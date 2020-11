Un nouveau test vient de l’un des services Google les plus utilisés sur les smartphones Android: Discover. La section actualités, intégrée à l’application de l’entreprise, vient d’inclure l’option de donner des “ j’aime ” aux articles qui intéressent chaque utilisateur. Et le nombre total de cœurs est affiché sous forme de compteur.

Google ajoute régulièrement de petites modifications de renouvellement à ses applications, souvent sans se faire remarquer par tous ceux qui utilisent ses services et applications. L’Assistant publie en permanence de nouvelles fonctions, ainsi que des applications telles que le Play Store ou la section d’actualités, connue sous le nom de Google Discover. C’est très utile pour découvrir des informations attractives et récentes. Et Google a amélioré la façon dont il reçoit les commentaires des utilisateurs en incluant un nouveau bouton «J’aime».

Aimez-vous les nouvelles? Aime Découvrir

La nouvelle interface de Google Discover ne change pas par rapport à la précédente, à l’exception d’un petit bouton sous chaque actualité. Et c’est parfaitement reconnaissable, surtout pour toute personne habituée aux réseaux sociaux: c’est un petit coeur. Le fait d’appuyer dessus indique à Google que les nouvelles sont intéressantes pour l’utilisateur, il prendra donc en compte le «J’aime» pour les prochaines nouvelles recommandées par Discover.

En plus de servir à améliorer les recommandations, le nouveau bouton J’aime vous permet d’offrir aux lecteurs potentiels une démo de combien les nouvelles sont intéressantes. Google Discover reflètera dans le flux le nombre de clics sur le cœur. Cela aura quelques implications qui sont sûrement ce que Google recherche:

Ce sera beaucoup plus facile pour les utilisateurs identifier ce qui est le plus intéressant de toutes les nouvelles qui apparaissent dans votre flux Google. Les pages qui apparaissent dans Discover recevra plus de trafic plus le nombre du compteur cardiaque est élevé.

Google Discover montre maintenant combien de personnes ont appuyé sur “J’aime” sur un article. Avant cela, il n’y avait que l’icône du cœur et avant cela la chose à bascule @ ArtemR @CaschysBlog pic.twitter.com/6ozOcKgA2R – Domi (@WhatADayDomi) 25 novembre 2020

Le changement est déjà actif pour bon nombre d’utilisateurs: il suffit d’accéder à Google Discover (côté gauche des bureaux) pour commencer à donner du cœur à toutes les actualités qui le méritent. Le compteur reflétera le nombre de «J’aime» car il est étendu à un plus grand nombre d’utilisateurs.

Via | Police Android

Partagez les communiqués de presse de Google un compteur “ J’aime ”: les cœurs arrivent sur Google Discover