Nous entrons dans les derniers jours de l’année. Comme nous vous l’avons dit à plusieurs reprises, 2020 a été une année très spéciale pour les jeux vidéo, car contrairement à d’autres industries, la pandémie de coronavirus (COVID-19) a généré des revenus historiques pour diverses entreprises de ce secteur. Nintendo et Sony sont deux sociétés qui, en plus d’être la plus importante dans le secteur des consoles, ont également connu une belle période, à la fois en raison du lancement de jeux très attractifs et de la sortie de consoles, comme PlayStation. Eh bien, cette bonne performance suscite beaucoup d’intérêt sur le marché boursier, puisque la valeur de ses actions atteint des niveaux jamais vus ces dernières années.

Les 2 entreprises japonaises ont démarré la décennie de manière incroyable et cela s’accentue à l’approche de la fin de l’année. Tel que rapporté par Bloomberg, Nintendo enregistre le plus gros bénéfice en plus d’un an. Il est indiqué que la valeur des actions de la société a grimpé de 6,6%, atteignant ainsi 67780 JPY par action (environ 656 USD), un niveau qui n’avait pas été atteint depuis le lointain décembre 2007, période de grand succès. marqué par le lancement de la Wii, qui a rendu le jeu accessible au grand public.

D’un autre côté, Sony profite également d’une belle période de Noël, la valeur des actions de cette autre société japonaise dépassant de peu la barre des 10000 ¥ JPY, ce qui ne s’était pas produit depuis l’année 2001 encore plus lointaine, qui était marquée pour les excellentes performances de l’une de ses consoles les plus réussies, la PlayStation 2.

La pandémie et la période des fêtes augmentent la valeur des sociétés de jeux vidéo

Cette valeur élevée des actions est due au fait que les investisseurs sont très intéressés par les sociétés de développement de jeux vidéo en tenant principalement compte de la pandémie de coronavirus et de la prochaine saison de Noël, selon l’analyste Ryuta Otsuka, analyste chez Toyo Securities. Co.

Nous vous rappelons que cette année, il y a près d’un mois, Sony a lancé la PlayStation 5, qui est devenue l’une des consoles ayant suscité le plus d’intérêt dans diverses régions du monde, comme les États-Unis, et l’accueil en général a été très positif. . De son côté, Nintendo, bien qu’elle n’ait pas lancé de nouvelle console, a une grande inertie en partie grâce au bon catalogue de titres exclusifs qui ont fait leurs débuts sur Nintendo Switch, qui ne perd pas le bon rythme des ventes, ainsi que le lancement de jeux en cette année, ils sont devenus des succès retentissants, comme Animal Crossing: New Horizons.

Cette période, et les circonstances extraordinaires de cette année, profitent également à Capcom et Koei Tecmo, par exemple, dont l’action a atteint un nouveau record cette semaine à Tokyo.

Que pensez-vous du grand intérêt que suscitent ces derniers temps les jeux vidéo? Dites le nous dans les commentaires.

