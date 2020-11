Selon l’IMSS, l’emploi le plus touché au Mexique se trouve dans le secteur des services aux particuliers et aux entreprises.

70% des leaders donneront la priorité au perfectionnement des compétences générales plutôt qu’aux compétences techniques.

L’apprentissage constant et les compétences sociales doivent être considérés comme essentiels en cas d’urgence.

le chômage au Mexique, il montre des chiffres impressionnants pour une baisse liée aux imprévus. Non seulement cela, il y a aussi une plus grande précarité des conditions de travail, face à une plus grande informalité et à l’érosion des salaires dans l’emploi.

Entre mars et juillet, 1 million 117 mille 584 ont été enregistrés dans le pays licenciements, dont 873 941 (78,2%) correspondaient à des emplois rémunérés avec au plus deux salaires minimums, selon les données de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS).

Selon l’Enquête nationale sur la profession et l’emploi, nouvelle édition (ENOEN), la population occupée a enregistré une augmentation de 5,9 millions au troisième trimestre, par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 51 millions, mais c’est toujours un nombre très faible et pas très encourageant.

En fait, il est en dessous de ce qui avait été enregistré au deuxième trimestre à 4,3 millions, avant le choc de la pandémie. À cette date, la perte d’emplois était de 10,3 millions, selon l’Institut national de statistique et de géographie (INEGI).

Le marché du travail mexicain a perdu 3,6 millions de personnes de la population économiquement active (PAE) au cours du troisième trimestre de l’année. Le PAE est passé de 57,3 millions à 53,8 millions de juillet à septembre. Pendant ce temps, le taux de chômage a augmenté de 1,4 point de pourcentage, passant de 3,7% à 5,1%.

Selon l’IMSS, l’emploi le plus touché se situe dans le secteur des services aux particuliers et aux entreprises (qui comprend l’emploi dans le secteur du tourisme), puisque sa masse salariale a baissé de 8,7% à fin octobre par rapport au niveau de février, dépassant le baisse de 8,6% de la masse salariale du secteur agricole.

Cette perspective est décourageante, mais les entreprises espèrent que l’avenir se peindra différemment et qu’il y aura une évolution marquée sur le caractéristiques et fonctions requises à appliquer.

Moís Cherem, PDG de BEDU et membre du Forum économique mondial, a partagé avec Forbes que 44 pour cent de la main-d’œuvre a pu continuer à travailler à distance, démontrant que l’hybride est possible et qu’à court terme, les compétences et les capacités les plus recherchées par les employeurs seront la résolution de problèmes complexes, les compétences d’apprentissage, la pensée analytique et l’innovation, la pensée critique et la conception et la programmation technologiques.

Pendant ce temps, depuis LinkedIn Learning indiquent que les compétences dont les professionnels ont besoin en ce moment sont axées sur apprentissage constant. Selon les chiffres de la plate-forme, depuis le début de la crise sanitaire, le nombre de personnes rejoignant des groupes pour acquérir de nouvelles compétences a augmenté de 1 100%. Cela est particulièrement visible chez la génération Z, dont le taux de croissance atteint 1,378%.

En plus de cela, il souligne l’intelligence émotionnelle comme fondamentale, car il considère qu’un leader doit être conscient qu’au milieu de cette nouvelle normalité, la distance est le facteur constant, c’est pourquoi 31% des professionnels ont ressenti moins de lien avec les entreprises. et il faut un professionnel avec des compétences pour connecter les équipements.

Selon Groupe Adecco, les professionnels devraient donner la priorité au social en tant que soft kill pour garder à l’esprit à partir de maintenant et le perfectionner.