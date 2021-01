Ajustez les paramètres de lecture de musique à votre guise avec les meilleurs égaliseurs gratuits que vous pouvez utiliser sur Android.

La qualité sonore des téléphones portables s’améliore de plus en plus, mais elle peut ne pas convenir à vos goûts lorsque vous écoutez de la musique. En plus d’avoir un bon lecteur de musique sur votre mobile, il est conseillé d’avoir un égaliseur avec lequel vous pouvez configurer les paramètres audio à votre guise.

Et pour cela nous faisons cet article, pour vous recommander les meilleurs égaliseurs gratuits que vous pouvez installer sur votre mobile ou tablette Android.

Tous vous offrent des fonctions de réglage de la reproduction sonore: vous pouvez renforcer la basse, améliorer le son, choisir certains des réglages par défaut en fonction du genre musical …

Mais avant de parler des meilleures fonctions de ces applications, passons en revue qu’est-ce qu’un égaliseur et à quoi ça sert sur votre Android.

Qu’est-ce qu’un égaliseur pour Android et qu’est-ce que c’est?

Un égaliseur sous Android est un type d’application utilisé pour modifier les fréquences d’un audio. Plus un égaliseur peut modifier de fréquences ou de bandes, mieux vous adapterez la reproduction sonore à votre goût.

Tous les mobiles modernes n’intègrent pas des fonctions pour adapter le son à vos préférences, comme une plus grande puissance des basses ou une plus grande clarté des voix d’une chanson. Il est donc intéressant d’installer un égaliseur avec lequel vous pouvez configurer librement ces paramètres.

Cet outil est particulièrement intéressant pour adapter la qualité sonore à différents genres comédies musicales. Et vous voudrez peut-être un réglage audio différent lorsque vous écoutez une chanson rock que lorsque vous écoutez une chanson pop ou jazz.

Une fois que l’on sait qu’un égaliseur sert à améliorer la qualité de la lecture de la musique sur votre mobile En modifiant les paramètres audio, il est temps de découvrir quelles sont les meilleures applications de ce type que vous pouvez télécharger sur Android.

Meilleurs égaliseurs pour Android

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, les meilleurs égaliseurs pour Android incluent fonctionnalités de niveau professionnel avec lequel vous pouvez adapter les paramètres audio mobiles à vos préférences.

Par exemple, vous pouvez renforcer le son des graves et des aigus, augmenter le volume, visualiser le spectre de la musique, choisir les paramètres préconfigurés de l’égaliseur en fonction des différents genres ou créez vos propres paramètres par défaut.

Chacun de ces égaliseurs vous offre différents outils, alors voyons toutes ses fonctions une par une afin que vous puissiez décider laquelle est la plus utile pour vous. Nous nous souvenons, tous ces égaliseurs pour android sont gratuits.

Musique Equalizer ProEqualizer FX ProBooster de lecteur de musique EqualizerÉgaliseur de volume de musiqueÉgaliseur et amplificateur de basseÉgaliseur et amplificateur de basse Égaliseur de casque Bluetooth Égaliseur platÉgaliseur Savoir plus: Vos écouteurs sonneront mieux avec cette application

Musique Equalizer Pro

La première application que nous recommandons s’appelle Music Equalizer Pro et, comme son nom l’indique, c’est une égaliseur cinq bandes que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre Android. En plus de cette fonction, avec cette application, vous pouvez également utiliser l’un des 22 préréglages d’égaliseur et créez vos personnalisés.

De plus, vous pouvez contrôler le volume des différents médias, renforcer les basses, voir une carte audio dynamique et personnaliser l’interface de l’application. Au fait, fonctionne avec des applications de diffusion de musique comme Spotify et Pandora.

Equalizer FX Pro

Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre musique, vous pouvez utiliser les fonctions d’Equalizer FX Pro, une application gratuite avec laquelle vous pouvez régler les niveaux des effets sonores. D’une part, vous pouvez modifier les différentes fréquences via un égaliseur à cinq bandes.

D’autre part, avec Equalizer FX Pro, vous pouvez virtualiser les canaux audio, améliorer les basses d’une chanson, recourir aux paramètres par défaut de l’application, créez le vôtre et augmentez le volume. Encore une fois, il s’agit d’un égaliseur qui fonctionne avec d’autres applications de lecteur de musique comme Spotify.

Booster de lecteur de musique Equalizer

L’un des égaliseurs les plus populaires pour Android est Equalizer Music Player Booster, avec lequel vous pouvez éditer, mélanger et personnaliser le son de la musique que vous écoutez sur votre mobile. Son principal outil est le Égaliseur 7 bandes avec lequel vous pouvez ajuster les fréquences à votre guise.

De plus, cette application dispose de 10 préréglages basés sur différents genres musicaux, mode DJ pour transitions fluides entre les chansons et amplificateur de basses et de volume.

Equalizer Music Player Booster est un “tout en un”, et aussi intègre un lecteur de musique pour écouter les morceaux que vous avez stockés dans l’appareil. Vous pouvez les écouter au hasard, créer des listes de lecture, définir une minuterie de mise en veille … Cette application possède de nombreuses fonctions, nous vous recommandons donc de l’installer pour la découvrir pleinement.

Égaliseur de volume de musique

Nous continuons avec les égaliseurs parlant de Music Volume EQ, avec un égaliseur cinq bandes que vous pouvez utiliser pour régler les fréquences d’un morceau. Si vous préférez faciliter la configuration de la musique, vous pouvez également demander l’aide de 9 préréglages d’égalisation avec lequel l’application a.

En plus de ces fonctions principales, Music Volume EQ dispose également d’un amplificateur de volume, un bloqueur de son d’autres médias, un widget à installer sur l’écran d’accueil et, bien sûr, à enregistrer vos paramètres personnalisés.

Égaliseur et amplificateur de basse

Plus de 10 millions de téléchargements dans le Play Store ont Equalizer & Bass Booster qui, comme son nom l’indique, intègre à la fois un égaliseur comme amplificateur de basse. En plus de ces outils, il dispose également d’une fonction de visualisation sonore.

Avec cette application gratuite, vous pouvez également contrôler le son multimédia et choisir l’un des 10 préréglages d’égalisation. L’une des meilleures fonctionnalités d’Equalizer & Bass Booster est que fonctionne avec la plupart des lecteurs de musique et vidéo, vous pouvez donc compter sur leur aide pour améliorer la qualité audio lorsque vous écoutez de la musique ou regardez des vidéos que vous avez stockées sur votre mobile.

Égaliseur et amplification des basses

L’égaliseur et l’amplification des basses ont un égaliseur à cinq bandes, mais la caractéristique qui le distingue des autres égaliseurs de cet article est qu’il a jusqu’à 20 préréglages, tels que classique, dance, flat, folk, heavy metal, hip hop ou bass boost.

Avant d’utiliser cette application, vous devez d’abord commencer à lire la musique sur votre mobile. À partir de là, vous pouvez modifier les paramètres sonores de “Equalizer and Bass Boost” jusqu’à ce qu’ils soient adaptés à vos préférences.

Égaliseur pour casque Bluetooth

Si vous écoutez habituellement de la musique avec vos écouteurs Bluetooth, avec cette application, vous pouvez améliorer le son grâce à Égaliseur 5 bandes qui intègre.

Compatible avec la technologie de son surround DTS, «Bluetooth Headphone Equalizer» dispose également d’un amplificateur de basse et un outil pour visualiser la musique.

Égaliseur plat

L’une des applications les plus complètes de cette liste est Flat Equalizer, qui dispose d’un égaliseur, d’un amplificateur de basses et de volume et d’un outil de visualisation sonore. Ce sont indépendants, c’est-à-dire pour en utiliser un, vous n’avez pas besoin d’activer les autres.

Avec l’application, vous pouvez également utiliser le paramètres par défaut proposés, basé sur la musique classique, la danse, le plat, le folk, le heavy metal, le hip hop, le jazz, la pop et le rock. Comme dans les applications précédentes, pour appliquer les paramètres sonores de cette application, vous devez d’abord lire de la musique sur le lecteur du téléphone.

Égaliseur

Le dernier égaliseur que nous souhaitons recommander s’appelle Equalizer, avec plus de 10 millions de téléchargements sur le Play Store. C’est une application avec une interface simple et intuitive avec laquelle vous pouvez modifier l’audio pour l’adapter à différents genres musicaux, comme le heavy metal, la pop ou la danse.

Cette application ne manque pas Égaliseur 5 bandes, effet de son surround, amplificateur de basse et amplificateur de volume. Toutes ces fonctions vous aideront à profiter de la musique sur votre mobile comme vous l’aimez.