Il y a ceux qui installent un antivirus partout et ceux qui n’en ont pas touché un depuis des années. Si vous faites partie du premier groupe, nous avons sélectionné les meilleurs 9 antivirus gratuits disponibles sur Android aujourd’hui. Tous, antivirus renommés.

Tout d’abord, nous réfléchirons à la nécessité ou non d’installer un antivirus sur le téléphone mobile, puis nous vous montrerons une liste des meilleurs, y compris certaines options qui ils n’ont pas besoin que vous installiez quoi que ce soit module complémentaire, tel que Google Play Protect ou un antivirus Web, pour analyser des fichiers spécifiques.

Avez-vous vraiment besoin d’un antivirus?

C’est la question de la décennie. Maintenant que la racine est dans le marasme, Les applications Android ont beaucoup plus restreint ce qu’elles peuvent et ne peuvent pas faire, y compris le comportement typique des logiciels malveillants comme le vol de données, la propagation à d’autres appareils ou toutes sortes de dégâts. Il est courant de dessiner le parallélisme de l’antivirus de Windows vers le mobile, bien qu’il s’agisse de deux systèmes complètement différents.

Cependant, Android est loin d’être un système parfait ou invulnérable aux menaces. Plus souvent que nous ne le souhaiterions, nous recevons des informations sur les logiciels malveillants trouvés à l’intérieur et à l’extérieur du Google Store, ce qui montre que dans la guerre en cours de Google contre les logiciels malveillants, certaines batailles sont gagnées et d’autres perdues. Est-il recommandé, par conséquent, d’installer un antivirus sur le mobile?

L’utilisation d’un antivirus est recommandée, même si cela ne signifie pas que vous devez installer une suite de 300 outils. Google Play Protect est suffisant pour la plupart des utilisateurs

La réponse courte est oui, mais avec une nuance importante: les téléphones Android ont déjà un antivirus intégré, Google Play Protect. Play Protect sert de ligne de défense contre les logiciels malveillants connus et effectue les tâches de protection de base d’un antivirus: analyser les applications et vous dire si l’une d’entre elles est un logiciel malveillant. Si tel est le cas, il vous affiche un avertissement avant de l’installer, ou vous invite à le désinstaller, s’il est déjà sur le système.

Alors que Google Play Protect est une option légère, un antivirus tiers offrir une suite d’outils plus complète, en ajoutant à l’analyse mixte des liens avec le phishing, des outils de protection de l’identité ou la possibilité de parler à quelqu’un en cas de problème, quelque chose qui n’est pas dans Google Play Protect. Pour reprendre les mots des créateurs d’antivirus eux-mêmes, ils constituent un avantage de sécurité par rapport à Play Protect.

Certains utilisateurs préféreront une suite complète d’outils de sécurité, tandis que d’autres en auront assez avec le Google Play Protect plus léger ou l’analyse sélective des fichiers suspects, tels que APK, avec des sites Web spécialisés tels que VirusTotal. Un antivirus est-il nécessaire sur Android? Oui, bien que cela ne signifie pas nécessairement en installer un, il suffit d’activer Play Protect.

Le meilleur antivirus pour Android

En tenant compte de ce qui précède, nous avons créé une liste avec le meilleur antivirus gratuit pour Android disponible aujourd’hui. Nous prendrons en compte les versions gratuites de chacun d’eux, et c’est que la plupart d’entre eux ont des versions professionnelles ou des abonnements qui ajoutent plus de fonctionnalités.

Google Play Protect

Google Play Protect est l’antivirus par défaut pour Android. C’est trouvé pré-installé sur tous les mobiles qui incluent Google Play, devenu l’outil de sécurité par défaut pour des millions de mobiles.

La meilleure chose à propos de Google Play Protect est que fait son travail sans vous déranger. Vous ne verrez pas de pop-ups, d’avertissements indiquant que “votre mobile est en danger” ou de menaces qui ne le sont pas vraiment, comme dans d’autres antivirus plus complexes. Fondamentalement, Google Play Protect n’est connu que lorsqu’il rencontre une menace sur mobile. Pour y accéder, vous devez aller dans le menu menú de Google Play et entrer Play Protect.

Avast

Avast est l’un des plus grands noms du paysage antivirus, avec plus de 25 ans d’expérience. Pour les mobiles Android, il porte le nom d’Avast Mobile Security, une suite d’outils allant du scanner classique à la protection contre le phishing, la protection antivol ou la connexion VPN pour plus de sécurité, bien que plusieurs de ces outils supplémentaires soient des fonctionnalités premium.

Avast vous avertit des applications dangereuses (installées ou sous forme d’APK), ainsi que options actives sur le mobile qui pourraient être exploitées, comme le débogage USB. La version gratuite contient des publicités et comprend des versions de base des outils antivol, du coffre-fort de photos ou du scanner de sécurité pour Wi-Fi.

Avast Antivirus Free – Nettoyeur de virus

AVG Antivirus

Avast a acheté AVG en 2016, il n’est donc pas surprenant que les versions mobiles des deux antivirus soient pratiquement identiques, si l’on écarte l’icône et le nom. Pourtant, AVG présente les mêmes avantages qu’Avast, la seule différence étant la couleur de l’interface.

Vous avez donc un scanner de fichiers classique et applications installées sur mobile, un nettoyeur de courrier indésirable, une analyse du réseau Wi-Fi et des versions limitées d’autres fonctionnalités disponibles dans la version premium.

AVG AntiVirus Free 2021 – Sécurité pour Android

Kaspersky

Kaspersky est un autre poids lourd de l’antivirus qui a fait le saut, il y a de nombreuses années, du PC au mobile. La version mobile de Kaspersky faire une analyse de votre mobile, comme dans sa version pour Windows, ainsi qu’une série d’outils supplémentaires, dont certains sont disponibles gratuitement.

Un point positif de l’application Kaspersky est que son interface peut être à la fois très simple, montrant le pourcentage d’analyse et montrant les détails de tout ce qu’elle fait. Il comprend également un filtre d’appel et protection antivol pour mobile.

Kaspersky Antivirus Android Free – Sécurité

Avira

Avira est un autre nom bien connu de la scène antivirus, étant une société fondée il y a 35 ans. La version Android vous permet de vérifier la sécurité du mobile de deux manières: avec un bouton et maintenant (le analyse intelligente) ou avec différents types d’analyses axées sur la sécurité, la confidentialité ou la performance.

En plus de l’analyse classique des applications que vous avez installées, Avira inclut un bon ensemble d’outils supplémentaires dans la version gratuite, comme la protection d’identité, le blocage des appels, la protection antivol ou l’analyseur de réseau.

Avira Security 2020 – Antivirus et VPN

Développeur: AviraTéléchargez-le sur: Jeu de GooglePrix: LibreCatégorie: Outils

Bitdefender

La version gratuite de BitDefender pour Android vous permet analyser tous les fichiers sur votre mobile et les applications que vous avez installées à la recherche du malware indésirable. Cette analyse prend un certain temps, en fonction de la puissance de votre mobile et du nombre d’applications que vous avez installées.

La principale différence entre BitDefender et la plupart des antivirus pour Android est qu’il s’agit d’un antivirus à l’ancienne et c’est tout, sans outils, nettoyeurs de RAM ou autres distractions. C’est donc une bonne option pour qui veut analyser les virus et rien d’autre.

Bitdefender Antivirus Gratuit

Malwarebytes

Malwarebytes est un autre moteur de recherche de logiciels malveillants Windows qui a fait le saut vers le mobile. Son outil de recherche de malwares est disponible sur Android, analyser en profondeur toutes les applications que vous avez installéeset prendre du bon temps à le faire.

En plus de rechercher des applications malveillantes, il vous alerte des paramètres système qui pourraient être exploités (comme le débogage USB) et peut exécuter un audit de confidentialité, qui vous montre un résumé de ce à quoi les applications que vous avez installées ont accès.

Protection Malwarebytes: Antivirus et Anti-Malware

McAfee

La version mobile de McAfee analyser tous les fichiers sur votre mobile et vos applications installés à la recherche de logiciels malveillants et d’applications susceptibles de ne pas vous intéresser. Comme dans les cas précédents, la version gratuite n’inclut que certains des outils disponibles.

En tant qu’utilisateur gratuit, vous disposez également du protection antivol, l’analyse de la sécurité – ou non – du réseau Wi-Fi auquel vous êtes connecté et de certains outils de performance typiques tels qu’un nettoyeur de stockage ou un nettoyeur de mémoire.

Sécurité mobile: Wi-Fi sécurisé avec VPN et antivol

Antivirus Web comme Virustotal

Si rien de ce qui précède ne vous convainc ou si vous préférez simplement une solution plus passive, vous pouvez toujours utiliser un antivirus Web pour analyser les fichiers APK avant de les installer. La plupart des antivirus Web sont adaptés pour que vous puissiez les utiliser depuis votre mobile. En voici quelques uns: