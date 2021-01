Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Tout au long de 2020, un grand nombre de rumeurs et de rapports ont circulé indiquant que Nintendo travaille sur un nouveau modèle de Nintendo Switch, qui pour ses qualités supérieures a reçu le nom provisoire de «Nintendo Switch Pro». Jusqu’à présent, cette information ne s’est pas réalisée; cependant, les analystes sont convaincus que ce modèle existe et suggèrent même qu’il arriverait cette année.

Fin 2020, les nouveaux systèmes de Sony et Microsoft, respectivement la PlayStation 5 et la Xbox Series X | S, ont fait leurs débuts. Comme tout nouveau matériel, ses ventes devraient augmenter rapidement, mais il est frappant que plusieurs analystes prédisent que la Nintendo Switch sera le système qui brillera en 2021.

Dans un article pour GamesIndustry.biz, Piers Harding-Rolls, analyste chez Ampere Analysis, a déclaré que la Nintendo Switch se vendrait presque plus que la PlayStation 5 et la Xbox Series X | S combinées, car la console Nintendo se vendrait 24 millions d’unités, 1 million de consoles de moins que les 2 systèmes Sony et Microsoft réunis, ce qui est quelque peu surprenant, étant donné que Nintendo Switch sera 4 ans sur le marché en mars.

Plus d’indices suggèrent que Nintendo lancera une nouvelle Nintendo Switch en 2021

Les analystes Serkan Toto et Mat Piscatella prévoyaient également qu’en 2021, Nintendo Switch serait le système leader des ventes et ce qui est frappant, c’est que les deux ont à nouveau parlé du nouveau modèle de Nintendo Switch.

«L’année dernière, je n’étais pas convaincu qu’il y aurait un nouveau modèle phare de Nintendo Switch en 2020, mais maintenant, il est plus logique pour eux de publier une version en 2021. J’ai actuellement une version mise à jour du Switch dans mes prévisions pour 2021», a déclaré Harding. Rouleaux.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Nintendo Switch a déjà vendu plus que la Xbox One et s’approche rapidement de la PlayStation 4.

Serkan Toto a mentionné quelque chose de très intéressant, car bien qu’il se soit trompé au cours de l’année de lancement, il soutient qu’un modèle plus puissant de Nintendo Switch arrivera, qui aura même un support 4K, mais il a changé la première à un moment donné au cours du prochain exercice de Nintendo, Cela commencera en avril 2021. Ce qui est intéressant, c’est que l’analyste a dit que «« Switch »n’est qu’un mot», bien qu’il n’ait pas été explicite sur ce qu’il voulait dire. Il est important de mentionner que cet analyste a également reconnu qu’il s’était trompé dans le lancement d’un spectaculaire jeu mobile Nintendo.

L’analyste de NPD Group, Matt Piscatella, a quant à lui mentionné qu’il s’attend à une excellente performance de la Nintendo Switch non pas tant grâce au lancement d’un «nouveau modèle itératif», mais à cause «d’efforts de contenu et de promotion». Bien qu’il y ait déjà plusieurs analystes et informateurs qui anticipent le lancement d’un modèle “Pro” de Nintendo Switch, jusqu’à présent il n’y a rien d’officiel de Nintendo, nous vous invitons donc à prendre cela comme une possibilité.

Pensez-vous que Nintendo prépare un nouveau modèle plus puissant de Nintendo Switch? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que Doug Bowser, président de Nintendo of America, a récemment reconnu qu’une mise à niveau matérielle pourrait être la solution aux problèmes de Joy-Con Drift, mais dans une autre interview, il a révélé que Nintendo n’avait pas de nouvelle réédition prête.

La Nintendo Switch a fait ses débuts en mars 2017 et le modèle Nintendo Switch Lite est arrivé en 2019. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source