DOOM Eternal ou Immortals Fenyx Rising sont quelques-uns des titres les plus puissants pour l’ordinateur portable Nintendo.

La section graphique des jeux vidéo n’est peut-être pas l’élément principal, mais il est néanmoins important lors de la conception d’une expérience. Au fil des années et de l’arrivée de nouvelles générations, le plan visuel est quelque chose que nous regardons tous lorsqu’un nouveau titre est annoncé pour nos plateformes préférées.

Dans le cas de Nintendo Switch, sa nature hybride entre ordinateur portable et ordinateur de bureau cela signifie que son matériel est loin de celui d’autres consoles plus puissantes, ce qui est courant dans certaines générations de Nintendo. Cependant, il propose également des jeux vidéo qui affichent de superbes graphismes – dites à DOOM Eternal. Nous vérifions Les 8 jeux de 2020 avec les meilleurs graphismes pour Nintendo Switch, sans établir un ordre de préférence entre eux.

DOOM Eternal Bien que la réduction soit évidente à partir des versions de bureau, le simple fait de faire fonctionner un colosse comme DOOM Eternal sur Nintendo Switch le place parmi ses jeux les plus graphiques.

Animal Crossing New Horizons Ce n’est pas une merveille technique, mais peu de jeux prennent autant de détails que Animal Crossing. Il a l’air joli, dégage un charme particulier et vous encourage toujours à jouer avec ses fêtes et les changements de saison.

Immortels Fenyx Rising Le nouveau pari d’Ubisoft propose d’explorer un monde de grandes proportions. Les détails inspirés de Zelda: Breath of the Wild vont au-delà du jeu; il est également perceptible visuellement.

Paper Mario: Le roi de l’origami La saga Paper Mario nous ravit artistiquement à chaque épisode, et cela n’a pas été une exception. Intelligent Systems a créé les plus grands environnements à ce jour, avec originalité et sympathie comme bannière.

Super mario galaxie Il fait partie de la compilation Super Mario 3D All-Stars, bien que ses débuts aient eu lieu sur Wii. Le jeu a toujours été très attrayant visuellement, et la résolution accrue qu’il apporte pour l’occasion lui rend justice.

Xenoblade Chronicles: édition définitive Le Monolith Soft JRPG pour Wii méritait une seconde chance. Et dans cette version remaniée, sa section graphique s’améliore considérablement par rapport au titre original. L’échelle de son monde s’impose en le voyant.

Ori et la volonté des feux follets La suite d’Ori and the Blind Forest nous a tous épatés grâce à sa merveilleuse direction artistique. De plus, l’expérience est assez fluide sur l’ordinateur portable Nintendo. Un port qui n’enlève rien du tout.

Crysis remasterisé Une des plus grandes merveilles techniques du PC adapté à Nintendo Switch. Malgré le scepticisme initial avec lequel la remastérisation du souvenir Crysis est né, pouvoir jouer ce classique dans un format portable a été un délice.

