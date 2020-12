Les figurines Nintendo sont déjà datées et arriveront en mars

Lors du dernier gala The Game Awards 2020, la société Nintendo a fait une annonce pour Super Smash Bros Ultimate. A révélé le nouveau personnage qui rejoindrait le jeu de combat. L’antagoniste de Final Fantasy VII, Sephirot et le principal ennemi de Cloud Strife coïncideront avec cela dans le jeu de combat exclusif de Nintendo Switch, car il vient de devenir le troisième combattant de Fighter Pass Vol.2, la deuxième passe de combat du jeu. . Cependant, aujourd’hui, nous avons plus de nouvelles sur la société japonaise.

Trois nouvelles figurines Amibo

Nintendo a publié hier un Tweet dans lequel Masahiro Sakurai, le créateur de Super Smash Bros.Ultimate, dans lequel il nous a montré, puisqu’il a également partagé avec tout le monde les premières images des figurines amiibo de Banjo-Kazooie, Byleth et Terry Bogard, confirmant qu’ils atteindront des magasins en Espagne et dans le monde en 2021, il semble donc que nous devrons encore attendre quelques mois pour pouvoir les mettre la main sur.

Le #amiibo de #SmashBros. Banjo and Kazooie, Terry and Byleth sortira le 26/03/2021!

Il a également été révélé que trois nouveaux amiibo de la série Smash Bros arriveront le 26 mars 2021: Banjo et Kazooie (de la saga Rare Banjo & Kazooie), Byleth (de Fire Emblem: Three Houses) et Terry Bogard (de Fatal Fury). Ces figurines amiibo ont été annoncées en octobre de cette année avec l’arrivée de Steve de Minecraft dans la liste de Super Smash Bros.Ultimate. L’amiibo compatible avec le jeu de combat Nintendo Switch vous permet de présenter le personnage que vous représentez dans le jeu en tant que combattant qui grandit et évolue au fur et à mesure que vous vous battez avec lui.

