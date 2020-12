Écrit par Hector Romero sur Telegram

Contrairement à WhatsApp, sur Telegram, vous pouvez profiter de nombreux jeux amusants individuellement ou avec vos amis. Sans aucun doute, c’est l’un des plus gros que Telegram possède avant l’application de messagerie achetée par Mark Zuckerberg. Pour cette même raison, aujourd’hui nous allons vous dire qui sont les meilleurs 8 de Telegram en 2020.

Si vous ne savez pas quoi jouer sur Telegram, vous êtes au bon endroit. Parce que? Parce que dans la liste suivante, vous trouverez 8 jeux différents pour vous divertir devant l’écran du mobile sans avoir à quitter Telegram.

Savoir plus: Comment télécharger Telegram gratuitement

Les 8 jeux les plus drôles sur Telegram

BûcheronQuizariumKung Fu Inc.Gravity Ninja: Ville d’émeraudeSudokuRangées de diamantsSerpent

Bûcheron

Devenez un bûcheron et faites ce que vous jugez nécessaire pour obtenir le plus de points dans ce jeu Telegram. Jouez-y depuis le bot @gamebot. Un jeu simple mais addictif avec lequel vous aurez des moments de plaisir et de frustration.

Quizarium

Quizarium est un jeu Telegram idéal pour les amateurs de questions et réponses. Le bot pose des questions et les participants doivent y répondre dès que possible. Sans aucun doute, c’est un excellent outil de distraction pour jouer avec vos amis pendant une période ennuyée. Pour y jouer, cliquez simplement sur la loupe qui apparaît sur l’écran principal de Telegramb et tapez Quizarium dans le moteur de recherche.

Kung Fu Inc.

Si vous aimez les arts martiaux, alors Kung Fu Inc vous adorera. Parce que? Parce que c’est un jeu où tu devras lancer des coups de pied / coups de poing en surmontant divers obstacles et en devenant un expert du kung-fu. Accédez à ce jeu depuis le bot @gameey pour commencer à jouer.

Qubo

Dans ce jeu, vous êtes un cube qui doit se déplacer entre les plates-formes de fer. Ils bougent et tombent donc votre défi sera de choisir le bon moment pour sauter. Facile à jouer, difficile à poser.

Gravity Ninja: Ville d’émeraude

C’est le jeu de plateforme classique dans lequel vous devez éviter l’énorme quantité d’obstacles que le chemin vous met, cette fois de la peau d’un ninja expérimenté. Comment est-ce-qu’on joue? Il suffit de rechercher «Gravity Ninja: Emerald City: dans le bot @gamee et le tour est joué et amusez-vous avec ce jeu actif.

Sudoku

Aimez-vous tester votre cerveau avec un bon jeu de sudoku? Alors c’est le jeu Telegram parfait pour vous. Recherchez simplement Sudoku Game dans le moteur de recherche Telegram et résolvez toutes les énigmes que vous souhaitez.

Lignes de diamant

Lignes de diamant est un jeu similaire à Candy Crush que vous pouvez apprécier sur Telegram avec le bot gamee. La meilleure chose à propos de ce jeu est que vous n’avez pas à demander à personne de vivre sur Facebook, vous pouvez donc jouer autant que vous voulez et quand vous le souhaitez. Brillant!

Serpent

Jouez au serpent Nokia classique de Telegram en quelques secondes. Tapez simplement Snake dans le moteur de recherche de l’application et commencez à en profiter!

Savoir plus: Pourquoi devrions-nous désinstaller WhatsApp et utiliser Telegram dès maintenant

Voulez-vous tirer le meilleur parti de cette plateforme? Alors jetez un œil à ce méga guide avec les 31 meilleures astuces pour presser Telegram. En outre, vous devriez également voir quelles sont les 147 meilleures chaînes Telegram que vous pouvez rejoindre.

Et vous, lequel de ces jeux avez-vous le plus aimé?