d’un contrôleur SM2262EN, donc aucune dépense n’a été épargnée dans aucune des sections clés du modèle; Il bénéficie de vitesses séquentielles d’environ 3500M / 3000MBps constants, ce qui le place à une position avantageuse parmi les SSD dans sa gamme de prix. De plus, ils ont tendance à avoir une bonne disponibilité et à bénéficier d’une garantie de 5 ans.

WD Black SN750 (Gen3)

Un disque SSD prêt à jouer



Bien que leur entrée sur le marché des SSD ait été relativement récente, Western Digital a lancé des produits différenciés qui leur ont valu une niche sur le marché saturé des SSD internes. Parmi tous ces produits, le SN750 est l’un des plus intéressants pour les joueurs. En soi, il s’agit d’une unité SSD construite autour des modules TLC 3D NAND de Toshiba, avec son propre contrôleur de mémoire, qui, ensemble, donne à ce modèle des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles de 3470/3000 Mbps, dans son Version 1 To le laissant dans une bonne position sur le marché de la haute performance. Cependant, la particularité qui fait briller le modèle est précisément le contrôleur WD personnalisé, dont le firmware est spécialement préparé pour obtenir des vitesses de lecture aléatoire très élevées, d’environ 420 Mbit / s, c’est donc un SSD qui il fonctionnera très bien dans n’importe quel environnement de jeu. Le modèle que nous listons ici est PCIe Gen3. Nous sommes conscients de l’existence d’un PCIe Gen 4, mais compte tenu de son prix et de sa faible disponibilité, nous avons opté pour un autre choix pour ce qu’est le nouveau standard d’interface PCIe.

Sabrent Rocket Gen 4

Vitesse maximale prête pour la nouvelle norme



Les disques avec prise en charge complète de l’interface PCIe 4.0 apparaissent petit à petit et timidement sur le marché; offrant l’enveloppe de la bande passante et des capacités plus élevées. Ces capacités améliorées sont la plus grande revendication de cette unité Sabrent, étant la plus rapide que nous ayons vue jusqu’à présent sur notre liste.Les modules de cette unité rapide viennent de la main de Kioxia, le nouveau nom de Toshiba, qui vient de son processus production plus moderne. Le contrôleur de mémoire fonctionne sur le compte de Phison, c’est Phison E16; Ensemble, ils offrent à ce lecteur une vitesse de lecture séquentielle d’environ 7000 Mo / s, ainsi qu’une écriture séquentielle de 4400 Mo / s dans son modèle de 1 To. Ils ont également des vitesses de lecture et d’écriture aléatoires assez élevées, d’environ 750 Mbps dans le modèle 1 To, c’est donc l’un des modèles les plus intéressants pour les joueurs, bien que la compatibilité totale avec PCIe 4.0 soit limitée par le moment. En tant que point faible de cet appareil, outre son prix élevé, nous soulignons que pour accéder à la garantie constructeur de 5 ans, nous devrons enregistrer le produit.

Samsung 980 Pro

SSD Samsung le plus rapide



Samsung est depuis longtemps l’une des entreprises leaders sur le marché des SSD; Bien que pour se retrouver dans cette position, ils aient mis du temps à faire leur premier grand pas vers PCIe 4.0, le Samsung 980 Pro est le résultat de ces désirs. C’est le SSD le plus rapide de notre liste, avec 7000 Mbps de lecture et 5000 Mbps d’écriture, ainsi que des vitesses de lecture-écriture aléatoires très élevées. Il utilise les mêmes mémoires MLC 3 bits développées par eux-mêmes et que nous voyons dans d’autres produits, de sorte que le saut en performance vient principalement de l’utilisation de son propre contrôleur, qui est prêt à utiliser intensivement l’appareil, compromettant ce moins de durabilité de l’unité possible. En général, le seul point faible de ce modèle est son prix, qui dépasse largement le reste des propositions du marché dans ce format.

Samsung 860 EVO

L’un des SATA III les plus rapides du marché



Nous continuons la liste avec la proposition la plus lente et l’une des moins chères, ainsi que la seule basée sur l’interface SATA III, c’est pourquoi c’est celle avec la vitesse la plus basse – et le meilleur prix – de tout cela. Nous parlons du Samsung 860 EVO, une unité simple qui se distingue par sa durabilité et sa bonne vitesse dans sa gamme. Cette vitesse provient principalement du contrôleur utilisé par la société sud-coréenne, développé par eux-mêmes, qui, en conjonction avec les mémoires MLC 3 bits de la société, donne à ce modèle environ 550 Mbps de vitesse de lecture et 520 MBps de vitesse de écriture constante dans presque tous les scénarios d’utilisation; ceci, ajouté à sa garantie de 5 ans, en fait une option très intéressante pour l’utilisateur moyen.

KingDian NVMe

Un modèle d’une marque peu connue qui fonctionne très bien



Nous ne voulions pas fermer la liste sans inclure au moins un modèle bon marché. Cette fois, ledit modèle est le KingDian NVMe; un modèle d’une marque asiatique peu connue dans ces pièces, mais dont l’unité nous a surpris par ses performances correctes, son bon prix, et sa garantie de 3 ans. Si nous inspectons la façon dont il est fabriqué, nous nous rendrons compte qu’il utilise un contrôleur Silicon Motion dans son côté sans mémoire DRAM, en particulier le modèle SM2263XT; qui utilise en conjonction avec les mémoires TLC 3D Nand fabriquées par la société elle-même. Grâce à eux, l’appareil atteint un niveau non négligeable de 2000 Mbps de lecture et d’écriture, avec des valeurs de lecture aléatoire d’environ 475 Mbps; pas mal vu le prix auquel cet appareil se trouve habituellement.

