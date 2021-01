Tirez le meilleur parti de votre Xiaomi Mi Band 4 avec les meilleures applications pour le bracelet.

Écrit par Beatriz Alcántara sur Xiaomi Mi Band

L’un des lancements les plus réussis de l’histoire de Xiaomi a été le Bande Mi 4, un bracelet intelligent toujours en vigueur, dont la société chinoise a vendu un million d’unités en seulement 8 jours. Si vous faites partie de ceux qui ont le Xiaomi Mi Band 4 au poignet, faites attention, car nous allons vous le dire 9 applications à ne pas manquer sur votre mobile pour en tirer le meilleur parti.

Après avoir dévoilé 10 astuces essentielles pour votre Xiaomi Mi Band 4, nous passons au monde des applications pour que découvrir toutes les fonctions qu’ils vous proposent pour votre smartband. Voici quelques-uns des meilleures applications pour Mi Band 4 que vous pouvez télécharger.

Mais si vous avez un Mi Band 5 ou tout autre bracelet de la série, n’y allez pas: beaucoup de ces applications sont également compatibles avec le reste des modèles de cette famille de smartbands.

9 applications pour tirer le meilleur parti de votre Xiaomi Mi Band 4

Toutes les applications pour le Mi Band 5 rassemblées dans cette liste sont disponibles sur Google Play et la plupart peuvent télécharger. De plus, bien que la plupart des applications fonctionnent également avec le Xiaomi Mi Band 5, nous vous rappelons que nous avons également sélectionné une liste des meilleures applications pour le Xiaomi Mi Band 5 que vous pouvez consulter.

Pont d’alerte

L’affichage des notifications sur le Xiaomi Mi Band 4 est bon, mais il peut être encore meilleur en utilisant l’application Alert Bridge.

Il est disponible gratuitement sur le Play Store. Cette application pour Mi Band 4 vous permet modifier l’apparence des notifications à partir d’applications telles que Gmail, WhatsApp, Facebook ou Instagram, ce qui permet au bracelet d’afficher le texte intégral des messages que vous recevez.

Aussi, vous pouvez personnaliser le style des messages et sélectionnez les icônes des applications à partir desquelles vous recevrez des notifications. Pour utiliser Alert Bridge, vous devrez activer le Bluetooth de votre mobile et autoriser l’application à accéder aux notifications.

Cadrans Mi Band 4

Une application permettant de personnaliser l’écran de votre Xiaomi Mi Band 4 ne pouvait pas manquer dans cette liste. On parle de Mi Band 4 Watchfaces, avec des milliers de dessins catalogués par langues afin que vous puissiez trouver ce dont vous avez besoin en un seul clic.

Après avoir téléchargé vos sphères préférées, elles seront enregistrées afin que vous puissiez les utiliser à tout moment via Paramètres sur l’écran du bracelet> Écrans de mon bracelet dans l’application Mi Fit.

Bande vibro

Cette application innovante pour Mi Band vous propose de contrôler la vibration de votre Xiaomi Mi Band 4 pour gérer son intensité ou sa durée, en pouvant également choisir entre différents modes.

Il est à noter que vous pouvez faire vibrer le bracelet pour un simple plaisir ou une détente, pas seulement avec des notifications. De plus, Vibro Band dispose également d’un mode sombre pour que vous puissiez utiliser l’application dans l’obscurité.

Maître pour Mi Band

Si la Application officielle Xiaomi pour le Mi Band, Mi Fit ne répond pas à vos besoins, vous pouvez toujours en utiliser un alternative en tant que maître pour Mi Band.

Cette application pour le bracelet permet générer des graphiques et des statistiques beaucoup plus détaillé de activité, fréquence cardiaque, analyse du sommeil et de plus.

En plus de cela, il vous permet de configurer les notifications ou les cadrans de la montre. Tout à partir de la même application gratuite – bien qu’elle propose des achats intégrés -.

Cartes de mon groupe

Au cas où vous ne le sauriez pas, nous vous rappelons que vous pouvez utiliser le Mi Band 4 ou Mi Band 5 comme s’il s’agissait d’un GPS pour recevoir des directions de Google Maps, augmentant ainsi encore plus vos chances.

L’application qui le permet s’appelle My Band Maps et elle est disponible dans le Play Store pour 0,99 centimes, un petit prix si l’on considère qu’elle fonctionne très bien dès le premier instant.

Après avoir configuré l’application depuis Mi Fit et commencé un itinéraire sur Google Maps, vous recevrez toutes les notifications sur votre bracelet intelligent. Comme l’application le précise sur sa page Play Store, uniquement fonctionne avec des itinéraires à pied ou en voiture, pas pour les transports publics.

Mi Band Selfie

Une fonctionnalité utile incluse dans le Mi Band 5 est la possibilité de contrôler l’appareil photo mobile pour prendre des photos à distance à l’aide du bracelet.

Bien que cette option ne soit pas présente dans le Mi Band 4, il existe des applications qui vous permettent de le faire: comme Mi Band Selfie.

Avec ça application compatible avec le Mi Band 4 , vous pouvez prendre des photos à distance en touchant l’écran du bracelet. Gardez à l’esprit, bien sûr, que cela ne fonctionne qu’avec certaines applications de caméra alternatives pour Android telles que Open Camera.

TextToBand

Le Mi Band 4 peut vous servir bien plus que vous ne l’imaginez si vous utilisez les bonnes applications. TextToBand est un outil extrêmement utile, utilisé pour envoyer un texte au bracelet.

De cette façon, vous pouvez l’utiliser pour étudier, recevoir des rappels, créer des listes de courses ou simplement pour avoir informations dont vous aurez besoin temporairement.

Google fit

Si vous souhaitez voir plus clairement les données d’activité enregistrées sur votre Mi Band, l’un des Applications les plus utiles pour le bracelet Xiaomi c’est Google Fit.

Puisque vous pouvez synchroniser votre Mi Band 4 ou 5 avec Google Fit, les données collectées par le bracelet apparaîtra dans Google Fit et ils seront synchronisés dans le cloud de Google pour pouvoir les voir depuis n’importe quel appareil.

Ma coupe

Nous ne pourrions pas terminer cette liste sans parler de la Application Mi Fit, absolument indispensable pour profiter au maximum des fonctions de votre Xiaomi Mi Band 4.

Dans Explica.co, nous avons déjà fait un guide complet pour expliquer tout ce que vous pouvez faire avec Mi Fit, bien que nous allons profiter de cette mention pour parler certaines de ses fonctions les plus inconnues.

L’un d’eux est celui qui vous offre la possibilité de configurer des alarmes périodiques pour que ce soit votre bracelet qui vous réveille ou définir des rappels pour ne pas manquer une date clé.

De plus, avec Mi Fit, vous pouvez activer une alerte qui fera sonner votre Mi Band 4 de manière visible lorsque vous l’avez perdu de vue.

La Application Xiaomi pour le Mi Band 4 Il est indispensable si vous utilisez le bracelet, car il est nécessaire d’associer l’accessoire au mobile – bien que vous puissiez également utiliser Zepp, l’application pour les montres Amazfit compatible avec le Mi Band -.