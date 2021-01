Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Si vous êtes dans Rocket League depuis des années, vous vous souvenez probablement que Psyonix a expérimenté pendant longtemps différents concepts de cartes et modes de jeu. Beaucoup d’entre eux ont été relégués à des parties privées, car il semblait que l’approche de l’entreprise allait dans une autre direction. Cependant, les choses ont changé et ces modes sont de retour.

Par une déclaration, Psyonix a rapporté que Rocket Labs est revenu en mode temps. Cette liste de lecture apparaîtra dans la sélection de mode et le style de lecture tournera au fil du temps.

Pour commencer, Rocket Labs va gâter la communauté avec Wheelball in Galleon, un type de jeu qui vous amènera à jouer sur un navire. Cette liste sera disponible à partir d’aujourd’hui et disparaîtra lundi prochain, le 18 janvier.

«À l’avenir, la liste des matchs de Rocket Labs apparaîtra de temps en temps comme un mode à durée limitée et apportera de nouveaux types d’arènes et de modes (…) À l’avenir, Rocket Labs reviendra en mode à durée limitée, apportant des arènes avec un tour écrou et ajoutera même des mutateurs. Ce week-end, amusez-vous à marquer des buts à Galleon! », A déclaré Psyonix.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Êtes-vous satisfait du retour de Rocket Labs dans la Rocket League? Dites le nous dans les commentaires.

Rocket League est disponible pour PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles à son sujet.