Les films et séries télévisées Marvel de la phase 4 du MCU sont retardés en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, mais Marvel n’a pas arrêté de travailler sur l’avenir de l’univers cinématographique populaire.

Une série de nouveaux rapports d’un initié familier avec les plans de Marvel taquiner un groupe de méchants qui commenceront supposément à apparaître dans le MCU, aboutissant à la prochaine menace de niveau Thanos qui pourrait justifier un nouveau point culminant comme Avengers: Fin de partie.

Le fuyant dit que certains des méchants Marvel les plus populaires arriveront dans les années à venir, construisant ce Dieu cosmique que vous attendiez peut-être depuis toutes ces années.

Que vous soyez dans l’univers cinématographique Marvel ou non, il ne fait aucun doute que le monde a perdu un grand acteur cette semaine. Beaucoup ne le savaient pas, mais Chadwick Boseman luttait contre le cancer depuis quatre ans. T’Challa de Boseman, le roi du Wakanda de Marvel et la dernière Black Panther à défendre son pays, manquera dans les futures aventures du MCU. On ne sait pas à qui reviendra le manteau de la Panthère noire, mais T’Challa ne fera malheureusement pas partie de la prochaine gamme Avengers qui affrontera une nouvelle génération de méchants. Et même si ce n’est pas le moment pour Marvel d’expliquer même comment la transition de Black Panther se produira ou même de spéculer sur la façon dont cela se produira, nous savons que Black Panther 2 a déjà une date de sortie confirmée. Le film fait partie de la prochaine vague d’histoires de super-héros de Marvel pour les grands écrans qui, espérons-le, culmineront avec un autre blockbuster comme Avengers: Fin de partie.

Mais nous aurons besoin d’années de construction d’histoires pour y arriver, et nous aurons besoin de nouveaux héros et méchants pour même rêver d’un film aux proportions de Endgame. Certains de nos personnages préférés sont morts ou ont pris leur retraite, et cette liste comprend le meilleur méchant du MCU à ce jour. Alors que Thanos est parti, Marvel est censé mettre en œuvre des plans pour introduire de nouveaux méchants passionnants, culminant avec la prochaine représentation significative du mal que les Avengers devront affronter.

Certains de ces méchants sont attendus, comme le docteur Doom. Marvel a pratiquement confirmé que Doom se produisait quand il a déclaré que les projets Fantastic Four étaient en développement en juillet 2019. Il n’y a pas de Fantastic Four sans Doom, et plusieurs rapports ont affirmé que le méchant apparaîtrait dans d’autres films MCU.

Les derniers scoops sur les méchants de Marvel nous parviennent via Mickey Sutton, qui a divulgué des détails sur les plans de Marvel dans le passé. Dans une série de messages sur Geekosity, Sutton a abordé une variété de plans non confirmés pour le proche avenir du MCU, révélant certains des nouveaux héros et méchants que Marvel présentera.

Dans un article sur l’ajout de Nova à l’équipe des Avengers, Sutton a déclaré que c’était Nick Fury qui entraînerait Rider dans l’espace dans le cadre de l’initiative SWORD, et que le super-héros souvent rumeur rejoindrait alors les Avengers remaniés.

Sutton a déclaré que Kang le Conquérant est censé être le principal méchant de la prochaine épopée des Avengers, avec Nova sur le point de l’affronter. « Cela positionnerait immédiatement le nouveau venu Nova contre l’un des plus grands méchants de Marvel, ce qui est similaire à la façon dont son futur copain Spider-Man a affronté Thanos juste après le Vautour », a-t-il déclaré. Bien que l’article se concentre sur les débuts de Nova, il est toujours intéressant de noter la référence Kang.

Dans une entrée séparée, Sutton a également décrit l’arrivée d’un nouveau héros Marvel, et cela se produira de manière familière. Le Silver Surfer entrera dans le MCU en tant que méchant au départ. Et si vous pensez à Loki en ce moment, vous n’êtes pas le seul. Le rapport poursuit en disant que Marvel souhaite approfondir la psyché du personnage. «Les premières discussions ont consisté à explorer ses origines en tant que Norrin Radd, à donner au public une raison de se soucier de lui, à explorer la tragédie de sa vie et comment il finit par trahir Galactus en choisissant l’humanité plutôt que lui», dit le fuyant. Cependant, le Surfer combattra d’abord nos héros préférés avant de les rejoindre, et il pourrait combattre à la fois les Quatre Fantastiques et Thor. Encore une fois, Loki, quelqu’un?

Mais oubliez Doom, Kang et le Silver Surfer. Marvel aurait l’intention de construire progressivement Galactus pour la prochaine menace massive du MCU, selon le même Sutton. «Ce n’est pas un méchant; il a simplement faim, un Dieu cosmique avec un appétit pour les planètes », lit-on dans le message.

L’arrivée de Galactus est prévue pour une version plus éloignée du MCU, et quand il arrivera, il aura peut-être encore plus faim de destruction que Thanos. Sutton dit que le plan est de ne libérer le méchant qu’après Fantastic Four 3. Étant donné que le premier film de la nouvelle franchise n’a même pas été annoncé, et que Marvel espacera ces films de quelques années, nous serons dans pour une assez longue attente pour Galactus. «Jusque-là, il sera taquiné, construit», dit Sutton. «Quand Galactus apparaîtra, il aura temporairement le Silver Surfer avec lui.» Surfer le trahira, cependant, « seulement pour que la petite amie de Johnny Storm, Frankie Raye, prenne sa place. » Galactus jouera alors un rôle encore plus important dans le scénario de Secret Wars, selon le rapport.

Comme pour toute autre rumeur, rien ne garantit que cela se produira. Marvel a amplement le temps de changer d’avis, surtout compte tenu des retards de la pandémie de coronavirus auxquels il doit faire face.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.