Les utilisateurs semblent avoir appelé Xiaomi l’innovation et l’entreprise n’a certainement pas été obligée d’attendre. Il y a quatre nouvelles fonctions qui ont été demandées par les propriétaires de smartphones et qui pourraient faire partie des fonctionnalités disponibles sur le MIUI 12 ou plus tard. La même société chinoise l’a confirmé, en fait, elle a sélectionné quatre questions d’utilisateurs via le hashtag #AskMIUI

Cette initiative semble avoir atteint son deuxième épisode et permet au fabricant de comprendre ce que les utilisateurs veulent et quelles modifications spécifiques ils souhaitent apporter au smartphone. Les deux premières fois, ce qui s’est passé était le 27 juillet puis le 31. À la deuxième occasion, les utilisateurs étaient vraiment engagés et ont exposé des idées très intéressantes à tel point que les ingénieurs se sont déjà mis au travail.

MIUI 12: voici Costa est sur le point d’arriver avec #AskMIUI

La première caractéristique qui pourrait être faite est une notification spéciale lorsque la batterie est complètement chargée. Les ingénieurs ont répondu qu’une telle fonctionnalité existe déjà, mais ils veulent continuer à la développer pour la rendre encore plus conforme à ce que les utilisateurs recherchaient.

le rafraîchissement adaptatif est la deuxième caractéristique. Les utilisateurs ont demandé s’il était possible de le modifier au goût sur certains jeux vidéo. Selon les ingénieurs, c’est une excellente idée sur laquelle vous pouvez commencer à travailler, mais ils ont également demandé une liste de jeux pour rendre la nouveauté encore plus utile.

La troisième caractéristique, en revanche, concerne indirectement les jeux vidéo: en effet, l’utilisateur demande une nouvelle mise en page du enregistreur d’écran car il n’est pas pratique à utiliser lors de l’enregistrement d’une session de jeu. Les ingénieurs prévoient de déplacer le bouton d’enregistrement et d’assurer une nouvelle interface d’enregistrement d’écran.

La quatrième et dernière caractéristique concerne le contrôle de la consommation de données du Wi-Fi qui ne peut actuellement être défini que pour les applications système. La suggestion est prise au sérieux par les ingénieurs