Luffy, personnage principal de One Piece.

Eh bien, il s’avère qu’un fan de One Piece a pris la peine de nous montrer les données qui montrent que la série animée retarde de plus en plus ses épisodes. Nous ne savons pas pourquoi cela aurait pu être, mais l’une des principales raisons des retards d’aujourd’hui est probablement la situation très complexe et surréaliste dans laquelle nous nous trouvons.

Ce fan, connu sous le nom d’utilisateur Dolmande sur Reddit, a partagé les données en moyenne sur combien de temps attendre chaque épisode de la série One Piece depuis 1997.

Dans la partie gauche du graphique on voit le nombre de jours, dans la partie inférieure la date de diffusion des épisodes. Comme vous pouvez le voir, peu à peu les jours d’attente se sont multipliés.

Attente moyenne en jours entre les chapitres One Piece au fil des ans depuis r / OnePiece

Cependant, il faut noter que la moyenne élevée des jours d’attente entre les épisodes actuels de One Piece est temporaire en raison de la situation dans laquelle nous nous trouvons à l’international.

Que pensez-vous de ce graphique? Faites-vous partie de ceux qui ne peuvent pas attendre un jour pour le prochain épisode de votre anime préféré?

