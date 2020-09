Comme à son habitude, Netflix a enfin annoncé la nouvelle de septembre, qui comme d’habitude sont nombreuses pour le plus grand plaisir de ses fans et abonnés.

La saison estivale touche à sa fin et, comme Netflix le sait bien, l’automne, la saison préférée de passionné de films et séries télévisées. Une fois de plus Netflix se propose comme la plateforme de streaming vidéo la plus complète jamais créée, avec un grand nombre de nouveaux films et de nouvelles saisons de séries télévisées déjà lancées. Voyons ensemble quelles sont ces nouvelles!

Les actualités de septembre

À partir du 1er septembre, il sera disponible pour consultation L’incroyable Spider-man 2, le pouvoir de l’électro, Film 2014 réalisé par Marc Webb avec Andrew Garfield comme Spider Man.

À partir du 6 septembre, il sera possible de regarder Suicide Squad, à partir de 2016, basé sur l’histoire du groupe éponyme de super-vilains de bandes dessinées de DC et avec un casting spectaculaire. Parmi les acteurs on trouve Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood et Cara Delevingne.

Du 11 aussi La duchesse, un film oscarisé de 2008, arrivera sur la célèbre plateforme. L’histoire de la duchesse de Devonshire, Georgiana Spencer, interprétée par un magistrat Keira Knightley, montre les problèmes et les relations entre hommes et femmes en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle.

Même Tarantino, avec un chef-d’œuvre de cinéma comme Django Unchained, sera disponible vers la fin du mois, à partir du 17 septembre.

Enfin, Enola Holmes, le nouveau film avec Henry Cavill et Millie Bobby Brown, très attendu par la critique pour le casting spectaculaire et pour la présence de la star du moment, les Onze de Choses étranges. Un film à ne pas manquer et que vous pourrez regarder depuis votre confortable canapé à partir du 23 septembre.

Quant à la série télévisée, il n’y a pas beaucoup de nouvelles. La nouvelle série sera disponible à partir du 4 septembre Une façon, dédié à l’astronaute Scott Kelly, qui a passé onze mois dans l’espace en mission pour tenter d’atteindre Mars. À partir du 16, la troisième saison de Bébé, une série télévisée italienne à succès sur le scandale des appels de bébé dans le quartier de Parioli. Et enfin à partir de 22 sera disponible Jack Whitehall: voyage avec mon père, avec le comédien Jack Whiteall, qui avec son père se consacrera à « des voyages insolites et amusants vers des terres inconnues pour renforcer leur relation »