Écrit par JuanMi Guirado

Nous terminons le mois d’octobre et avec lui ils approchent dates importantes des offres dans le monde numérique.

Novembre est un mois plein de réductions et c’est pourquoi AliExpress se réchauffe pour le 11/11 et a voulu devancer le reste en remplissant ses vitrines d’affiches de réductions, bonnes affaires, opportunités et offres.

Aujourd’hui, nous avons préparé une liste de dix produits avec rabais suggestifs Cela peut être l’un de vos prochains achats ou quelque chose que vous attendez depuis longtemps pour baisser le prix.

N’hésitez pas quand vous voyez ce que vous aimez, car ce sont des produits avec un stock limité et cela pourrait être indisponible en quelques heures.

N’oubliez pas d’ajouter vos produits au panier aujourd’hui et acheter le 11 novembre. Vous pouvez donc profiter de ces super rabais que nous vous présentons.

Technologie de remise sur AliExpress Plaza

Téléviseur intelligent LG 43UN71006LB / 50UN70006LA

Les deux modèles ont une remise intéressante, à la fois le 43 et le 50 pouces. Ce modèle de téléviseur intelligent LG est l’un des best sellers de l’année.

C’est une télévision avec Résolution 4K, un panneau 10 bits avec Technologie HDR 10 et son Ultra Surround grâce à ses enceintes 20W.

C’est un modèle 2020, vous aurez donc des problèmes pour être obsolète dans quelques années.

Coupon: une fois30

Apple AirPods Pro

Le joyau d’Apple en matière d’écouteurs 100% sans fil. Les AirPods Pro sont l’aboutissement du développement d’Apple dans sa gamme de sons portables.

Avoir suppression du bruit, contrôle tactile, résistance à l’eau et 3 remplacements en caoutchouc pour une adaptation parfaite.

Bien qu’ils soient simples à l’extérieur, ils sont complexes à l’intérieur. Sa puce H1 amplifie la plage dynamique pour produire un excellent son.

Ils en ont un autonomie d’environ 4,5 heures, et jusqu’à 24 heures avec la capacité de charge de la boîte.

Coupon: une fois20

Aspirateur Rowenta Swift Power

Nous avons tous besoin d’un aspirateur à la maison. Soit parce que votre robot aspirateur n’est pas assez puissant, soit parce que vous avez des zones inaccessibles pour lui, cet aspirateur Rowenta est idéal pour vous.

Ceci est un aspirateur traîneau avec technologie cyclonique, donc il n’y a pas de sac. Avoir 7,6 mètres de câble, pour le transporter d’un côté de la maison à l’autre.

Sa taille est compacte et sa excellente puissance (750 W). Des offres 3 niveaux de filtration et divers accessoires ou buses pour atteindre les endroits les plus reculés de votre maison.

Coupon: 11112020ES5

Xiaomi Mi Scooter Essential

Des scooters électriques inondent nos trottoirs et nos routes, et quoi de mieux que d’acheter l’un des meilleurs du marché chez Xiaomi.

Ce scooter est puissant à revendre (500W max) et propose 3 modes de conduite. Il a une autonomie de 20 km et des roues d’un rayon de 8,5 cm type pneumatique.

Sa batterie se recharge en 3,5 heures et est pliable pour être transportée facilement dans un sac de transport.

Coupon: une fois20

Mini drone combiné DJI Mavic

L’une des entreprises qui sait bien faire son travail et spécialisé dans le monde des drones est DJI. Leurs drones et cardans sont de pure qualité et durabilité.

Ce drone a un intégré Cardan 3 axes pour obtenir de superbes vidéos Qualité HD et 2,7K.

Il a une autonomie d’environ 30 minutes de vol et son poids n’atteint pas 250 grammes. C’est un drone pliable livré avec un étui de transport et tous les éléments essentiels pour voler.

Coupon: DJI120

Point et routeur Google Nest Wifi

Dans notre maison ou notre entreprise, nous avons parfois besoin d’une connexion stable et à haut débit dans tous les endroits, y compris la salle de bain.

Donc, pour cela, il existe ce type de répéteurs et d’amplificateurs de signal WiFi. Cet appareil, qui est livré avec un point d’accès supplémentaire, a été fabriqué par Google, qui en comprend beaucoup sur les connexions, et propose de pouvoir avoir jusqu’à 200 appareils connectés au même réseau sans compromettre les performances.

En outre, ils agissent également en tant que conférencier compatible avec Google Assistant, avec lequel vous pouvez lui demander d’interagir avec d’autres gadgets connectés à la maison.

Coupon: une fois20

Robot culinaire Moulinex Volupta

Nous avons tous un cuisinier à l’intérieur de nous, mais certains d’entre nous ne sortent pas très souvent. Grâce à ce robot de cuisine Moulinex, nous pouvons réaliser recettes de catégorie grâce à ses 5 programmes.

Il est simple à utiliser, compact et très facile à nettoyer. Vous pouvez même mettre son verre principal au lave-vaisselle. Il a une Puissance de 1000 W et il est livré avec un livre avec 100 recettes à essayer vos compétences culinaires.

Coupon: 11112020ES7

Purificateur d’air Hisense AE-23R4AF

Nous ne le réalisons pas, mais notre maison ou notre bureau est rempli de bactéries et de particules en suspension dont nous ne sommes pas conscients.

Ceci est fini avec ce type de purificateur d’air, qui absorbe l’air, le filtre avec un efficacité jusqu’à 99,97% grâce à votre filtre HEPA, et le rend propre.

Ce purificateur Hisense a un portée d’action de 48 m² et a un mode silencieux qui ne produit que 21 dB.

Coupon: 11112020ES10

Moniteur de jeu LG 24MK400H

Tout moment est le bon moment pour jouer à certains jeux sur votre ordinateur ou pour connecter votre console à un moniteur. Avec ce moniteur spécialisé dans le jeu de LG vous apprécierez les batailles, les combats, les sports et les aventures grâce à son Résolution 1080p.

Votre panneau TN, votre Temps de réponse de 1 ms et la technologie FreeSync, fera de vous un joueur très prudent.

Coupon: 11112020ES10

realme 6 Pro

Le milieu de gamme est de plus en plus contesté dans le paysage mobile, et c’est vraiment un grand défaut. Cette nouvelle marque, propriété d’Oppo, a débarqué sur le marché mondial pour défier Xiaomi et sa société pour le trône.

Ce realme 6 Pro en est un excellent exemple, car avec son Snapdragon 720G, sa dalle FHD + de 6,6 pouces avec un Réponse 120 Hz, la charge rapide de 30 W, ses 8 Go de RAM et un énorme Batterie de 4300 mAh, nous sommes confrontés à une démonstration de force brute à un prix fou.

Coupon: une fois20

Et sans plus tarder, ce sont les offres d’aujourd’hui, qui seront disponibles jusqu’au 13 novembre.

Ne manquez pas les nouvelles de notre site Web et les nouvelles offres que nous recevrons, car parmi elles pourrait être votre nouvelle acquisition, à la fois pour donner à Noël, comme un caprice que vous comptez créer vous-même.