Les montres intelligentes Amazfit arrivent avec un rapport qualité-prix enviable.

Les Amazfit GTR et GTR 2 ils peuvent être à toi pour 108 euros Oui 159 euros respectivement grâce à ces offres AliExpress.

Si vous recherchez une smartwatch mais que vous ne souhaitez pas renoncer au design des montres traditionnelles, vous êtes face à une bonne opportunité. Les montres intelligentes Amazfit arrivent avec design attrayant et excellent rapport qualité-prix.

Achetez l’Amazfit GTR au meilleur prix

Amazfit GTR: arrive sous la forme d’une montre traditionnelle, vous pouvez profiter un design élégant et classique. Vous aurez également la possibilité de vérifier les notifications enregistrez vos habitudes et votre activité physique. De plus, l’Amazfit GTR est capable de contenir jusqu’à 24 heures en mode horloge, vous n’aurez aucun mal à terminer la journée.Amazfit GTR 2– Son successeur, l’Amazfit GTR 2, a également la forme d’une montre traditionnelle et est livré avec un écran AMOLED de 1,39 pouce. Il mesurera votre activité physique, enregistrera vos habitudes et évaluera la qualité de votre sommeil, comme de nombreux autres appareils plus chers. Il intègre une batterie de 471 mAh qui promet autonomie pour toute la journée. Savoir plus: Pour moins de 150 euros il n’y a pas de meilleur achat que ce POCO X3