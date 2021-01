Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il semble que dans la vie il n’y a que 2 certaines choses, la mort et que, d’une manière ou d’une autre, on va devoir payer des impôts, et c’est que certains codes fiscaux transcendent la mort de la personne physique, en maintenant ses dettes fiscales actives. Personne n’aime payer des impôts, c’est vrai, mais il y a certains secteurs privilégiés qui peuvent choisir des alternatives qui allègent leur situation fiscale et récemment, certains streamers espagnols ont pris la décision de changer leurs opérations en Andorre pour payer moins d’impôts, sinon ils faites-le bien, ils pourraient avoir des ennuis.

Le déplacement supposé de youtubers en Andorre a déjà attiré l’attention du Trésor espagnol

La récente annonce d’El Rubius, un streamer espagnol à succès, concernant son supposé déménagement en Andorre, a enflammé la polémique autour des streamers qui ont fait de même pour se débarrasser du fouet du trésor espagnol, qui ces dernières années a durci ses pratiques de collecte. Bien que la décision d’El Rubius ait divisé les opinions, son action alléguée ne se réduit pas à un simple débat dans les réseaux, car au cas où il ne ferait pas le changement légalement, il sera en difficulté et c’est que les autorités fiscales espagnoles ont révélé qu’elles le feraient. start Une enquête sur les streamers qui ont déménagé en Andorre, un changement qui leur assure dans un premier temps de payer moins d’impôts.

Selon un inspecteur de l’administration fiscale, qui s’est entretenu avec le site El Español, les autorités fiscales sont déjà au courant des prétendus changements d’adresse de certaines banderoles espagnoles vers Andorre et enquêteront pour voir si elles respectent la loi. En ce sens, le responsable a averti: “Nous découvrirons s’ils partent vraiment. Si quelqu’un, comme dans les dossiers précédents, déménage dans un autre pays pour payer moins d’impôts, mais en réalité, il continue à vivre en Espagne, il aura problèmes.”

Le Rubius et les autres streamers doivent répondre à certaines exigences

Selon l’inspecteur, si El Rubius, ou d’autres banderoles, disent vivre en Andorre mais qu’il n’y a aucun élément qui le prouve, ils devront faire face à l’Agence espagnole des impôts. En ce sens, ceux qui optent pour un tel changement doivent répondre et démontrer qu’ils répondent à 3 exigences essentielles:

Démontrer qu’ils ne vivent pas en Espagne, c’est-à-dire qu’ils ne passent pas plus de 183 jours civils dans le pays Que le noyau ou la base principale, directement ou indirectement, de leurs opérations économiques se trouve en Espagne Que le conjoint n’est pas légalement séparé de cette personne et de ses enfants mineurs (ceux qui en dépendent) ne conservent pas leur résidence habituelle en Espagne

De même, l’inspecteur a souligné que déménager en Andorre pour des raisons fiscales n’est pas nouveau et permet généralement de découvrir ceux qui cherchent à frauder le Trésor. En ce sens, il a assuré que les autorités sont au courant de tous les mouvements financiers des personnes et un examen de leurs mouvements de cartes de crédit, de paiements, de services ou même d’activité dans les réseaux sociaux suffit à déterminer s’ils vivent réellement dans le micro-état souverain de Europe du sud-ouest.

