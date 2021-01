Oubliez le chargeur avec les mobiles Xiaomi avec plus de batterie que vous pouvez acheter dès maintenant. Découvrez ce qu’ils sont ci-dessous.

Nous savons tous maintenant que le catalogue mobile Xiaomi il est immense, à tel point qu’il est parfois difficile de différencier certains des terminaux qui le composent.

Dans ce guide, nous explorons ce catalogue pour savoir quels téléphones Xiaomi ont la meilleure autonomie. Pour ce faire, nous sélectionnerons ces modèles avec une batterie de 5000 mAh ou plus.

Si vous cherchez un smartphone que vous pouvez utiliser sereinement sans craindre de manquer de courant de temps en temps, faites attention, car nous allons vous en parler Téléphones Xiaomi avec une meilleure batterie.

Téléphones Xiaomi avec la meilleure batterie

Xiaomi Mi 10T Pro

L’un des téléphones Xiaomi avec la meilleure autonomie du catalogue actuel est le Xiaomi Mi 10T Pro, avec une Batterie d’une capacité de 5000 mAh avec charge rapide de 33 W. Avec ces données, il faut s’attendre à ce que le Mi 10T Pro touche les deux jours d’utilisation et puisse recharger sa batterie en un peu plus d’une heure.

En plus de cette excellente batterie, le terminal Xiaomi dispose également d’un écran de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865 et d’un appareil photo principal de 108 MP qui justifient son achat. Vous pouvez obtenir le Xiaomi Mi 10T Pro pour environ 580 euros.

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T

Comme la version avancée, le Xiaomi Mi 10T a aussi un Batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 33 W, et comme dans le modèle Pro, il nous manque des fonctionnalités plus avancées telles que la charge sans fil.

Malgré cette absence, le Mi 10T possède une section notable en termes d’autonomie qui, nous l’espérons, dépassera le jour d’utilisation, en tenant compte, oui, que a un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ce Mi 10T partage le processeur Snapdragon avec la version avancée, bien que son appareil photo principal reste à 64MP.

Le Mi 10T a un prix de lancement de 500 euros, bien qu’il soit possible de le trouver à certaines occasions pour un prix nettement inférieur.

Xiaomi Mi 10T

PETIT X3

Il est difficile de trouver un meilleur téléphone que celui-là PETIT X3 en termes de rapport qualité-prix dans le segment des 200 €, et cela tient en partie à son Batterie de 5160 mAh avec charge rapide de 33 W.

En analysant le POCO X3, nous avons découvert que sa batterie résiste de manière fiable malgré un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En fait, si vous n’êtes pas un utilisateur trop exigeant, vous pouvez atteindre les jours d’utilisation de ce terminal avec une seule charge. Lorsque vous avez besoin de le recharger complètement, vous n’avez besoin que d’une heure et 20 minutes.

À l’intérieur de ce POCO X3, nous trouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 732G, 6 Go de RAM et quatre caméras arrière avec un capteur principal de 64 MP. Vous pouvez acheter le POCO X3 pour un peu plus de 200 euros.

POCO X3

PETIT M3

La batterie est la principale caractéristique de la PETIT M3, qui a la capacité maximale de tous les terminaux dont nous parlerons dans ce guide. Plus précisément, le POCO M3 arrive avec un Batterie de 6000 mAh avec charge rapide de 18 W, de quoi durer les deux jours d’utilisation sans avoir à utiliser le chargeur.

D’autres caractéristiques justifiant l’achat de ce mobile abordable sont son écran IPS de 6,53 pouces et sa résolution Full HD +, Processeur Qualcomm Snapdragon 662, 4 Go de RAM et triple caméra arrière dirigée par un capteur principal de 48 MP. Le POCO M3 4 Go + 64 Go est en vente à 149 euros.

PETIT M3

Redmi Note 9

Les derniers appareils bon marché lancés par Xiaomi ont quelque chose en commun: l’engagement pour une grosse batterie qui donne de l’autonomie au mobile pendant plus d’une journée. Il Redmi Note 9 en est une bonne preuve, car il a un Batterie de 5020 mAh avec charge rapide de 18 W ce qui en fait l’un des modèles les plus attractifs de son segment.

En plus de cette batterie, le Redmi Note 9 dispose d’un écran IPS de 6,53 pouces avec protection Corning Gorilla Glass 5 et résolution Full HD +, processeur Helio G85, 3 ou 4 Go de RAM, caméra arrière quadruple avec capteur principal 48 MP et une caméra frontale de 13 MP. Vous pouvez acheter le Redmi Note 9 pour environ 200 euros.

Redmi Note 9

Redmi 9C

Avec un prix de lancement de 120 euros dans sa version 2 Go + 32 Go, le Redmi 9C C’est l’un des téléphones les moins chers que l’on trouve dans le catalogue Xiaomi. Son point fort est batterie, d’une capacité de 5000 mAh et charge rapide de 18W. Par conséquent, si vous recherchez un téléphone bon marché que vous n’avez pas à recharger de temps en temps, ce Redmi 9C a beaucoup à vous offrir.

Dans sa liste de spécifications, nous voyons également un écran IPS de 6,53 pouces et une résolution HD +, Processeur MediaTek Helio G35, 2 ou 3 Go de RAM et trois caméras arrière avec un capteur principal de 13 MP.

Redmi 9C

Redmi 9A

Moins cher encore est le Redmi 9A, qui met à votre disposition un Batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 18 W en échange de 99 euros. Encore une fois, Xiaomi propose un mobile bon marché très compétitif dans lequel se distinguent également un écran LCD de 6,53 pouces, une puce MediaTek Helio G25 et une caméra arrière de 13 MP.

Redmi 9A