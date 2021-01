Entrer dans l’univers de Doctor Who pour la première fois peut sembler une tâche difficile. Surtout s’il n’y a personne pour nous offrir un guide parmi tant de personnages qui changent, des années et des années d’existence et des centaines d’épisodes. Cependant, nous pouvons dire que cette émission classique de la BBC est très noble avec son public et que peu importe où nous commençons, nous finirons toujours par être accro au docteur et à son univers.

Dans tous les cas, nous parlerons ici de quelques points qui peuvent être utilisés pour éviter de nous submerger avec autant de matériaux Doctor Who qui existent. Par contre, comme dans les bandes dessinées, il n’y a pas d’itinéraires corrects ou incorrects, il vaut mieux se connaître petit à petit, découvrir par soi-même, se surprendre et profiter du voyage.

Deux grandes époques de ‘Doctor Who’

Doctor Who a commencé à diffuser le 23 novembre 1963. À ce jour, il compte 39 saisons et près de huit cents épisodes. Cette mer de chapitres peut déjà nous submerger. Cependant, il faut tenir compte du fait que la série est divisée en deux grandes périodes: le classique et la nouvelle ère.

Et c’est à partir de ce premier épisode de 1963 que l’émission a été diffusée jusqu’en 1989 en 26 saisons. Après d’importantes livraisons et une bonne audience, l’intérêt pour Doctor Who a décliné vers la fin des années 80, c’est pourquoi la chaîne de télévision a annulé l’émission.

Ce serait jusqu’en 2005 que Doctor Who reviendrait à l’écran, marquant ainsi la nouvelle ère du spectacle. L’attente du public et la grande qualité de la programmation en ont fait un spectacle à succès qui a depuis été renouvelé. Dans cette nouvelle étape, 11 saisons ont été diffusées et 12 sont sur le point de sortir.

De nombreux médecins et un seul

L’une des caractéristiques de Doctor Who est qu’il change de protagoniste. Cela répond au fait que le Seigneur du Temps particulier, c’est-à-dire le Docteur Who, quand il doit mourir, change d’apparence. Pour cette raison, jusqu’à présent, nous avons rencontré treize médecins, le dernier étant interprété pour la première fois par une femme: Jodie Whittacker.

On dit qu’au cours de la première saison de la série, l’acteur principal, William Hartnell, a commencé à avoir des complications de santé. Les écrivains ont donc pensé qu’ils pouvaient changer l’acteur sans altérer le personnage en tant que tel. On peut dire que c’était un geste magistral, eh bien est devenue l’une des caractéristiques les plus emblématiques et importantes de Doctor Who.

C’est pour cette raison que tout au long de l’histoire de l’émission, nous avons rencontré divers protagonistes, et ici il semble que les choses se compliquent à nouveau, mais plus tard, nous proposerons un moyen de profiter des médecins sans se perdre parmi tant de saisons et de visages.

Un poste de police et des compagnons

Sans aucun doute, une autre icône de Doctor Who est le navire TARDIS. Son nom vient de l’acronyme de Temps et dimensions relatives dans l’espace (Temps et dimensions relatives dans l’espace). Son aspect est plus que connu et c’est qu’il a un défaut dans son circuit caméléon depuis une visite au Royaume-Uni; c’est pourquoi ça ressemble à ça. Il est courant pour ceux qui entrent pour la première fois dans le navire bien-aimé d’exprimer: “C’est plus grand à l’intérieur”.

D’autre part sont les compagnons de Doctor Who. Tout comme il y a eu plusieurs médecins, il y a eu aussi divers compagnons. Ils sont presque toujours humains, la plupart sont des femmes mais pas exclusivement. C’est un débat long et prolongé sur les compagnons préférés et leur rôle dans les deux grandes époques de Doctor Who. Mais il n’est pas nécessaire de s’arrêter ou de se casser la tête avec cela, car nous entrons dans l’émission, chacun de nous a ses favoris.

Méchants et aventures dans ‘Doctor Who’

Il est très curieux que dans Doctor Who, presque tout soit encore intact de l’émission originale, à l’exception de son protagoniste et de ses compagnons, bien sûr. Le TARDIS, le plan de l’épisode, la tradition (nous en reparlerons plus tard), les outils, etc. sont restés les mêmes presque depuis les origines de la série. Ceci d’une part est fascinant, car des éléments emblématiques ont été créés non seulement à partir de la série, mais aussi à partir de la science-fiction et de la culture populaire. Et d’un autre côté, ils facilitent la manière d’être tous des whovians experts (fans de Doctor Who).

En ce sens, les plus grands méchants de Doctor Who sont restés avec le temps et, d’une certaine manière, nous ne voulons pas que cela change. Les adversaires les plus emblématiques de l’émission sont: Le maître, les cybermen et bien sûr les indestructibles Daleks. Ces derniers sont une race mutante extraterrestre; cyborgs qui sont devenus les plus grands ennemis non seulement du docteur, mais des seigneurs du temps eux-mêmes.

Pour la première fois dans le TARDIS

Ainsi, avec certaines des bases en place, nous pouvons vous donner quelques conseils pour monter sur le TARDIS et ne plus jamais être le même.

Il n’y a pas d’itinéraires parfaits

Comme nous l’avons dit ci-dessus, il n’y a pas de routes correctes ou incorrectes pour se rencontrer et devenir fans de Doctor Who. En raison de la façon dont les épisodes et les saisons sont créés, vous pouvez commencer à regarder l’émission presque de n’importe où. Petit à petit, vous découvrirez d’autres époques et d’autres médecins. Si vous êtes fan du grand David Tennant ou si vous préférez les héroïnes de premier plan comme Jodie Whittaker, que rien ne vous empêche de commencer par elles.

Neuvième docteur

En tout cas, si l’on recommande de partir à tout moment, c’est avec la nouvelle ère de Doctor Who, c’est-à-dire avec le neuvième médecin, joué par Christopher Eccleston. Dès le premier épisode vous serez en phase avec l’univers du médecin, sans préambules ni introductions. Ce qui est génial à propos de cette série, c’est que vous n’avez pas besoin de saisons et de saisons pour “se réchauffer”, à tout moment elle peut vous surprendre et deux ou trois épisodes suffisent pour ne jamais vouloir quitter le TARDIS. Ce médecin n’était là que pendant une saison, donc vous pourriez bientôt voir un changement de médecin se produire.

Offres spéciales

Dans Doctor Who il y a, en plus de sa tradition classique et immuable, des traditions de longue date, telles que les spéciaux de Noël, le réveillon du Nouvel An et les anniversaires. Ces épisodes spéciaux sont mieux visualisés, soit dans l’ordre (si vous allez dans l’ordre chronologique), soit parce que vous avez accumulé quelques heures de voyage dans le TARDIS. Principalement parce qu’ils combinent des histoires passées et de nombreuses fois d’autres médecins et des changements de protagoniste. Bien sûr, ils sont très drôles, une tradition qui est restée intacte depuis décembre 2005 avec le dixième médecin, David Tennant.

Voyagez dans le temps

Avec autant d’épisodes, d’aventures et d’années de diffusion, il y a beaucoup à voir. Cela nous donne l’opportunité de suivre un médecin comme le compagnon le plus fidèle qui ait jamais existé dans l’univers, mais cela nous permet aussi de remonter le temps, de commencer petit avec des médecins plus âgés, de passer par les meilleures étapes des saisons classiques et de profiter de chaque époque.

Tous les whovians sont importants

S’il y a une chose qui peut aliéner les nouveaux membres d’un fandom, c’est la présomption des fans experts. Que cela n’empêche aucun Whovian d’aimer, d’admirer et de s’amuser avec Doctor Who comme il le souhaite. Avec autant d’arcs, d’aventures et de personnages fascinants, il ne peut y avoir une seule façon d’être fan de ce spectacle long et merveilleux comme Doctor Who.

Le 1er janvier 2021, “Revolution of the Daleks”, le 13e spécial du Nouvel An du Docteur, sera présenté en première.