L’une des façons les plus courantes pour les gens de montrer leur amour et leur affection envers les autres à ces dates est de faire des cadeaux. Ceux-ci peuvent provenir de toutes sortes de catégories de produits ou de services, mais ils finissent par servir le même objectif. Même maintenant, il est possible de les livrer à distance grâce aux progrès enregistrés dans l’expédition de produits par les entreprises et les marques.

Bien sûr, les types de cadeaux que les gens donnent peuvent varier en fonction de la célébration qui a lieu, par exemple, ils sont différents entre Noël et le jour de l’amour et de l’amitié. Dans le cas du premier événement mentionné, en particulier au Mexique, certaines catégories de produits deviennent les plus populaires parmi les acheteurs. Savez-vous lesquels ils sont?

Kantar Worldpanel a récemment révélé ceux qui ont dominé précisément pour Noël 2020, comme les consommateurs eux-mêmes l’ont partagé avec l’entreprise.

Ainsi, comme on peut le voir sur le graphique de ce jour, il existe 6 catégories de produits qui sont davantage considérées comme faisant des cadeaux pendant les vacances de Noël. Comme on peut le voir sur l’image, la préférence semble être pour la catégorie des vêtements et des chaussures, avec près de 70% de références.

Par la suite, la deuxième place parmi les préférences est détenue par les jouets, qui pourraient être considérés comme les plus populaires puisque ce sont les enfants qui reçoivent des cadeaux de nos jours. Cependant, seuls 55 pour cent des consommateurs mexicains se réfèrent à cette catégorie.

En troisième position se trouvent les accessoires, avec 41% de références parmi les acheteurs du pays, tandis que le reste de la liste correspond aux catégories de parfums, chocolats ou biscuits et vins et spiritueux.

Quels produits avez-vous donné ces jours-ci? Appartiennent-ils à l’une des catégories indiquées?

