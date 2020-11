Les caméras de l’iPhone 12 Pro et du Pro Max n’ont pas réussi à se rendre sur le podium de DxOMark.

Écrit par Dídac Dalmases

Chaque fois qu’une caméra mobile passe DxOMark des rivières d’encre coulent, et si le mobile en question est un iPhone, vous pouvez imaginer le calicot!

A cette occasion, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max nouvellement présentés ont été soumis à l’examen minutieux de la référence controversée, d’où ils n’ont eu aucun scrupule à placer le triple caméra et capteur LiDAR des produits phares d’Apple en dessous de certains terminaux Xiaomi ou Huawei.

3 téléphones Android au-dessus de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max dans DxOMark

Selon les gens de DxOMark, lorsqu’il s’agit de téléphones avec de bons appareils photo, Apple ne peut pas monter sur le podium, et c’est que son terminal étoile est resté 128 points, 130 si nous parlons de la version Max.

Ainsi, DxOMark maintient le Huawei Mate 40 Pro en tête du classement avec 136 points, suivi du Xiaomi Mi 10 Ultra avec 133 points. La troisième position est pour le Huawei P40 Pro, qui à l’époque atteignait même la première position avec ses 132 points.

Et juste là, touchant le top 3, se trouvent les modèles Apple, qui sont au même niveau que le Xiaomi Mi 10 Pro, réussissant à surmonter de très petits mobiles de la taille du Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ou de l’OPPO Find X2 Pro.

Qu’est-ce qui a “mal tourné” dans les caméras de l’iPhone 12 Pro

Parmi les trois caméras de l’iPhone 12 Pro (toutes de 12 mégapixels, d’ailleurs) et de son capteur LiDAR, DxOMark reste surtout avec son capacité autofocus et le bon traitement qu’ils effectuent couleur et textures. De toute évidence, les caméras de l’iPhone 12 Pro améliorent le résultat de l’année dernière de l’iPhone 11 Pro et Pro Max, atteignant un très bon équilibre entre les sections photographique et vidéo, mettant en valeur ce dernier, en plus de la couleur et de l’exposition, sa bonne stabilisation.

Alors, où Apple a-t-il cliqué? Selon DxOMark, les nouveaux iPhones s’agenouillent la section zoom, puisque son téléobjectif offre “seulement” un grossissement de x2, en plus de porter une certaine perte de détails dans les résultats finaux. De même, il est également visible du bruit dans les scènes d’intérieur avec de mauvaises conditions d’éclairage ainsi que dans certaines prises de vue de nuit, où le Huawei P40 Pro ou le Mate 40 Pro résolvent un peu mieux le scrutin.

Bien sûr cependant Les tests DxOMark sont réalisés dans des environnements contrôlés là où la qualité de milliers de photographies est évaluée, il faut insister pour que leurs résultats soient simplement indicatif et en aucun cas ils ne doivent être considérés comme un test définitif de la qualité d’une caméra mobile, surtout quand on parle d’appareils technologiques haut de gamme, où les différences seront pratiquement imperceptibles pour la majorité des utilisateurs.