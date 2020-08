Krysta Svore, qui dirige le groupe Microsoft Quantum – Redmond chez Microsoft Research, explique le fonctionnement du matériel informatique quantique lors d’une réunion scientifique à Seattle en février. (Photo . / Alan Boyle)

Microsoft, le Pacific Northwest National Laboratory et l’Université de Washington jouent un rôle de soutien dans l’effort d’un milliard de dollars de la Maison Blanche pour faire progresser la recherche sur l’intelligence artificielle et la science de l’information quantique.

Ces trois organisations ont déjà travaillé ensemble via le Northwest Quantum Nexus pour développer l’infrastructure des ordinateurs quantiques, qui promettent d’ouvrir de nouvelles possibilités dans des domaines allant de la chimie à l’optimisation des systèmes et à la modélisation financière.

Les initiatives annoncées aujourd’hui sont susceptibles d’accélérer les progrès vers le développement d’ordinateurs quantiques à l’échelle commerciale, a déclaré Chetan Nayak, directeur général de Microsoft pour le matériel quantique, dans un article de blog.

«Aujourd’hui, c’est l’un des plus gros investissements du gouvernement américain dans ce domaine», a-t-il déclaré. «C’est également un moment marquant pour Microsoft, qui fournit un leadership scientifique en plus de son expertise dans le développement de la main-d’œuvre et le transfert de technologie.»

Au cours des cinq prochaines années, le département américain de l’Énergie mettra de côté jusqu’à 625 millions de dollars pour soutenir cinq centres de recherche en informatique quantique dirigés par des équipes des laboratoires nationaux d’Argonne, Brookhaven, Fermi, Oak Ridge et Lawrence Berkeley. Les contributions du secteur privé et du milieu universitaire s’élèveront à 300 millions de dollars supplémentaires.

Microsoft, PNNL et UW font partie des partenaires du Quantum Science Center, qui est dirigé par Oak Ridge et vise à relever les défis scientifiques difficiles liés au traitement quantique. Contrairement au monde un ou zéro nettement défini de l’informatique classique, les ordinateurs quantiques fonctionnent avec des bits quantiques, ou qubits, qui peuvent refléter plusieurs valeurs simultanément.

Microsoft et PNNL font également partie du consortium public-privé connu sous le nom de Q-NEXT, qui est dirigé par le laboratoire national d’Argonne. La science et l’ingénierie quantiques de nouvelle génération se concentreront sur la construction de l’infrastructure pour la technologie de l’informatique quantique. (Boeing est également un partenaire Q-NEXT.)

Des chercheurs du PNNL et de l’UW s’associent également au Co-design Center for Quantum Advantage, ou C2QA, le Brookhaven National Laboratory jouant le rôle principal. Le C2QA se concentrera sur l’exploitation des phénomènes quantiques pour la physique des hautes énergies et le nucléaire, la chimie, la science des matériaux et d’autres domaines.

Microsoft est également représenté au conseil consultatif externe du Quantum Science Accelerator, qui est dirigé par le Berkeley Lab en partenariat avec le Sandia National Laboratory. Le cinquième centre financé par le DOE est le Superconducting Quantum Materials and Systems Center, dirigé par Fermilab.

«Réaliser la promesse de l’informatique quantique est au-delà de la capacité d’une seule institution, publique ou privée», a déclaré Steven Ashby, directeur de PNNL.

«La puissance de ces nouveaux centres de sciences quantiques réside dans les partenariats qui seront forgés entre les laboratoires nationaux, les principales universités et autres instituts de recherche», a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. «Nous sommes fiers que les scientifiques et ingénieurs de PNNL participeront à trois centres, appliquant leur expertise à la quête de construire un ordinateur quantique fiable et de l’utiliser pour résoudre les problèmes les plus urgents en science et en énergie.

Comment le rayonnement affecte les ordinateurs quantiques

Aujourd’hui encore, des chercheurs du PNNL et du Massachusetts Institute of Technology ont abordé l’un des défis auxquels est confronté l’informatique quantique.

Dans un article publié par la revue Nature, ils ont rapporté que le rayonnement de sources naturelles dans l’environnement peut limiter les performances des qubits supraconducteurs. Un tel rayonnement peut émaner de matériaux terrestres tels que le béton, ou de la pluie dans l’atmosphère sous la forme de rayons cosmiques.

«Notre étude est la première à montrer clairement que les rayonnements ionisants de bas niveau dans l’environnement dégradent les performances des qubits supraconducteurs», a déclaré John Orrell de PNNL, co-auteur de l’étude et expert en mesure des rayonnements de bas niveau, dans un communiqué de presse. . «Ces résultats suggèrent que la protection contre les rayonnements sera nécessaire pour atteindre les performances recherchées depuis longtemps dans les ordinateurs quantiques de cette conception.»

Les résultats récemment publiés ont des implications immédiates pour la conception et la construction des qubits. Par exemple, les chercheurs disent que les matériaux utilisés pour construire les ordinateurs quantiques devraient exclure les matériaux émettant des radiations.

En outre, il peut être nécessaire de protéger les ordinateurs quantiques expérimentaux des rayonnements atmosphériques. Cela pourrait faire du Shallow Underground Laboratory de PNNL, qui réduit de 99% l’exposition aux rayonnements de surface, une option intéressante pour le développement futur des ordinateurs quantiques.

L’étude pourrait également influencer le cours futur des recherches sur la nature de la matière noire, un constituant mystérieux de l’univers que l’on pense être presque six fois plus abondant que la matière ordinaire. Une approche pour détecter la matière noire consiste à utiliser des détecteurs supraconducteurs avec des éléments similaires aux qubits.

«Améliorer notre compréhension de ce processus peut conduire à des conceptions améliorées pour ces capteurs supraconducteurs et conduire à des recherches de matière noire plus sensibles», a déclaré Ben Loer, un physicien de recherche PNNL qui travaille à la fois dans la détection de la matière noire et les effets des rayonnements sur les qubits supraconducteurs.

Création de sept centres de recherche en IA

En plus des cinq centres de recherche quantique, l’initiative de 1 milliard de dollars crée sept instituts de recherche sur l’IA dans les universités du pays.

En collaboration avec d’autres organismes fédéraux, la National Science Foundation et l’Institut national de l’alimentation et de l’agriculture du Département de l’agriculture des États-Unis consacreront 140 millions de dollars au cours des cinq prochaines années à ces instituts:

NSF AI Institute for Research on Trustworthy AI in Weather, Climate and Coastal Oceanography, dirigé par une équipe de l’Université de l’Oklahoma à Norman.

NSF AI Institute for Foundations of Machine Learning, dirigé par une équipe de l’Université du Texas à Austin.

NSF AI Institute for Student-AI Teaming, dirigé par une équipe de l’Université du Colorado à Boulder.

NSF AI Institute for Molecular Discovery, Synthetic Strategy and Manufacturing (ou NSF Molecule Maker Lab), dirigé par une équipe de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign.

Institut NSF AI pour l’intelligence artificielle et les interactions fondamentales, dirigé par une équipe du MIT.

Institut d’IA de l’USDA-NIFA pour les systèmes alimentaires de nouvelle génération, dirigé par une équipe de l’Université de Californie à Davis.

Institut d’IA de l’USDA-NIFA pour la résilience, la gestion et la durabilité agricoles futures, dirigé par une équipe de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign.

«Les instituts nationaux d’intelligence artificielle attribués aujourd’hui comprennent de grandes collaborations multidisciplinaires et multisectorielles», a déclaré Michael Kartsios, directeur de la technologie de la Maison Blanche, dans un communiqué de presse. «Ils rassemblent des consortiums de dizaines d’universités et d’autres organisations, couvrant à terme le milieu universitaire, le gouvernement et l’industrie.»

NSF prévoit de créer d’autres instituts de recherche sur l’IA dans les années à venir. La valeur totale des prix, y compris les contributions des agences partenaires, devrait s’élever à plus de 300 millions de dollars d’ici l’été prochain.