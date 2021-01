Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 05/01/2021 16:27

Même si c’est lui Commutateur Nintendo lancée depuis 2017, la console hybride du Grand N n’a pas perdu de puissance en termes de ventes, même avec l’arrivée du PlayStation 5 et Xbox Series X / S. En fait, plusieurs analystes considèrent que le Commutateur sera la console la plus vendue de cette 2021, dépassant les nouvelles propositions de Sony et Microsoft.

Dans un article de GamesIndustry.biz qui cherche à prédire les tendances du jeu vidéo pour cette 2021, Mat Piscatella, analyste de NPD Group, le Dr Serkan Toto de Kantan Games et Piers Hardin-Rolls of Ampere Analysis a suggéré la même chose: que le Commutateur Nintendo Il restera en tête des palmarès des ventes, porté par un solide catalogue de jeux de premier plan. De même, ces mêmes analystes considèrent que l’arrivée de la rumeur Switch “Pro” pourrait être une réalité.

Plus précisément, il est prévu que le Commutateur atteindre 24 millions d’unités vendues à la fin de 2021, tandis que le PS5 et Xbox Series Xcombinés, ils atteindraient 25 millions. Tous ces analystes considèrent également que le PS5 dépassera les ventes Série X et Série S cette année.

Via: VGC

