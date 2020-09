Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur

Le Prime Day 2020 n’a toujours pas eu lieu et nous ne savons pas si ce sera le cas ou quand ce sera le cas cette année, mais les prix incroyablement bas du Prime Day sont déjà là pour les AirPods Pro et les plus vendus d’Apple. AirPods 2.

Chacun des trois modèles d’AirPods d’Apple est actuellement en vente aux prix les plus bas de 2020, avec des économies allant jusqu’à 50 $.

S’il y a une offre particulièrement attrayante, c’est certainement l’offre AirPods Pro d’Amazon – le prix a été réduit de 249 $ à un nouveau plus bas historique de seulement 199 $.

À l’ère de la pandémie de coronavirus, il est compréhensible que rien d’autre que nous couvrons actuellement ne soit aussi populaire que les paquets de 10 Masques faciaux Powecom KN95. Il y a trois raisons principales. Premièrement, ce sont les seuls masques KN95 autorisés par la FDA sur Amazon qui ont été testés par NIOSH. Deuxièmement, les tests du NIOSH ont révélé que ces masques filtrent jusqu’à 99,2% des petites particules, ce qui est encore mieux que la plupart des masques 3M N95. Et troisièmement, ils sont actuellement en vente pour seulement 26,25 $ au lieu de 45 $, ce qui signifie que chaque masque coûte 2,63 $ au lieu des 10 $ à 15 $ que vous paierez pour les masques 3M N95, si vous pouvez même les trouver. Si vous ne stockez pas ces masques pendant qu’ils sont en solde, et que vous avez également une rare chance de les acheter 12 paquets de bouteilles de pompe de désinfectant pour les mains Purell vendu directement par Amazon au prix le plus bas sur Internet.

Les désinfectants et les masques faciaux sont évidemment des nécessités de nos jours, mais c’est aussi le moment idéal pour mettre à niveau vos écouteurs, en particulier lorsque Prime Day est arrivé tôt pour Apple. AirPods Pro et AirPods 2 des modèles. Tous les modèles AirPod d’Apple bénéficient de réductions supplémentaires pour tous ceux qui envisagent d’en acheter une paire mais hésitent à appuyer sur la gâchette. De plus, les remises actuelles d’Amazon sont si importantes que les AirPods sont encore moins chers à l’heure actuelle qu’ils ne l’étaient lors du Prime Day et du Black Friday de l’année dernière!

AirPods Pro sont de loin les meilleurs écouteurs que la société ait jamais fabriqués, mais ce sont aussi les écouteurs les plus chers d’Apple. L’argent supplémentaire vous permet d’obtenir un nouveau design plus compact ainsi qu’une fonction de réduction de bruit active que vous ne trouverez sur aucun autre AirPod. Apple facture 249 $ pour eux, mais maintenant il y a une réduction plus importante que la normale sur Amazon qui les réduit au nouveau prix bas de tous les temps de seulement 199 $. Cela fait de la réduction d’aujourd’hui trois fois plus importante que celle que nous avons vue lors du Prime Day et du Black Friday de l’année dernière.

Vous ne trouverez certainement pas d’AirPods Pro sur Amazon cette année pour moins de cette réduction massive de 50 $, ce qui est totalement sans précédent.

En plus de cela, Apple AirPods 2 avec étui de chargement sans fil sont également en vente à prix réduit. Ils vous coûteront 199 USD si vous les commandez auprès d’Apple, mais Amazon propose exactement les mêmes écouteurs sans fil pour seulement 154,98 USD. C’est dangereusement proche d’un prix bas de tous les temps, et c’est également moins que les frais Apple de 159 $ pour les AirPod d’entrée de gamme. C’est vrai… vous paierez plus pour les AirPods dans un Apple Store dès maintenant que vous ne paierez pour les AirPods avec recharge sans fil d’Amazon!

155 $ pourrait encore être un peu cher pour certaines personnes. Et pour eux, on se tourne vers l’entrée de gamme AirPods 2 avec l’étui Lightning classique. Ils coûtent 159 $ dans les magasins Apple et sur le site Web d’Apple, mais Amazon les propose aujourd’hui pour 129 $. C’est juste autour du prix le plus bas jamais vu, et c’est vraiment une offre fantastique. Ces offres ont été disponibles toute la semaine, et il y a de fortes chances qu’elles se terminent aujourd’hui ou pendant le week-end. En d’autres termes, cela pourrait être votre dernière chance pendant un certain temps d’obtenir des AirPod aux prix les plus bas de 2020.

