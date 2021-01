Baskets Vans inspirées de Rick & Morty.

Si vous vous considérez comme un grand fan de la série animée Rick & Morty, alors vous devez voir ces fantastiques chaussures vans que vous avez personnalisé un abonné. Ils sont tellement cool qu’ils ressemblent à une édition officielle exclusive de la marque.

Et c’est que ces derniers temps, il devient très à la mode de personnaliser des chaussures avec des dessins animés. Surtout dans les chaussures de la marque Vans. Nous avons vu des designs de Sailor Moon, Naruto et même One Piece. Cette fois, c’était au tour de Rick et morty!

Les baskets les plus cool de Rick & Morty

Le design de ces chaussures a été personnalisé par un utilisateur de Reddit nommé «Skwidmandoon». Regardez à quoi ressemblent leurs baskets!

Chaussures Vans personnalisées.

Ce grand artiste – parce qu’il ne peut pas être appelé autrement – a partagé un total de 5 photographies dans lesquelles nous pouvons apprécier dans les moindres détails les différents éléments du design de personnaliser ses baskets Vans inspirées de Rick & Morty. Nous vous laissons le lien ci-dessous pour que vous puissiez tous les voir.

J’ai peint des chaussures Rick et Morty. Je pensais que je partagerais avec le meilleur f **** n ‘sub dans le multivers connu. de r / rickandmorty

Que pensez-vous de ces baskets Vans personnalisées Rick & Morty? Tu ne penses pas qu’ils sont super géniaux?

