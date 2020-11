Il existe de nombreux modèles, et cette semaine est idéale pour trouver un smartphone à prix réduit profitant des remises et offres du Black Friday sur les mobiles et les marques. Mais parmi tous ceux qui peuplent le marché (bondé), nous avons mis en avant ces cinq modèles haut de gamme, 5 modèles haut de gamme qui figurent parmi les plus recherchés, les plus notés et aussi les plus chers du moment, de sorte que le Black Friday 2020 – et le Cibermonday suivant – deviennent une bonne occasion de les mettre la main dessus:

iPhone 12 Mini et 12 Pro Max

Toujours sur la liste des mobiles les plus recherchés, les iPhones se faufilent dans la liste à leur propre mérite. Et ceux de cette année encore plus, car comme nous l’avons vu ces mois, le design rétro de la gamme SE atteint la gamme principale d’iPhone, en particulier un iPhone 12 Mini avec un design élégant à bord plat rappelant sans aucun doute l’iPhone 5 et un terminal pour ceux qui recherchent un smartphone de type SE, plus petit et plus maniable.

D’autre part, nous avons le iPhone 12 Pro Max, le plus grand écran qu’un iPhone ait jamais eu selon l’entreprise et qui atteint près de 3,5 millions de pixels de résolution, avec un pic de 1200 nits de luminosité. Conception, matériaux, certification IP68, vitesse et puissance de navigation 5G, et même le même chipset A14 Bionic, les quatre iPhone 12 2020 partagent tout cela, mais mis à part la taille, le 12 Pro Max -et le 12 Pro- diffèrent dans un appareil photo et des fonctions pour cette amélioration et augmentée.

Nous avons donc un bon modèle d’entrée – et non sans puissance – comme le 12 Mini, et le top absolu d’Apple dans les téléphones mobiles, qui est le 12 Pro Max. Ici vous avez toutes les caractéristiques du terminal.

iPhone 12 Mini (noir, bleu, vert, rouge ou blanc) de 64 Go: 784 eurosiPhone 12 Mini (noir, bleu, vert, rouge ou blanc) de 128 Go: 859 eurosiPhone 12 Mini (noir, bleu, vert, rouge ou blanc) de 256 Go: 929 eurosiPhone 12 Pro Max (gris sidéral, or, argent et bleu) par 128 Go: 1 259 eurosiPhone 12 Pro Max (gris sidéral, or, argent et bleu) par 256 Go: 1 379 eurosiPhone 12 Pro Max (gris sidéral, or, argent et bleu) par 512 Go: 1 609 euros

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Le dernier haut de gamme Samsung que les Coréens ont sur le marché, le SSamsung Galaxy Note 20 Ultra 5G présente un design avec des marges pratiquement inexistantes, caméra frontale intégrée sous l’écran lui-même -Similaire au lecteur d’empreintes digitales-, design avec des angles marqués mais en même temps adoucis sur les bords, et bien sûr: son élément le plus emblématique sous la forme d’un crayon intelligent Stylus.

Affichage, matériel – que ce soit le modèle Snapdragon 865 ou Exynos 990-, qualité de l’appareil photo, finition et matériaux, le Note 20 5G est une bête en puissance et synonyme de mobile haut de gamme sans aucun doute. Et aussi avec l’ajout d’être compatible avec le nouveau est

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 12 + 256 Go: 1309 €Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 12 + 512 Go: 1409 €

Samsung Galaxy Z Flip 5G

La nouveauté sur le marché du mobile réside désormais dans les mobiles à écran flexible, et si la technologie semble encore très précoce pour son adoption massive par le grand public, cela n’empêche pas des entreprises comme Samsung de continuer à lancer des modèles sur le marché pour continuer à peaufiner leur formule.

Cette année, nous avons vu le Galaxy Z Flip, un modèle qui combine le concept de panneau flexible avec le design mobile classique ‘rétro’ flip / shell, constituant un téléphone qui n’est pas particulièrement puissant – plutôt en puissance et en performances nous pourrions l’appeler un milieu de gamme – mais dont la force est sans aucun doute le design et la finition.

Au milieu de l’été, Samsung a publié une autre édition intégrant la prise en charge des réseaux 5G. Et bien que nous parlions d’un smartphone de plus de 1000 euros, c’est aussi un mobile de ceux qui vous permet de toucher le futur proche lors de son utilisation. Pas tellement de puissance pure, mais un terminal avec sa propre personnalité. Ici vous avez toutes les caractéristiques du terminal.

OPPO Trouver X2 Pro

Une entreprise chinoise qui a acquis ces dernières années une bonne position sur le marché hautement concurrentiel du mobile, Oppo a présenté son Find X2 Pro, un smartphone qui n’a rien à envier au haut de gamme d’aucun concurrent. Nous commençons par un Écran généreux de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec une caméra frontale microperforée et 12 Go de RAM, plus chipset Snapdragon 865. Ici vous avez toutes les caractéristiques du terminal.

Puissance, bonne finition et un prix qui dépasse le millier d’euros dans le modèle Pro, qui sera sûrement réduit à trois chiffres en ces jours de Black Friday.

Huawei P40 Pro

Les séries P et Mate constituent le haut de gamme de la célèbre marque chinoise Huawei. Et cette année, le Huawei P40 Pro Il est devenu l’un des modèles les plus demandés de l’entreprise. C’est un terminal écran généreux, avec Processeur Kirin 990, lecteur d’empreintes digitales à l’écran et une caméra principale qui est l’un des meilleurs de l’année sur les mobiles. Pour cette raison, ce téléphone est sorti avec un prix supérieur à 1000 euros, mais il a déjà baissé depuis.