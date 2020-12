Après le lancement de sa dernière série de téléphones mobiles ou, plutôt, de son dernier téléphone mobile solo, le OnePlus 8T, le constructeur oriental a déjà les yeux rivés sur sa prochaine arrivée dans la gamme haut de gamme. Ce sera, si le gouvernail ne tourne pas d’ici au lancement, le OnePlus 9 et il devrait venir avec un modèle Pro cousu sur le côté en plus d’un modèle SE, bien que tout puisse changer jusqu’à son lancement.

Le fabricant lui-même vient de jouer dans une nouvelle en collaboration avec Google, alors que les deux sociétés collaborent pour améliorer Wear OS, le système d’exploitation des montres intelligentes, et maintenant il touche à quelque chose de différent, quelque chose qui n’est pas officiel mais provient d’une fuite. Ce serait donc, si tout est confirmé, l’équipement de caméra arrière du OnePlus 9.

Les caméras du OnePlus 9, fuites

D’entrée de jeu, la fuite nous parle d’un triple système placé à l’arrière du OnePlus 9, rien que l’on ne se lasse pas de voir à ce stade, après plusieurs années de multiples caméras sur le marché. Selon les données qui ont émergé, nous aurons une caméra grand angle, une caméra super grand angle et une dernière caméra avec zoom optique, un téléobjectif.

La fuite indique que le capteur principal du OnePlus 9 sera 50 mégapixels et il aura une ouverture f / 1,9. On ne sait pas qui sera le fabricant de ce capteur, bien que l’on puisse parier sur un Sony IMX et donc supposer qu’il permettra aux pixels d’être fusionnés entre eux pour améliorer la capture de la lumière.

La deuxième caméra, le super grand angle, arriverait avec un ouverture f / 1,8 et avec un capteur de 20 mégapixels. La fuite indique que nous serions confrontés à une “Cine Camera”, un nom commercial de OnePlus qui promouvra probablement les fonctionnalités de capture vidéo. Le dernier appareil photo, 12 mégapixels avec ouverture f / 3,4 et 12 mégapixels, sans connaître ses augmentations. Bien sûr, il aura OIS comme principal.

En ce qui concerne les selfies, il semble que nous aurons 16 mégapixels avant situés dans un trou de l’écran. D’autres données précédentes ont parlé de ce même écran, avec lequel le OnePlus 9 arrivera 6,55 pouces à plat avec résolution FullHD + et HDR, et avec un rapport 20: 9 pour offrir 2 400 x 1 080 pixels. On parle également du Snapdragon 888 à l’avant avec 8 Go et 128 Go pour le modèle de base, en plus d’avoir 5G, Android 11 et OxygenOS.

