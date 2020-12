Apple a supprimé l’une des restrictions qui subsistaient entre les services de partage familial: les abonnements. Désormais, il est possible de souscrire à un service depuis les applications et que tous les membres du groupe familial bénéficient également de l’abonnement.

Les groupes familiaux présentent des avantages notables pour la grande majorité des plateformes d’abonnement depuis vous permettent de vous inscrire à un coût légèrement inférieur. Destiné aux familles qui accèdent aux services depuis chacun de leurs appareils personnels, Apple a promu le “ partage familial ” en éliminant l’une des restrictions restantes: ne pas pouvoir distribuer les abonnements effectués depuis l’App Store. Désormais, il est possible de choisir si elles sont partagées ou non avec d’autres membres de la famille.

Partagez tous les abonnements ou uniquement ceux que vous souhaitez

Comme nous l’avons dit, Apple a éliminé la restriction des abonnements afin que tous les membres du groupe familial accèdent non seulement à ce qu’ils ont contracté avec Apple lui-même et aux applications achetées, mais aussi aux abonnements effectués dans ces applications. Cela implique qu’un membre de la famille peut souscrire aux avantages «premium» d’une application et le reste recevra également ces avantages. Chaque fois que le membre de la famille effectuant le paiement souhaite partager l’abonnement et que être compatible avec la famille.

Les abonnements sont actifs par défaut pour être partagés au sein du groupe familial. Si vous souhaitez modifier cette option, vous devez effectuer les opérations suivantes:

Accédez à l’App Store et cliquez sur votre avatar, dans le coin supérieur droit. Allez dans «Abonnements». Vous verrez que ci-dessus il y a un sélecteur qui dit ‘Partager de nouveaux abonnements‘: le reste de la famille accédera à tout ce que vous abonnez comme s’il s’était abonné. Si vous voulez que cela ne se produise pas, décochez l’option. Dans le cas des abonnements précédents, vous pouvez les partager ou non avec votre famille choisir la possibilité de chaque application. Cliquez sur l’un des éléments de la liste, dans les abonnements, et choisissez de distribuer ou non les avantages aux autres.

Le partage de l’abonnement avec la famille rend le montant mensuel ou annuel beaucoup plus abordable. Bien que oui, seuls les services souscrits sont partagés, pas les achats via l’application. Si un avantage spécifique est acquis dans le cadre d’une application, il ne sera apprécié que par la personne qui l’a acquis.

