Créez des habitudes et améliorez vos routines avec les meilleures applications d’habitudes pour mobile que vous pouvez utiliser.

Écrit par Christian Collado dans les applications Android Tool

Peu importe si vous voulez vous débarrasser d’une mauvaise habitude, ou si ce que vous recherchez est adoptez une nouvelle habitude ou une nouvelle routine qui apportera de bonnes choses à votre vie: il vaut toujours mieux utiliser l’aide, et quelque chose d’aussi simple qu’un application mobile cela peut faire la différence entre le succès ou l’échec.

Par conséquent, aujourd’hui, nous voulions sélectionner le meilleures applications d’habitudes que vous pouvez utiliser sur votre mobile pour créer de nouvelles routines, éliminer ces choses toxiques de votre quotidien et, finalement, améliorer votre vie.

Meilleures applications pour générer des habitudes

Fabuleux

Ce n’est pas pour rien que cette application a été choisie à plusieurs reprises comme l’une des meilleures applications pour Android par Google.

Fabuleux c’est fantastique application de motivation qui peut vous aider à construire de nouvelles habitudes basées sur des exercices de motivation, avec lesquels l’application vise à vous faire atteindre vos buts et objectifs.

Tu peux ajoutez l’habitude que vous voulez construire ou choisissez l’une de celles proposées par l’application elle-même, et à partir de ce moment, vous commencerez à obtenir recommandations personnalisées.

Bien que l’application soit gratuite, elle a un modèle d’abonnement, nécessaire pour en tirer le meilleur parti. De plus, il a une version pour iOS.

Grandir

Grandir C’est une application extrêmement simple et facile à utiliser, mais elle n’est pas pour cette raison inférieure aux autres applications de cette sélection. En fait, sa simplicité est ce qui peut vous aider à réussir dans la construction de nouvelles habitudes.

Son développeur affirme que les fonctions de l’application sont soutenu par la science, et en ce sens il n’inclut pas Fonctions sociales il ne s’intègre pas non plus avec des plates-formes tierces. Il n’y a que vous et vos objectifs à atteindre.

Habit Forest

Bien que cela puisse paraître ainsi en raison de son interface frappante, Habit Forest est une application, pas un jeu.

C’est un outil gratuit de construction d’habitudes qui nous encourage à poursuivre nos objectifs. De cette façon, au fur et à mesure atteindre les objectifs et en construisant des habitudes, les arbres d’application grandiront.

Une fois que suffisamment d’habitudes ont été créées, vous pouvez personnalisez votre propre jardin avec des arbres qui ont augmenté au fil du temps.

Timecap

Probablement le application pour construire des habitudes avec un meilleur design qui existe sur Google Play.

Timecap nous permet de transporter un suivre nos habitudes via un moniteur basé sur le temps. L’application montre statistiques détaillées cela nous montrera les progrès réalisés et, espérons-le, nous motivera.

Comme d’autres applications, Timecap est libre et il peut être téléchargé sur iOS et Android.

Boucle

Autre moniteur d’habitude simple et facile à utiliser est Boucle: dans celui-ci, il est possible d’ajouter les habitudes que vous souhaitez créer et les objectifs de chacune d’elles, pour créer ultérieurement des graphiques détaillés basés sur les statistiques générées.

L’une des grandes attractions de cette application est le fait que être une application gratuite et open source. En outre, il prend en charge les montres intelligentes afin qu’il soit possible de suivre nos habitudes à partir de l’horloge.

Habitude

Construire des habitudes peut aussi être amusant. Surtout grâce à des applications comme Habitude.

Et est-ce que cette application fait construire des habitudes et atteindre des objectifs est un jeu. Plus précisément, un RPG dans lequel notre personnage passera au niveau supérieur, débloquera une armure, des capacités, des familiers ou des missions, à mesure que nous atteindrons les objectifs fixés.

Pour ce faire, juste créer une liste de tâches et un personnage, et commencer à remplir nos tâches et objectifs pour avancer dans le jeu.

Il s’agit aussi de une application sociale, ce qui nous permet de partager nos récompenses et nos progrès avec d’autres personnes.

Forêt

C’est devenu un classique de la applications de productivité, et ce n’est pas pour moins. Forêt a été le précurseur du format qu’il nous propose faire pousser les arbres alors que nous grandissons nous-mêmes en tant que personnes.

Et est-ce que chaque fois que vous démarrez une tâche, vous planterez une graine dans la forêt qui deviendra un arbre. Mais à chaque fois que vous quittez l’application pour utiliser votre mobile, l’arbre cessera de grandir et finira par être un arbre desséché dans ta forêt d’habitudes.

Métier

Nous concluons avec une autre application qui rend atteindre les objectifs et développer des habitudes est un jeu.

L’avocation fournit un design agréable et coloré qui nous aide à suivre notre tâches à accomplir et planifier notre journée en gardant toujours à l’esprit quels sont nos objectifs.

L’application permet également mesurer nos progrès grâce à ses statistiques.

C’est possible utilisez Avocation gratuitement pour développer jusqu’à cinq habitudes. De là, vous devrez passer par la box et vous abonner au service de paiement.