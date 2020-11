Digital Extremes a également précisé que la version pour Xbox Series X arrivera plus tard.

Warframe est un jeu de tir à la troisième personne en ligne et libre de jouer qui se développe depuis des années et des années, avec une communauté de joueurs de plus en plus grandissante. Il y a quelques semaines, l’arrivée du jeu sur PS5 était confirmée, prévue avant la fin de 2020 et nous savons maintenant quand l’aventure arrivera, prêts à continuer à rassembler des joueurs pour une génération de plus.

Digital Extremes a confirmé que le jeu sera disponible à partir du prochain 26 novembre, donc en quelques jours seulement, vous pouvez continuer à profiter de cette proposition d’action ou l’essayer pour la première fois, en profitant des avantages qu’elle comprend pour profiter de la puissance de la PS5, avec Résolution 4K et jusqu’à 60 images par seconde, plus des temps de chargement plus rapides.

Warframe arrive sur PS5 le 26 novembre et la version Xbox Series suivra plus tardSi vous avez déjà investi vos heures dans Warframe, ne vous inquiétez pas, car le jeu prend en charge la possibilité de transférer des jeux et transférer la progression de la PS4 vers la PS5. De plus, il inclut également le jeu croisé, vous pouvez donc garder la même équipe que d’habitude, même si le reste de vos alliés n’a pas fait le saut générationnel. De cette manière, les utilisateurs des deux consoles Sony pourront jouer à des jeux quelle que soit la machine dont chacun dispose.

De plus, l’équipe responsable de Warframe a indiqué que Les Xbox Series X et S recevront également bientôt leur version du jeu, comme ils l’ont prévu à partir de Digital Extremes, bien qu’ils n’aient pas encore indiqué de détails sur la date à laquelle il sera disponible; bien qu’il prenne également en charge les fonctionnalités inter-jeux avec Xbox One.

En savoir plus: Warframe, PS5 et Online.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');