Frank Herbert’s Dune est la bonne pierre angulaire de la science-fiction littéraire telle que nous la connaissons aujourd’hui. Peut-être, pour cette raison, son histoire complexe, dense et surprenante est-elle devenue dans l’un des projets de films les plus compliqués à réaliser.

Des plans d’adaptation du cinéaste chilien Alejandro Jodorowsky pour Dune, qui inclurait Orson Welles dans le rôle du baron Harkonnen et Salvador Dalí en tant qu’empereur Shaddam IV, à la version ratée réalisée par David Lynch en 1984, l’arrivée du travail d’Herbert au film, il a fait face à toutes sortes d’obstacles. Avec son histoire complexe qui va au-delà d’un seul fil narratif, c’est une intrigue et un défi visuel qui peu de cinéastes risqueraient de courir.

L’attente considérable que suscite la version du canadien Denis Villeneuve est donc plus que justifiée. Le film, qui devrait sortir en décembre, a la tâche presque impossible d’englober un univers rempli de personnages, de symboles, de contextes politiques et mystiques, de luttes de pouvoir et d’une dimension mythologique complexe, d’un point de vue roman et surtout compréhensible. . Le film pourrait être l’introduction d’au moins une duologie, racontant les principaux événements de l’histoire d’Herbert et la manière dont l’auteur a réfléchi sur la perception de la nature de l’avidité, de l’incertitude et de l’émerveillement, à travers un œuvre phare du genre.

La première bande-annonce du film, semble répondre à quelques questions et donnez une idée générale de ce que les fans peuvent attendre du film, qui est toujours en cours de montage et qui a eu un long processus de tournage qui s’étend sur près de deux ans.

Denis Villeneuve a réuni un casting multi-étoiles dirigé par Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson et plus encore. Selon les mots du réalisateur, son adaptation couvrira environ la moitié de la série spatiale épique.

Il y a beaucoup de tissu à couper des quelques images révélées dans la bande-annonce, qui a montré – au moins – l’atmosphère générale du film et les décisions esthétiques prises par Villeneuve sur la base de ce qu’il admet être une «révision minutieuse» du texte d’Herbert. Ensuite, nous expliquons les points les plus pertinents de l’histoire que sa première bande-annonce a montrée et qui, pour le moment, sont un sujet de débat pour une grande partie des fans de l’œuvre originale.

Ce que vous devriez savoir

Dans l’univers imaginé pour Dune par Frank Herbert pour Dune, tout se déroule dans un futur lointain et indéterminé dans lequel la galaxie conquise et connue est gouvernée par un empereur de l’espace et un groupe de maisons nobles, qui exercent le pouvoir dans leur régions d’une manière presque arbitraire.

Il y a aussi une bataille constante pour le pouvoir et un curieux objet de désir: l’épice Melange, qui a toutes sortes de propriétés et en fait le centre de dispute de toutes sortes de batailles et de luttes intérimaires.

Les maisons et les jeux de pouvoir

Dans l’intrigue de Dune, il y a deux maisons en conflit: les Atréides (que nous pourrions dire ne sont, d’une certaine manière pas absolus, les bons du jeu) et les Harkonnen (sans aucun doute des méchants).

Le duc Leto Atreides, chef de la famille Atréides et père de Paul Atreides (Timothée Chalamet), sera en charge de la récolte du Mélange sacré à Arrakis. Une décision qui fera face au baron Vladimir Harkonnen, un riche dirigeant connu pour sa cruauté, avidité et pour flotter dans un petit siège antigravité qui vous emmène d’un endroit à l’autre.

Le personnage déteste – sans nuance – la famille Atreides et conteste la décision de l’Empire de confier au duc Leto la responsabilité d’Arrakis, que la famille Harkonnen dirigeait pendant 80 ans auparavant. Sa haine est si profonde que le baron entame une guerre totale contre les Atréides sur la planète désertique.

Dune: le conflit avec le mélange d’épices

Arrakis est une planète désertique, inhospitalière et cruelle qui est pourtant le centre de l’ambition de toutes les maisons. Le motif? C’est le lieu de l’univers où Melange est récolté.

Avec ce qui précède clarifié, nous pouvons passer à ce que la bande-annonce a montré et quels détails, vraisemblablement, seront au cœur du film.

Paul Atreides (Timothée Chalamet)

La première scène que nous voyons à l’écran est celui du personnage principal Paul Atreides, fils aîné de la maison Atréides et joué par Timothée Chalamet.

Ce héros très jeune, inexpérimenté et encore en formation n’a que 15 ans dans le livre lorsque le voyage de sa famille à Arrakis commence. Dans le film, il a l’air un peu plus âgé.

Il est bien connu que Villeneuve suit la lignes générales du livre et essaiera de donner à son personnage un passage émotionnel et spirituel très similaire à celui de sa version littéraire.

Yeux Ibad

« Il y a quelque chose qui se réveille dans mon esprit, je ne peux pas le contrôler », dit Paul stupéfait par certaines visions désordonnées du personnage Chani (joué par Zendaya).

Les images qui hantent Paul sont en fait des prédictions de choses à venir sur Arrakis. Mais ce qui est plus important: c’est le premier regard que nous tirons de l’interprétation de Villeneuve des « yeux d’Ibad », la couleur « bleu dans le bleu » ce que les yeux réalisent après des années d’exposition pour pimenter les Arrakis. Un élément à prendre en compte dans l’élaboration de l’histoire.

De la feuille à l’écran

Dans la scène suivante que la bande-annonce montre, nous voyons Paul se réveiller dans son lit à Caladan, sa planète natale.

Fait intéressant, l’apparence générale de la scène Dune est une recréation point par point de ce qui est décrit par le roman: «L’attention de Paul était concentrée sur la tête de lit sculptée de son lit, un panneau en faux bois fixé au mur qui dissimulait commandes pour vos fonctions de salle. Il y avait un poisson sautant sur le bois avec d’épaisses vagues brunes en dessous. Je savais que si je poussais l’œil visible à l’écart, les lampes à suspension dans la pièce allumeraient. Une des vagues, lorsqu’elle était tordue, contrôlait la ventilation. Un autre a changé la température ».

Gom jabbar

Une autre scène de la bande-annonce de Dune montre la splendide Charlotte Rampling dans le rôle de Gaius Helen Mohiam, la révérende mère du Bene Gesserit, qui a une mission curieuse de tester les capacités de Paul et où elles pourraient s’intégrer dans le futur.

C’est l’un des points les plus complexes qui tend à susciter le plus grand intérêt des lecteurs de la saga littéraire: le Bene Gesserit est un groupe composé exclusivement de femmes aux capacités extraordinaires.

Ils peuvent contrôler l’esprit et les mouvements des gens et même influencer les événements futurs, comme le sexe de leurs futurs enfants. La mère de Paul, Lady Jessica (Rebecca Ferguson), est membre du Bene Gesserit et la raison pour laquelle la Révérende Mère est si sceptique quant aux pouvoirs de Paul et le juge avec une dureté particulière.

Lady Jessica devait avoir une fille avec son partenaire, le duc Leto, le chef de la famille Atreides, qui cela permettrait au groupe de continuer son contrôle entre les lignes de puissance. Mais parce que Lady Jessica aimait tellement Leto, elle lui a donné un héritier, ruinant ainsi le plan de Bene Gesserit pour engendrer une figure messianique qui régnerait sur la Galaxie (tandis que la confrérie la contrôlait secrètement).

La planète Caladan et sa possible chute de grâce

«Mon père gouverne une planète entière», dit Chalamet à Rampling qui se moque et dit que les Atréides perdront leur planète natale et, aussi, Arrakis.

Conclusion? Un conflit à grande échelle se profile – identique dans le livre – que le script semble analyser attentivement depuis le séjour de la Maison Atréides sur leur planète natale Caladan.

L’apparition de Gurney Halleck (Josh Brolin)

La prochaine chose que nous voyons dans la bande-annonce est la formation de Paul, qui implique l’utilisation de sabres et de couteaux, les armes les plus courantes dans l’univers de Frank Herbert.

En tant qu’héritier du trône des Atréides, Paul suit une formation de défense avec Thufir Hawat (Stephen McKinley Henderson), Duncan Idaho (Jason Mamoa) et Gurney Halleck (vu ici joué par Josh Brolin).

Halleck est en quelque sorte un garde du corps pour Paul et un entraîneur et professeur de combat. Officiellement, il est le Warmaster de la Maison Atreides. La séquence montre que le film a intérêt à montrer un aspect essentiel pour comprendre la personnalité du jeune Paul, mais aussi sa future performance en tant que chef visible de la maison à laquelle il appartient.

Technologie de bouclier

Nous pouvons également jeter un coup d’œil à la façon dont Villeneuve a l’intention de dépeindre la technologie de bouclier prédominante dans la saga Dune. Ce type d’armure personnelle est utilisé dans les séquences d’entraînement et au combat.

Dame Jessica (Rebecca Ferguson)

Nous avons également l’occasion de voir pour la première fois Lady Jessica (Rebecca Ferguson), qui dans les quelques scènes qui l’incluent dans la bande-annonce semble assez préoccupée par le besoin de sa famille de commencer une nouvelle vie.

Dune: premier regard sur Arrakis

Bien sûr, et étant l’un des endroits les plus importants du roman, le premier voyage à Arrakis montre une planète désertique avec un collection brillante d’images larges qui se démarquent sa nature aride.

Bien qu’il n’y ait pas grand chose à voir, la tentative de Villeneuve de créer une atmosphère presque irréelle et onirique au milieu d’une planète pleine de secrets et de menaces est évidente.

Stilgar (Javier Bardem)

Une fois dans le désert, nous voyons Stilgar (Javier Bardem), un chef du peuple Fremen, originaire de la planète et qui a bien sûr les yeux bleus en raison de l’utilisation fréquente de Melange comme nourriture et boisson.

La famille Atréides cherche relations avec les Fremen pour miner pacifiquement la planète, mais les Fremen sont incroyablement méfiants en raison d’années d’abus et de règles sévères de la famille Harkonnen.

Il convient également de noter l’appareil sous son nez – un appareil que l’on utilise à l’extérieur, dans le climat dur et sec d’Arrakis, pour éviter la perte d’eau. Nous verrons également plus tard que Paul Atreides le porte.

Combinaisons

De nombreux fans se sont demandé si Villeneuve conserverait le l’esthétique de la version de Lynch ou ils créeraient quelque chose d’entièrement nouveau.

Dans la bande-annonce, nous avons vu qu’il avait un aspect plus ou moins militaire. Ces combinaisons recyclent toute l’eau du corps, la totalité, lorsqu’elles sont portées à l’extérieur. Le porteur ne perdra qu’environ un dé d’eau par jour si la combinaison reste intacte.

Glossu Rabban «La Bête» (Dave Bautista)

Une guerre arrive et cela se voit presque immédiatement, même dans la brève bande-annonce: l’un des plans montre les différentes armées des maisons, qui comprend le neveu du baron, Glossu Rabban, alias « La Bête ».

Joué par Dave Bautista est un homme impitoyable et violent qui sera sans aucun doute une pierre angulaire au milieu des affrontements sanglants que le film devrait montrer.

Duncan Idaho (Jason Momoa)

Duncan Idaho fait une apparition courte mais intéressante dans laquelle on peut l’entendre dire « combattons comme un enfer ».

Ce redoutable guerrier est un personnage fondamental de la saga littéraire Dune, il le sera dans le futur film.

Venu de la maison Harkonnen, il arrive plus tard à Caladan, où il est accueilli par la maison des Atréides.

Chani (Zendaya)

Dune ne pouvait pas se passer d’une héroïne aussi jeune et forte que Paul, et cette fois elle sera jouée par l’actrice et chanteuse Zendaya, qui fait son apparition triomphante au milieu d’Arrakis et montre clairement son origine en tant que membre du peuple Fremen.

Dr Liet-Kynes (Sharon Duncan-Brewster)

Ce sera peut-être l’un des points chauds de la discussion entre fans: dans la saga littéraire, le Dr Liet-Kynes est le planétologue local et serviteur de l’Empereur, mais aussi le chef du peuple Fremen. Et c’est un homme.

Ce genre de Villeneuve, le personnage ne doit pas avoir bien plu aux lecteurs les plus dévoués de l’ouvrage.

Dune: vers de sable

Et si vous vous y attendiez, la bande-annonce a gardé son secret le plus effrayant pendant les dernières secondes: l’apparition des vers de sable effrayants, que tant de problèmes apportés à la mise en scène de David Lynch et dont l’aspect n’est pas encore très clair dans la version de Villeneuve.

Mais une chose est claire, c’est que le réalisateur a su trouver cette qualité terrifiante, implacable et vorace que Frank Herbert décrit dans le livre.

La date de sortie de Dune est fixée au 18 décembre 2020, si la pandémie le permet. Pour l’instant, il ne reste plus qu’à spéculer si le bon goût laissé par la bande-annonce s’étendra au reste du film.

L’article Comment faire de la bonne science-fiction: les choses que nous a enseignées la première bande-annonce de «Dune» a été publié dans Hypertext.