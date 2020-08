Il y a à peine une semaine, les actions d’Apple ont atteint une valeur de 2 billions de dollars, faisant de cette société la deuxième au monde à atteindre ce chiffre après Aramco. Face à cette situation, nombreux sont ceux qui se demandent ce qu’il adviendra de l’avenir de l’entreprise, si son prix peut continuer à augmenter. Pour en comprendre un peu plus, il faut faire attention à l’un des acteurs du business technologique qui vient de faire ses premiers pas, les réseaux 5G. Et comment cela pourrait-il avoir un impact sur part de pomme il 5G?

Selon les dernières déclarations de l’analyste expert Daniel Ives de Wedbush Securities, cette tendance à la hausse pour Apple ne va pas s’arrêter de sitôt. Et cela a une explication très simple: il y aura un choc sur le marché du type qui ne se produira que tous les dix ans. La société basée à Cupertino a la chance de capitaliser sur ces nouvelles technologies comme jamais auparavant, et cela ferait monter en flèche le prix d’Apple en borsa.

L’iPhone 12 anticipe une demande accrue

L’iPhone 12, dont les différentes variantes seront présentées courant septembre ou, plus vraisemblablement encore, octobre, sera un bon test pour le Californien. L’augmentation des prévisions de vente de ces appareils observée ces dernières semaines est liée à la diffusion de plus en plus répandue des réseaux de téléphonie mobile de cinquième génération. En Espagne, sans aller plus loin, nous avons déjà la 5G de Vodafone, nous attendons Orange et MásMóvil pour quelques jours, et Telefónica avant la fin de 2020.

Dans ce contexte prometteur, Ives fait valoir que le nouvel iPhone 12 sera «le produit le plus important depuis l’iPhone 6 de 2014». Rappelons que ce smartphone représentait une rupture dans le design des téléphones Apple, abandonnant l’esthétique qui les avait accompagnés lors de leurs premières générations.

Ces terminaux, qui intégreront nombre des nouveautés vues dans la dernière keynote de la WWDC d’Apple, pourraient attirer 350 des pratiquement 1 milliard d’utilisateurs d’iPhone estimés dans le monde. Selon ce spécialiste, environ un tiers des propriétaires actuels d’un téléphone nord-américain envisagent sérieusement de le mettre à jour vers une version 5G, que ce soit via l’iPhone 12 ou l’iPhone 13.

Les actions d’Apple après la 5G, une opportunité commerciale

Ives soutient, en même temps, que de nombreux investisseurs de Wall Street « sous-évaluent la demande massive refoulée d’Apple pour ce super cycle ». Il y a moins d’un mois, alors que chacun se négociait à 478 $, l’analyste a déclaré qu’Apple atteindrait 515 $. Et qu’il le ferait en moins d’un an. Jetez un œil à la nouvelle situation: chaque action Apple vaut environ 505 $. Je veux dire, votre prédiction a échoué.

Nous devons ensuite passer à sa deuxième conclusion. Et est-ce qu’Apple pourrait atteindre 600 $ par action une fois que certains de ses autres produits à succès auront été renouvelés. Par exemple, Apple Watch ou AirPods.

Avec la promesse d’une réévaluation des actions d’Apple avec l’arrivée de la 5G, il ne fait aucun doute que son 2020 a dépassé toutes les attentes. Jusqu’à présent cette année, la société américaine a connu une croissance de ses actions de plus de 60%. Il suffit de se rappeler qu’ils ont terminé 2020 à un prix unitaire de seulement 291,64 $. S’ils continuent dans cette voie, ils pourraient presque doubler la valeur de l’entreprise en un an seulement.

En continuant avec les détails à ce sujet, on peut aussi se rappeler quelle était sa position en 2007. A cette époque, avant d’annoncer le lancement de l’iPhone, chacune de ses actions coûtait 9 dollars.

Le split Apple, parfait pour les petits investisseurs

En revanche, nous ne pouvons pas perdre de vue un événement récent qui pourrait contribuer à cette prétendue amélioration de la valeur des actions d’Apple. À la fin du mois, il y aura une scission de ses actions. Cette nouvelle, qui est passée inaperçue dans de nombreux domaines, est essentielle pour l’intérêt des investisseurs, et plus encore des petits, dans le futur.

Lors d’un fractionnement d’actions, une entreprise divise généralement ses actions selon un ratio de 1: 2. Par conséquent, les investisseurs qui possédaient une action en ont désormais deux fois plus. Tant que la valeur totale de la société est maintenue, chaque action devient moins chère. Et, par conséquent, plus accessible pour les nouveaux investisseurs.

Dans le cas d’Apple, ce partage sera de 1 à 4. Cela signifie que la valeur de chaque action sera d’environ 125 $. Cela a généralement un impact positif sur la scène des investisseurs.

Nous verrons ce qui se passera dans les prochains mois. Il est évident qu’Apple devient de plus en plus attractif en tant qu’investissement.

Partage-le avec tes amis!