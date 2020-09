Le marché des cartes graphiques a traversé un certain stade de stagnation pendant les dernières années. Il est vrai que, avec le lancement de chaque nouvelle génération, nous avons assisté à une augmentation de la puissance brute, mais aussi une plus grande prise en charge des fonctions clés de DirectX 12, ainsi que l’arrivée de nouvelles technologies qui, dans une plus ou moins grande mesure, essayaient. justifier des architectures quelque peu médiocres.

Il est curieux de penser que Kepler, par exemple, était une architecture révolutionnaire et que, en même temps, elle a fini par vieillir très mal. Tout le monde ne sait pas que Kepler signifiait l’abandon de la Shaders chaudsprésent dans les cartes graphiques NVIDIA depuis l’arrivée du GeForce 8000, une génération qui a inauguré une architecture de shader unifiée.

La série GTX 500 était la dernière génération de graphiques de NVIDIA à utiliser des shaders chauds. La GTX 580, monoGPU haut de gamme de cette génération, avait 512 shaders et son GPU fonctionnait à 772 MHz, mais les shaders pouvaient atteindre une fréquence de 1 544 MHz. En revanche, la GTX 680, son successeur, avait 1536 shaders fonctionnant à 1 006 MHz-1 058 MHz, en mode normal et turbo.

Kepler était une révolution, mais c’est aussi une architecture qui a terriblement mal vieilli, en raison de sa faible prise en charge de DirectX 12 et Vulkan, et des configurations de mémoire erronées utilisées par NVIDIA. Par exemple, une GTX 780 Ti aurait dû avoir 6 Go de mémoire graphique, mais NVIDIA n’en a monté que 3 Go.

Depuis lors, l’évolution que nous avons vue s’est concentrée principalement sur la puissance brute, augmentant le support DirectX 12 et augmentant la quantité de mémoire graphique. Maxwell de deuxième génération était un pas dans la bonne direction, et l’architecture GCN d’AMD a également connu une évolution très positive. Pascal a été l’un des plus gros sauts en termes de puissance brute, mais dans l’ensemble les choses étaient plutôt calmes jusqu’à l’introduction du lancer de rayons accéléré par le matériel, quelque chose qui est venu de la main de NVIDIA en 2018 avec la présentation du RTX 20.

Cartes graphiques et lancer de rayons: une technologie incontournable?

Le lancer de rayons accéléré par le matériel a été décrit, dès le début, comme une révolution similaire à celle que nous avons connue à l’époque avec les débuts du Technologie T&L (transformation et éclairage), bien que dans ce cas son déploiement et son utilisation soient beaucoup plus lents, en raison du poids des développements centrés sur la console.

Cependant, avec l’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X en novembre même, la situation va beaucoup changer. Nous verrons de plus en plus de jeux compatibles avec cette technologie, et leur application se fera de manière plus efficace grâce aux nouvelles API et aux outils de développement spécialisés, qui devraient aider à obtenir une amélioration considérable des performances et à renforcer sa viabilité dans les jeux. triple A.

Je pense que le lancer de rayons va enfin émerger de ce créneau dans lequel il se trouve, et que les cartes graphiques sans matériel dédié pour accélérer une telle technologie seront obsolètes plus tôt que nous ne l’imaginons. Je ne dis pas qu’elles cesseront d’avoir de la valeur aujourd’hui, mais elles perdront tout intérêt à moyen terme, et lorsque AMD aura terminé le lancement de sa nouvelle Radeon RX 6000, ils cesseront de faire sens.

Évidemment de dire que cette obsolescence entraînera une baisse de prix importante due à la dévaluation cela a toujours signifié la vente d’une carte graphique qui ne dispose pas d’une technologie devenue fondamentale ou qui commence à l’être.

Si quelqu’un pense que j’exagère, laissez-moi vous rappeler que la franchise Appel du devoir a déjà réaffirmé son engagement envers le lancer de rayons, et qu’il en va de même avec d’autres titres bien connus tels que Fortnite et Minecraft. Cyberpunk 2077 et Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sont d’autres titres qui utiliseront le traçage de rayons, et même CD Projekt RED a décidé de sortir un remaster de The Witcher 3 avec support de traçage de rayons.

Pas de doute, lancer de rayons a cessé d’être le futur pour devenir le présent. Les cartes graphiques sans une telle technologie sont toujours viables, et si vous n’êtes pas exigeants, vous n’aurez pas à acheter un modèle avec ray tracing à court terme, mais je crois fermement qu’aujourd’hui dépenser plus de 200 euros sur une carte graphique qui n’accélère pas le traçage La foudre matérielle n’est pas une bonne idée.

C’est à votre tour, les cartes graphiques sans lancer de rayons deviennent-elles obsolètes? Les commentaires sont les vôtres.