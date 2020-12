Les appels vidéo sont officiellement arrivés sur WhatsApp en 2016, d’abord uniquement de personne à personne. Les appels vidéo de groupe arriveraient plus tard, mais tous avaient une limitation: ils ne pouvaient être utilisés qu’à partir de l’application WhatsApp sur le mobile et non avec la version Web. Maintenant, WhatsApp commence à activer certains utilisateurs appels vidéo dans la version Web et PC.

L’une des différences entre l’utilisation de WhatsApp sur le mobile et son utilisation sur le PC commence à disparaître maintenant que, selon WaBetaInfo, les appels vidéo commencent à activer lentement les utilisateurs des versions synchronisées de WhatsApp pour l’ordinateur: WhatsApp Web et WhatsApp pour Windows ou Mac.

Appels vidéo WhatsApp depuis un PC

Les appels vidéo WhatsApp ne sont plus exclusifs à l’application mobile, maintenant qu’ils commencent également à être activés dans la version Web, d’abord en version bêta. Le déploiement semble lent, n’atteignant que quelques utilisateurs.

Pour savoir si vous êtes l’un des gagnants, le plus simple est d’ouvrir WhatsApp Web ou la version pour PC et d’entrer dans un chat. S’il est activé, vous verrez que le icône pour les appels vocaux et les appels vidéo sur la barre supérieure. Sinon, seule l’icône de la loupe apparaît.

Malgré le fait que les appels et les appels vidéo sur WhatsApp pour PC / Web sont activés pour quelques utilisateurs, la fonction toujours considéré comme bêta, une information qui apparaît à la fois dans les boutons pour les démarrer et dans les fenêtres dans lesquelles les appels sont acceptés ou affichés après leur démarrage.

Appels vidéo sur WhatsApp pour PC

Ces appels et appels vidéo, comme le reste des communications dans WhatsApp pour PC et WhatsApp Web, ils travaillent synchronisé depuis le mobile, vous devez donc garder le mobile allumé et connecté au réseau pour les utiliser.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le déploiement est assez lent et il ne semble pas y avoir de moyen de forcer son activation pour le moment, donc s’il n’apparaît pas, la seule chose que vous pouvez faire est d’attendre et de vous assurer que vous utilisez le dernière version de WhatsApp pour PC.

