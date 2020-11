Le e-commerce se positionnant comme l’alternative la plus viable et la plus sûre à la «nouvelle norme», l’utilisation et le développement des chatbots s’inscrivent dans cette tendance, mais contribuent également à sa croissance.

Le marché des chatbots se développe rapidement pour s’adapter aux nouveaux enjeux du e-commerce, et pas seulement en tant qu’outil qui en fait partie, mais en tant qu’éléments actifs à orientation stratégique, qui d’une part visent à contribuer à l’évolutivité des entreprises, et d’autre part comme lien principal entre le consommateur et la marque.

Et ce sont précisément ces interactions que les chatbots ont avec les clients. La clé qui en fait un excellent allié pour maximiser le potentiel de chaque transaction en ligne, en particulier celles basées sur l’intelligence artificielle (IA).

L’augmentation des demandes d’achats en ligne et, par conséquent, l’augmentation de la participation des clients via les magasins virtuels, nécessitent des chatbots de pointe qui fournissent une attention personnalisée, qui ont des options linguistiques différentes, augmentent le attirer de nouveaux clients, encourager les consommateurs à acheter des produits complémentaires et améliorer la communication, réduire les temps de consultation et fournir à tout moment les informations requises par le client, entre autres actions.

Selon Gartner, d’ici 2021, les premières marques qui redessineront leurs sites Web sur la base de la recherche visuelle et vocale, avec l’utilisation de chatbots, augmenteront de 30% leurs revenus de commerce numérique.

Cela indique que les applications de chatbot seront perfectionnées et que leurs avantages augmenteront en faveur du commerce électronique. Dans ce scénario, les entreprises qui veulent être de solides prétendants sur le marché numérique doivent identifier les meilleurs moyens de capitaliser sur les changements dans les habitudes de consommation et d’ajuster leurs stratégies à ces transformations.

De la même manière, ils doivent choisir de collecter des données sur leurs clients, de les connaître en profondeur et d’intégrer ces informations dans leurs campagnes marketing, et quoi de mieux qu’un chatbot, puisqu’ils remplissent cette fonction en un temps record, en plus de développer des modèles prédictifs basés sur des informations solides sur les habitudes de consommation, des données collectées en temps réel grâce aux interactions avec les utilisateurs.

Il existe trois domaines dans lesquels les entreprises devraient concentrer leur relation avec le client via un chatbot pour booster leurs ventes numériques:

Portée: pour toucher plus d’audience et mettre plus de produits et / ou services à portée de main.

Le volume: pour gérer les pics de demande plus rapidement et de manière plus agile, ce qui permet à l’entreprise d’être encore plus rentable.

Agilité: pour s’adapter au profil et aux exigences de chaque consommateur et générer une communication efficace autour de l’achat et un service personnalisé

Ventes: Ils ont la possibilité d’interagir avec les utilisateurs pour connaître leurs préférences et leur montrer les options de produits en fonction d’eux. Ils assistent également l’utilisateur à chaque étape d’achat, quelle que soit sa question.

Avec la pandémie qui génère une augmentation du commerce électronique dans le monde et alors que le numérique continue de réécrire les règles d’engagement dans les industries et les marchés, les assistants virtuels sont également en train de révolutionner et de s’adapter aux nouveaux paysages commerciaux.

Les entreprises qui ont des chatbots avec l’Intelligence Artificielle de leur côté, répondront sans aucun doute mieux aux exigences de l’environnement, elles seront plus stables, prospères et éduquées, car l’avenir demande de l’intelligence, il ne suffit pas d’avoir une présence numérique.

Les avantages qu’offrent les chatbots pour encourager les ventes en ligne sont basés sur l’interaction étroite et simple qu’ils réalisent avec l’utilisateur, comment ils se connectent avec lui en fonction de leurs goûts, de leurs préoccupations et de la compréhension du langage naturel, ils offrent donc des options. achat ou forfaits personnalisés selon les affinités du client. Ces assistants virtuels apportent une touche totale à l’expérience d’achat en ligne pendant la pandémie.