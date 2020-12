Quelle est la meilleure façon de refaire un jeu exigeant et impitoyable? Avec des canards en caoutchouc. Demon’s Souls Remake est avec nous depuis le 12 novembre et a clairement montré que Bluepoint Games maîtrise déjà l’art de faire des remakes. Mais, pour arriver là où il est venu, il a dû travailler dur sur la mécanique et l’adaptation tout au nouveau matériel. Ses sujets de test au cours du développement étaient des canards en caoutchouc, comme l’a révélé l’un des membres de l’étude.

Les canetons ont été la clé de la création de Demon’s Souls Remake

Collin Harris, actuellement en poste d’artiste technique chez Gearbox, voulait partager un détail curieux sur son passage à Bluepoint Games. Sur Twitter, il a publié une vidéo dans laquelle il montre l’environnement de test utilisé pour tester à la fois la technologie et les effets spéciaux. Apparemment, ces canards en caoutchouc étaient les meilleurs sujets de test. Bien que, comme vous pouvez le voir, les choses ont fini par devenir un peu incontrôlables.

pendant le développement des âmes du démon, nous avons utilisé un canard en caoutchouc pour tester diverses technologies / effets. évidemment, les choses sont rapidement devenues incontrôlables. #demonssouls #gameart #gamedev pic.twitter.com/4Kg4JDtr80 – Collin Harris 🔜 ⚰ (@hollincarris) 2 décembre 2020

Un clin d’œil plutôt curieux, qui intervient également quand il y a des rumeurs sur un éventuel achat de Bluepoint par Sony. L’entreprise serait plus que intéressé à les acquérir après avoir montré son bon travail avec SotC et ce jeu. Le tout, en plus, alors qu’il y a aussi des voix indiquant que le studio travaille sur un remake de Metal Gear Solid. Utiliserez-vous encore ces adorables canetons pour vos tests?

