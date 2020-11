Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Les marchés boursiers sont extrêmement volatils, les actions augmentent et les actions chutent pour diverses raisons, mais maintenant nous avons une information très intéressante et c’est que les actions de diverses sociétés de jeux vidéo telles que Nintendo sont tombés en bourse, en raison de la nouvelle d’un vaccin contre le COVID-19. Ce vaccin serait efficace à 90% contre le virus et a été développé par des sociétés pharmaceutiques Pfizer Oui BioNTech, qui indiquent être en mesure de combattre le virus et de normaliser la pandémie d’ici 2021. Mais qu’est-ce que cela a à voir avec les jeux vidéo et la bourse?

Tu peux lire: La Roca offrira la Xbox Series X aux enfants de 20 hôpitaux pour enfants

Les actions de diverses sociétés ont chuté car l’annonce de ce vaccin signifie mettre fin à la pandémie et donc au confinement, confinement qui a apporté de nombreux bénéfices au monde du jeu vidéo en raison du nombre de personnes qui se trouvent dans leur maisons jouant. Ce vaccin signifie que les gens cesseront d’être confinés chez eux, ils passeront donc plus de temps à l’extérieur et n’auront pas autant de temps pour les jeux vidéo, ce qui rend les jeux moins rentables.

Les noms des logiciels de jeux / jeux vidéo sont inférieurs à la suite de $ PFE #vaccine news: $ TTWO (-9,38%), $ SE (-6,86%), $ UBSFY (-7,25%), $ NTDOY (-7,10%), $ ATVI (- 5,94%) – Briefing.com (@Briefingcom) 9 novembre 2020

Les entreprises qui ont présenté des chutes étaient diverses: Nintendo, Ubisoft, Activisionou la société de services d’appels vidéo ZOOM, qui a connu une baisse brutale de son stock. Ces baisses de stocks ont été causées par la nouvelle du vaccin, mais à ce jour, la plupart se sont stabilisées.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord