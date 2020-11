En 2020, Pantene était évalué à environ 5,57 milliards de dollars, contre 5,06 milliards de dollars en 2019.

La marque dirige un nouveau mouvement dans le projet global «Hair Has No Gender», pour sensibiliser le public au nom de la communauté LGBTQ2S +.

La campagne a été applaudie pour avoir trouvé un secteur correctement lié au marketing social.

Pantène est l’une des marques de shampoing les plus populaires au Mexique, mais aussi dans des pays comme le Canada d’où elle a réalisé sa dernière exécution qui rejoint le projet mondial «Hair Has No Gender», qui vise à sensibiliser le public au nom de la communauté LGBTQ2S +.

L’objectif est précisément centré sur les cheveux et le soutien émotionnel qu’ils peuvent avoir dans l’expression de soi d’une personne LGBTQ2S +. La campagne de cette année explore le pouvoir des cheveux pour exprimer l’identité et a été publiée sur la plate-forme vidéo YouTube, avec des défenseurs trans et non binaires du monde entier, qui partagent leurs histoires sur le soutien de leurs familles respectives autorisés à être eux-mêmes.

La campagne a été applaudie pour avoir trouvé un secteur suffisamment lié au marketing social, reliant la promotion de la tolérance au produit sans le forcer.

Pantene Canada s’est associé à l’artiste trans Vivek Shraya et à son père, Mohan Bilgi, pour partager une perspective canadienne unique, se joignant à d’autres ambassadeurs mondiaux: Angela Ponce d’Espagne, Lea T d’Italie-Brésil, Travis Alabanza de Grande-Bretagne et de Suède. Johanna et ses familles.

La marque poursuit également son soutien et sa collaboration avec le Canadian Dresscode Project (DCP), fondé par la styliste torontoise Kristin Rankin. Dans le but ultime d’élargir le réseau de salons accrédités DCP à l’échelle mondiale, de soutenir et de faciliter la formation à l’inclusion des stylistes afin de rendre leurs salons plus d’espaces d’affirmation de genre pour les clients LGBTQ2S +, afin que tout le monde puisse avoir un voyage capillaire positif.

Le marché de l’hygiène personnelle est la demande de produits qui répondent de plus en plus aux nouvelles habitudes et modes de vie, qui sont sans aucun doute une référence sur le marché. D’ici fin 2019, en chiffres de Surveillance du marché, la taille du marché enregistre 420 milliards de dollars.

D’accord avec StatistaOn estime que ce marché maintiendra un taux d’expansion relativement accéléré au cours des prochaines années. Entre 2020 et 2024, il devrait croître à un TCAC de 7,2%.