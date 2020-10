Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de l’un des systèmes d’exploitation des appareils électroniques actuels, car 2020 semble vouloir atteindre un record en termes de nombre de cyberattaques. C’est ce qui ressort de Rapport sur le paysage des menaces de la société européenne de cybersécurité S21sec.

Android, la cible favorite des cyberattaques

Selon son rapport semestriel de référence qui analyse l’évolution de la cybercriminalité, le Threat Landscape Report, publié en juillet dernier, S21sec a enregistré que les appareils Android sont les favoris des pirates pour attaquer -Il est important que Android soit le système d’exploitation le plus répandu au monde. Faire une liste des cyberattaques jusqu’à présent en 2020, la chose ressemble à ceci:

– Android est le système d’exploitation qui reçoit le plus de cyberattaques, monopolisant plus de 50% du total

– les fenêtres reçoit 25% de cyberattaques en 2020

– ios ferme le Top 3 avec un 10,5%

S21sec consacre une partie de ses ressources au cyberprofilage ou à l’identification des profils derrière les cyberattaques. Et comme votre équipe de réponse aux incidents de sécurité (DFIR) l’a détecté, Russie et Chine sont deux des pays les plus importants actuellement, car ils sont l’un des plus prolifique à la fois dans la fabrication et la vente de logiciels malveillants et dans la responsabilité des cyberattaques et des hacks.

Applications malveillantes, votre arme préférée

Selon S21sec, Le téléchargement d’applications malveillantes est la méthode préférée des cybercriminels pour infecter les appareils mobiles, bien qu’il ait également détecté des cas de phishing ou d’usurpation d’identité par SMS dans lesquels ils se présentent principalement comme des banques.

Sonia Fernández, responsable de l’équipe Intelligence de l’entreprise, déclare que les pirates «ne veulent plus seulement voler les informations d’identification de l’utilisateur en remplissant des données personnelles et financières, mais ils peuvent aussi installez un «malware» qui infecte votre appareil ».

Mais à partir de S21sec, ils soulignent que des différences doivent être établies, car tous les hackers ne recherchent pas la même chose:

Piratage à la recherche d’argent

D’un côté se trouvent les les cybercriminels cherchant à obtenir un profit économique rapide, comme dans les cas de ransomware ou détournement de données. Selon David Conde, Global SOC / CERT Manager chez S21sec, «Il s’agit généralement de campagnes mondiales avec un très petit groupe d’utilisateurs. “ De plus, des connaissances avancées ne sont pas nécessaires pour acheter un “malware” destiné aux mobiles, car “il suffit de faire quelques petits ajustements pour l’adapter aux besoins du cybercriminel et le télécharger sur un” marché “.”

Piratage à la recherche de données privées

D’un autre côté, il y a des cybercriminels qui prétendent trouver des informations sensibles sur une personne spécifique, qui ont tendance à passer inaperçus en raison de la complexité technique. Celles-ci agissent différemment et souvent «il y a généralement un groupe cybercriminel organisé derrière”.