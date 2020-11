Aimeriez-vous avoir FaceTime sur Android? Nous vous laissons quelques alternatives à l’application Apple.

Écrit par Carlos Rubio Mazas

Bien qu’Android présente de nombreux aspects supérieurs à son principal concurrent, l’iOS d’Apple, la vérité est que le système d’exploitation d’Apple c’est pas mal du tout.

Il est très stable, rapide et reçoit des mises à jour fréquentes. Il dispose également d’une application standard qui fait honnêtement l’envie de nombreux utilisateurs d’Android. FaceTime vous permet de passer des appels vidéo totalement gratuits entre les appareils Apple.

Et les utilisateurs d’Android, quelles alternatives avons-nous?

Qu’est-ce que FaceTime?

FaceTime est une application installée sur les appareils Apple tels que les iPhone, iPad et même les ordinateurs Mac.

C’est gratuit et vraiment facile à utiliser.

Nous devons simplement démarrer l’application, trouver la personne avec qui nous voulons démarrer l’appel vidéo parmi nos contacts et que vous devez également avoir un appareil Apple et lui donner pour démarrer.

Rapide, simple et d’une qualité exceptionnelle. Tout cela bien sûr sans avoir besoin d’installer des applications tierces.

Évidemment, FaceTime vous permet également d’ajouter jusqu’à 32 personnes dans le même appel vidéo, il est donc très utile si tous les membres de votre famille ont des produits Apple ou si votre lieu de travail fonctionne exclusivement avec des appareils de la pomme mordue.

Meilleures alternatives ou applications similaires à FaceTime sur Android

WhatsAppZOOMMessengerGoogle DuoDiscordeSkypeMaison Instagram

WhatsApp

WhatsApp est l’une des applications les plus populaires au monde, avec des millions d’utilisateurs actifs chaque jour, ce qui n’est honnêtement pas une coïncidence.

Il existe évidemment de meilleures applications mais WhatsApp est arrivé à un moment où il n’y avait pratiquement pas de concurrence, devenant la reine de la messagerie instantanée.

Mais attention, WhatsApp est bien plus qu’une application pour envoyer et recevoir des SMS. Avec WhatsApp, vous pouvez passer des appels vidéo et bien qu’il ne soit pas aussi complet que FaceTime ou d’autres applications de cette liste – il n’a pas d’application pour tablettes – il présente un grand avantage.

Que tout le monde a installé WhatsApp sur son smartphone.

ZOOM

S’il existe une application d’appel vidéo qui peut rivaliser avec FaceTime et est devenue très populaire ces derniers mois, c’est si vous doutez de ZOOM.

Un outil qui bien il est destiné à être utilisé au travail, son utilisation peut aussi être personnelle, par exemple pour parler entre amis ou avec le reste de la famille.

C’est peut-être l’une des meilleures alternatives à d’autres applications professionnelles telles que Skype, car elle vous permet de partager des fichiers directement à partir de services cloud tels que Google Drive ou Dropbox.

Messager

L’application pour envoyer et recevoir des messages instantanés de Facebook il a aussi des appels vidéo et c’est que Messenger peut nous sauver de certains ennuis.

Malheureusement pour l’utiliser, il est obligatoire d’avoir un compte Facebook et la vérité est qu’il est orienté pour un usage loisir et non professionnel avec très peu d’options, mais bon, c’est encore une autre option à considérer.

Google Duo

Si Apple a une application comme FaceTime sur iOS, Google ne pourrait pas être moins avec Android. La société Mountain View nous offre Google Duo gratuitement, un outil pour passer des appels vidéo entre plusieurs personnes.

Google Duo est facile à utiliser, il est compatible avec tout appareil Android et iOS, permet des conversations jusqu’à 12 participants Et tout cela sans avoir à payer un maigre euro.

Discorde

Discord est une plateforme d’appel vidéo orienté gamers et jeux vidéo, mais la vérité est qu’il peut également être utilisé pour toute autre matière, qu’elle soit professionnelle ou de loisirs.

Discord, disponible sur Android, iOS et ordinateurs, est un outil vraiment très complet permettant d’inviter jusqu’à 50 personnes au total dans la même conversation.

Malheureusement, il n’est pas aussi facile à utiliser que FaceTime ou Skype par exemple.

Skype

Non, nous n’avions pas oublié de parler du possible l’application d’appel vidéo la plus populaire au monde et sûrement l’un des meilleurs outils pour cela.

L’application Microsoft est une valeur sûre si vous devez passer un appel vidéo – que ce soit pour le plaisir ou pour le professionnel – car elle vous permet de conversations jusqu’à 24 participants entièrement gratuites.

Comme si cela ne suffisait pas, il existe également une version appelée Skype Lite, plus léger, consomme moins de données et prend moins de place, parfait pour ceux qui ont des appareils un peu plus humbles.

Ménagère

Sûrement l’application le plus inconnu de la liste mais cela ne veut pas dire que c’est le pire.

Pour ceux qui ne le savent pas encore, il est nécessaire de commenter qu’il s’agit d’une application qui pousse les appels vidéo de groupe encore plus loin, grâce aux mini-jeux intégrés, en contactant des amis d’amis et d’autres personnes du monde entier, sans avoir à avoir votre numéro de portable et sans avoir à donner le nôtre.

Instagram

Instagram est un réseau social parfait pour montrer à tout le monde les belles vacances que nous avons passées à la plage, mais c’est aussi un outil idéal pour passer des appels vidéo de groupe entre amis.

Il n’a pas beaucoup d’options, cela oblige tous les participants à avoir un compte sur Instagram et finalement, ce n’est pas la meilleure option sur cette liste, mais comme on le dit toujours, C’est encore une autre alternative gratuite pour passer des appels vidéo.