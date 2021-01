Vous cherchez un Samsung qui prend de bonnes photos? Dans ce guide, vous pouvez trouver les 7 mobiles Samsung avec le meilleur appareil photo du moment.

Écrit par Beatriz Alcántara chez Samsung

Plus de vingt téléphones mobiles composent le catalogue mobile Samsung actuel. Dans certains d’entre eux, le processeur se démarque, dans d’autres la batterie et, bien sûr, d’autres se distinguent des autres par leur système photographique.

Si vous recherchez un terminal de la firme sud-coréenne pour prendre de bonnes photos, dans ce guide, nous vous recommandons Les 7 téléphones Samsung avec le meilleur appareil photo du moment.

Voyons ce que ces terminaux offrent en termes de nombre et types de capteurs, mégapixels, ouverture et d’autres fonctionnalités telles que l’enregistrement vidéo 8K et 4K, essentielles lors de l’analyse de la section photographique d’un téléphone. Nous avons commencé!

Les meilleurs téléphones Samsung pour les photos

Samsung Galaxy S20 UltraSamsung Galaxy S20 FESamsung Galaxy Note 20 UltraSamsung Galaxy Z Fold 2Samsung Galaxy M51Samsung Galaxy A51Samsung Galaxy A71 Savoir plus: Je veux un mobile avec un bon appareil photo et pas cher: ce sont vos meilleures options

Samsung Galaxy S20 Ultra

Le premier mobile qui se distingue par ses appareils photo dans le catalogue Samsung est le Galaxy S20 Ultra. Comme nous l’avons vu dans son analyse, il dispose d’une section photographique polyvalente capable de prenez des images exceptionnelles dans la plupart des situations.

C’est grâce aux cinq caméras qu’il intègre, quatre à l’arrière -Capteur principal 108 MP (ƒ / 1,8), grand angle 12 MP (ƒ / 2,2), téléobjectif 48 MP (téléobjectif) (ƒ / 3,5) et un capteur TOF– et une caméra 40 MP (ƒ / 2,2) à l’avant.

Ces cinq capteurs sont accompagnés d’autres grandes spécifications techniques, telles que zoom optique, la dernière fonction de capture unique, enregistrement vidéo 8K ou un mode nuit renouvelé appelé “Super ISO”. En général, la section photographique du Galaxy S20 Ultra est l’une des plus complètes créées par Samsung à ce jour.

De plus, ce terminal dispose d’un écran AMOLED dynamique Infinity-O de 6,9 ​​pouces, Processeur Samsung Exynos 990, 12 ou 16 Go de RAM et Batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 45 W, chargement sans fil et chargement sans fil. Sa liste de spécifications parle d’elle-même, le Samsung Galaxy S20 Ultra est une merveille que vous pouvez acheter pour environ 1100 euros.

Savoir plus: Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 FE

Si vous recherchez quelque chose de moins cher qui maintient le bon niveau de la section photographique, une bonne option est Samsung Galaxy S20 FE. Comme on a pu le voir dans son analyse, ce terminal dispose de trois caméras arrière capables d’offrir d’excellents résultats sans avoir besoin de capteurs supplémentaires inutiles.

Plus précisément, trois caméras à l’arrière du Galaxy S20 FE Il s’agit d’un capteur principal de 12 MP (ƒ / 1,8), d’un grand angle de 12 MP (ƒ / 2,2) et d’un téléobjectif de 8 MP (ƒ / 2,0). Si nous regardons le devant, nous trouvons un Caméra selfie 32 MP ƒ / 2.0. De plus, les caméras arrière de ce terminal peuvent enregistrer des vidéos 4K à 60 FPS.

Parmi le reste des spécifications du Galaxy S20 FE, nous voyons un Écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces, Processeur Samsung Exynos 990 ou Qualcomm Snapdragon 865 (5G) -dépend de la version- et Batterie de 4500 mAh avec charge rapide de 25 W et recharge sans fil 15 W. Si vous êtes intéressé par ce Galaxy S20 FE, vous pouvez l’acheter pour environ 670 euros.

Savoir plus: Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Un autre mobile Samsung tout-puissant est le Galaxy Note 20 Ultra, que nous avons eu l’occasion d’analyser en profondeur dans Explica.co. C’est dans ce test que nous avons pu voir que ce terminal a un Système photographique polyvalent qui résout les petits problèmes du Galaxy S20 Ultra.

Il y a trois caméras à l’arrière du Galaxy Note 20 Ultra: un Capteur principal 108 MP, un ultra grand angle 12 MP et un téléobjectif 12 MP avec zoom optique cinqx.

Si vous êtes préoccupé par les selfies, sachez que ce terminal a un Caméra frontale 10 MP. Comme pour les autres fonctionnalités liées à la caméra, ce mobile peut enregistrer des clips 8K à 24 ou 30 FPS, ainsi que capturer des vidéos Full HD + à 120 FPS.

D’autre part, le Galaxy Note 20 Ultra dispose d’un écran AMOLED dynamique de 6,9 pouces avec résolution WQHD, Processeur Exynos 990 5G, 8 ou 12 Go de RAM et Batterie de 4500 mAh avec charge rapide (charge jusqu’à 50% en 30 minutes) et charge sans fil rapide. Vous pouvez acheter le Samsung Galaxy Note 20 Ultra pour 1110 euros sur le site Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold 2

La deuxième version du mobile pliable de Samsung est également l’un des terminaux de la société avec le meilleur appareil photo. Ici nous avons le Galaxy Z Fold 2, un téléphone avec une triple caméra arrière dirigée par un Capteur principal 12 MP (f / 1.8), capteur téléobjectif 12 MP (f / 2.4) et capteur ultra grand angle 16 MP (f / 2.2).

De plus, ce Galaxy Z Fold 2 dispose d’un appareil photo interne de 10 MP (f / 2.2) et d’un autre appareil photo de 10 MP (f / 2.2) sur l’écran extérieur. De plus, ce téléphone dispose de fonctionnalités telles que Cadrage automatique, qui suit le sujet en se déplaçantet enregistrement vidéo en 4K à 60 FPS.

D’autres spécifications qui pourraient vous intéresser à propos du téléphone pliable de la firme sud-coréenne sont son écran principal pliable AMOLED Infinity-O de 7,6 pouces et son écran externe Super AMOLED de 6,2 pouces Processeur Qualcomm Snapdragon 865+, ses 12 Go de RAM et sa batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 25 W, Charge sans fil 15W et charge sans fil inversée.

Pour obtenir ce Galaxy Z Fold 2, vous pouvez l’acheter sur le site Samsung pour environ 1600 euros.

Savoir plus: Les 7 meilleurs téléphones Samsung compatibles avec la 5G: guide d’achat

Samsung Galaxy M51

Nous réduisons le budget pour vous en parler Samsung Galaxy M51, l’un des meilleurs terminaux de la série M de l’entreprise. À première vue, ce qui frappe ce smartphone est son énorme batterie de 7000 mAh avec une charge rapide de 25 W.

Cependant, le Galaxy M51 possède également l’une des sections photographiques les plus complètes que vous puissiez trouver pour son prix, un peu moins de 400 euros. Ce système se compose de quatre caméras à l’arrière: capteur principal 64 MP (f / 1.8), capteur grand angle 12 MP (f / 2.2), un capteur macro 5MP et un capteur de profondeur 5 MP.

Si nous regardons sa face avant, nous voyons une encoche au centre qui abrite le seule caméra frontale de ce Galaxy M51, 32 MP. Le téléphone dispose également d’un zoom numérique, d’un enregistrement au ralenti et d’une capture vidéo 4K à 30 FPS.

En plus de son immense batterie, parmi ses spécifications il faut également mettre en avant une dalle Super AMOLED Plus Infinity-O de 6,7 pouces, Processeur Snapdragon 730 et 6 Go de RAM. Si vous voulez un mobile de milieu de gamme avec de bons appareils photo, vous pouvez acheter le Samsung Galaxy M51 pour environ 390 euros.

Savoir plus: Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy A51

Il Samsung Galaxy A51 C’est l’un des mobiles les plus vendus de 2020, et les bons résultats photographiques obtenus par son appareil photo font partie de ce succès.

Plus précisément, le Galaxy A51 dispose d’un système composé de quatre caméras arrière (48 MP principal, 12 MP f / 2.2 grand angle, 5 MP f / 2.4 macro, 5 MP f / 2.2 profondeur) et une seule caméra frontale de 32 MP (f / 2,0).

Comme nous l’avons vu dans son analyse, les caméras du Samsung Galaxy A51 atteignent des photographies de qualité, avec une luminosité, un bon niveau de détail et des couleurs. Les capteurs macro et de profondeur font également du bon travail, et la présence d’un capteur grand angle est toujours la bienvenue. Quant à la caméra frontale, vous obtiendrez également de bons résultats, notamment en plein jour.

En plus de ce système photographique complet, le Galaxy A51 dispose d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces, Processeur Exynos 980, 6 Go de RAM et batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 15W. Si vous souhaitez obtenir le mobile Android le plus vendu de 2020, vous pouvez acheter le Samsung Galaxy A51 pour environ 240 euros.

Savoir plus: Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A71

Nous nous retrouvons avec un autre des téléphones les moins chers du catalogue Samsung, le Galaxy A71. Pour un prix d’environ 350 euros, vous pouvez obtenir un terminal qui nous a surpris dans son analyse en ayant un appareil photo très polyvalent avec lequel vous ne vous ennuierez pas si vous aimez la photographie.

Cette polyvalence est “faute” de son Appareil photo principal 64 MP (F1.8), un grand angle 12 MP (F2.2), un capteur de profondeur 5 MP (F2.2) et un capteur macro 5 MP (F2.4). Pour les selfies, le Galaxy A71 a un Caméra frontale 32 MP (F2.2).

De plus, ce téléphone Samsung de la famille A dispose d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD +, Processeur Snapdragon 730, 6 Go de RAM et batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 25W. Vous pouvez acheter le Samsung Galaxy A71 pour environ 350 euros.

Savoir plus: Samsung Galaxy A71